A HVG egyebek mellett a japán nő meggyilkolásának ügyéről, Mini-Dubajról és az iskolai bombariadókról is kérdezte Gulyás Gergely minisztert a kormányinfón. A HVG egyebek mellett a japán nő meggyilkolásának ügyéről, Mini-Dubajról és az iskolai bombariadókról is kérdezte Gulyás Gergely minisztert a kormányinfón. 2025. február. 06. 13:34 Gulyás a kormányinfón a belvárosi gyilkosságról: Pintér Sándor távozása szóba sem került, az Isztambuli egyezményt pedig továbbra sem ratifikálják Négy lakást már vásároltak, egy pedig folyamatban van abból a pénzből, amit a demonstráción gyűjtöttek össze. 2025. február. 04. 17:30 Nyolc fiatal lakhatását biztosították egy évvel az Influenszer-tüntetés után Svájci kutatók szerint hónapokkal fiatalabb lehet a biológiai órája annak, aki rendszeresen visz be a szervezetébe valamilyen omega-3 zsírsavat, de a legjobb, ha D-vitaminnal és testmozgással kombinálja mindezt. 2025. február. 04. 17:30 Nyolc fiatal lakhatását biztosították egy évvel az Influenszer-tüntetés után Svájci kutatók szerint hónapokkal fiatalabb lehet a biológiai órája annak, aki rendszeresen visz be a szervezetébe valamilyen omega-3 zsírsavat, de a legjobb, ha D-vitaminnal és testmozgással kombinálja mindezt. Svájci kutatók szerint hónapokkal fiatalabb lehet a biológiai órája annak, aki rendszeresen visz be a szervezetébe valamilyen omega-3 zsírsavat, de a legjobb, ha D-vitaminnal és testmozgással kombinálja mindezt. 2025. február. 04. 19:03 Bebizonyították: az öregedés elleni is jók lehetnek az omega-3 zsírsavak A csatornát felügyelő hatóság cáfolta az amerikai külügy állítását, szerintük nem változtak a díjtételek. A csatornát felügyelő hatóság cáfolta az amerikai külügy állítását, szerintük nem változtak a díjtételek. 2025. február. 06. 08:06 Mégsem használhatják ingyen az amerikai hajók a Panama-csatornát Amerikai kutatók vizsgálata alapján úgy tűnik, a gyerekek és a 65 év felettiek esetében ugyanannyit beszélnek a nők és a férfiak, ám egy bizonyos korosztályban felborul ez az egyensúly. Amerikai kutatók vizsgálata alapján úgy tűnik, a gyerekek és a 65 év felettiek esetében ugyanannyit beszélnek a nők és a férfiak, ám egy bizonyos korosztályban felborul ez az egyensúly. 2025. február. 04. 20:03 Új vizsgálat bizonyítja: a nők többet beszélnek, mint a férfiak – de nem mindig A magyar családok egyre bátrabban és egyre többet költenek, csak ezt decemberben épp más országokban tették meg, emiatt 55 milliárd forint hiányzik a decemberi forgalomból. A magyar családok egyre bátrabban és egyre többet költenek, csak ezt decemberben épp más országokban tették meg, emiatt 55 milliárd forint hiányzik a decemberi forgalomból. 2025. február. 06. 09:22 Az NGM szerint decemberben nem keveset költött, csak külföldön volt a középosztály Mindenkit veszélyeztet a forróság, de leginkább az időseket és a veszélyeztetett embereket. Mindenkit veszélyeztet a forróság, de leginkább az időseket és a veszélyeztetett embereket. A 2 Celsius-fokos felmelegedés már halálos veszélyt jelenthet az emberekre nézve, derül ki egy friss kutatásból. A 2 Celsius-fokos felmelegedés már halálos veszélyt jelenthet az emberekre nézve, derül ki egy friss kutatásból. 2025. február. 05. 20:03 Megkongatták a vészharangot: a szárazföldek harmada veszélyesen forró lehet a 60 év felettiek számára, de a fiatalokat sem kíméli a hőség Nyolcvanmilliós támogatást ítélt meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Gobbi Hilda-villa felújítására, miután nagy felháborodást váltott ki a visegrádi épület elhanyagoltsága. 2025. február. 05. 11:27 Beszáll az állam Gobbi Hilda villájának a felújításába