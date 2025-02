Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"702da4c5-7b11-4c87-b668-52e4e70175db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A most 69 éves punk rock legenda a Budapest Parkban lép fel július 8-án. ","shortLead":"A most 69 éves punk rock legenda a Budapest Parkban lép fel július 8-án. ","id":"20250218_billy-idol-budapest-park-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/702da4c5-7b11-4c87-b668-52e4e70175db.jpg","index":0,"item":"fc904c26-3e43-4723-aa08-d38a03aed2b2","keywords":null,"link":"/kultura/20250218_billy-idol-budapest-park-koncert","timestamp":"2025. február. 18. 11:17","title":"Budapestre jön Billy Idol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44768b6b-84d8-4fd8-b6c1-2bd0ca9dc173","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas színész megdöbbent, hogy a Freckleface Strawberry című első könyve feketelistás lett.","shortLead":"Az Oscar-díjas színész megdöbbent, hogy a Freckleface Strawberry című első könyve feketelistás lett.","id":"20250217_Kitiltottak-Julianne-Moore-gyerekkonyvet-egy-sor-amerikai-iskolabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44768b6b-84d8-4fd8-b6c1-2bd0ca9dc173.jpg","index":0,"item":"a5d91732-09d6-41f7-8ec6-876e72b968ec","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Kitiltottak-Julianne-Moore-gyerekkonyvet-egy-sor-amerikai-iskolabol","timestamp":"2025. február. 17. 10:54","title":"Trumpék kitiltották Julianne Moore gyerekkönyvét egy sor amerikai iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6465cdf-22c8-4746-b99f-e2fba0d20bf1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az orosz–ukrán háború lezárása mozgatja a piacokat, amely épp a várható intenzív fegyverkezési hullámot árazza be.","shortLead":"Az orosz–ukrán háború lezárása mozgatja a piacokat, amely épp a várható intenzív fegyverkezési hullámot árazza be.","id":"20250218_Meglodultak-az-europai-tozsdek-a-vedelmi-ipar-huzza-a-ralit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6465cdf-22c8-4746-b99f-e2fba0d20bf1.jpg","index":0,"item":"7e482282-4b79-46ef-acea-2759f63be9c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Meglodultak-az-europai-tozsdek-a-vedelmi-ipar-huzza-a-ralit","timestamp":"2025. február. 18. 08:37","title":"Meglódultak az európai tőzsdék, a védelmi ipar húzza a ralit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bd5695-0674-45bd-b4fe-4aae9aea16eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2019-ben adták át, két évvel később azonban már csődeljárás alá vonták a feldolgozót működtető céget. A csigafeldolgozó elárverezésével már többször is próbálkoztak, legutóbb egy éve.","shortLead":"2019-ben adták át, két évvel később azonban már csődeljárás alá vonták a feldolgozót működtető céget. A csigafeldolgozó...","id":"20250217_Tobb-sikertelen-arveresi-kiserlet-utan-mar-felaron-kinaljak-a-becsodolt-kisvardai-csigafeldolgozot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48bd5695-0674-45bd-b4fe-4aae9aea16eb.jpg","index":0,"item":"4e22ebaa-b8ff-4cdb-a2b8-04dfc3d6a914","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Tobb-sikertelen-arveresi-kiserlet-utan-mar-felaron-kinaljak-a-becsodolt-kisvardai-csigafeldolgozot","timestamp":"2025. február. 17. 17:56","title":"Már fél áron kínálják a rengeteg állami támogatást kapott, mégis becsődölt kisvárdai csigafeldolgozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93bb655-3bb7-4615-9445-097841f0e5dd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ha nem fektetnek be, ha nem erősek, akkor gyerekként fogják kezelni – fogalmazta meg súlyos kritikáját Armin Papperger.","shortLead":"Ha nem fektetnek be, ha nem erősek, akkor gyerekként fogják kezelni – fogalmazta meg súlyos kritikáját Armin Papperger.","id":"20250218_Rheinmetall-vezer-europa-gyerekek-asztala-ukrajnai-rendezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e93bb655-3bb7-4615-9445-097841f0e5dd.jpg","index":0,"item":"abbefc02-c52f-41de-bac5-5240f07c747b","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_Rheinmetall-vezer-europa-gyerekek-asztala-ukrajnai-rendezes","timestamp":"2025. február. 18. 10:13","title":"Rheinmetall-vezér: Nem csoda, hogy Európát a gyerekek asztalához ültette az USA és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c13bdaf-3eb7-4f21-894c-7865a1e37ee8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érkezőben a japán gyártó megnövelt hatótávú új generációs üzemanyagcellás rendszere.","shortLead":"Érkezőben a japán gyártó megnövelt hatótávú új generációs üzemanyagcellás rendszere.","id":"20250217_a-toyota-nem-adja-fel-gozerovel-fejleszti-a-hidrogenautokat-uzemanyagcella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c13bdaf-3eb7-4f21-894c-7865a1e37ee8.jpg","index":0,"item":"cd4d7b08-1864-4901-ab79-b167c8ab3715","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_a-toyota-nem-adja-fel-gozerovel-fejleszti-a-hidrogenautokat-uzemanyagcella","timestamp":"2025. február. 17. 08:41","title":"A Toyota nem adja fel, gőzerővel fejleszti a hidrogénautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f61fa32-94c9-49ba-b2c2-11c0313fdafa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Milyen formája legyen annak a söröspohárnak, ami a legtovább hidegen tartja az italt? – tették fel a kérdést brazil kutatók. A válasz nem egyszerű.","shortLead":"Milyen formája legyen annak a söröspohárnak, ami a legtovább hidegen tartja az italt? – tették fel a kérdést brazil...","id":"20250216_hvg-optimalis-sorospohar-forma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f61fa32-94c9-49ba-b2c2-11c0313fdafa.jpg","index":0,"item":"d6c7f670-ed61-4930-8af6-d5e4be4ab893","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-optimalis-sorospohar-forma","timestamp":"2025. február. 16. 16:15","title":"Megtalálták az optimális söröspoharat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61146705-e3d9-4f18-8daa-c2f907298833","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A sakknagymester szerint Európa döntésképtelenségét mutatja, hogy nem képesek kirúgni a magyar miniszterelnököt.","shortLead":"A sakknagymester szerint Európa döntésképtelenségét mutatja, hogy nem képesek kirúgni a magyar miniszterelnököt.","id":"20250218_kaszparov-musk-trump-europa-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61146705-e3d9-4f18-8daa-c2f907298833.jpg","index":0,"item":"933f8b5e-9ae3-4590-95ee-1c52d974dcff","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_kaszparov-musk-trump-europa-orban","timestamp":"2025. február. 18. 12:42","title":"Kaszparov azt állítja, Elon Musk orosz pénzből vette meg a Twittert, majd Orbán Viktornak is odaszúrt egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]