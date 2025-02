Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1741fda2-0b8d-4d10-bdc9-46ff1a4696bd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport ultrahang segítségével érte el, hogy az elektromos áram szikrája arra induljon meg, amerre ők szeretnék.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport ultrahang segítségével érte el, hogy az elektromos áram szikrája arra induljon meg, amerre...","id":"20250218_elektromos-aram-ultrahang-szikra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1741fda2-0b8d-4d10-bdc9-46ff1a4696bd.jpg","index":0,"item":"77869a9a-66e9-4815-97a6-d2e2dfcc39d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_elektromos-aram-ultrahang-szikra","timestamp":"2025. február. 18. 20:03","title":"Rájöttek, hogyan lehet az áramot vezeték nélkül elvezetni a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f360778f-08ae-495e-aa4d-63b221eed1aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli védelmi miniszter már egy olyan terven dolgozik, amely lehetővé tenné a palesztinok önkéntes távozását a területről.","shortLead":"Az izraeli védelmi miniszter már egy olyan terven dolgozik, amely lehetővé tenné a palesztinok önkéntes távozását...","id":"20250218_Nem-sok-kedv-van-ahhoz-hogy-Amerika-atvegye-a-Gazai-ovezet-feletti-hatalmat-egy-republikanus-szenator-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f360778f-08ae-495e-aa4d-63b221eed1aa.jpg","index":0,"item":"93646029-4336-4bfb-b884-f3d774231732","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Nem-sok-kedv-van-ahhoz-hogy-Amerika-atvegye-a-Gazai-ovezet-feletti-hatalmat-egy-republikanus-szenator-szerint","timestamp":"2025. február. 18. 10:55","title":"„Nem túl népszerű ötlet” – mondta Trump egyik régi szövetségese elnöke gázai terveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss javaslat szerint a rendelők nem tartalékolhatnak az időpontokkal, az összeset fel kell tüntetni a foglalófelületen.","shortLead":"Egy friss javaslat szerint a rendelők nem tartalékolhatnak az időpontokkal, az összeset fel kell tüntetni...","id":"20250218_szakrendeles-atalakitas-beutalo-idopontfoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"029e961b-f627-458a-af09-b82d90b85b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_szakrendeles-atalakitas-beutalo-idopontfoglalas","timestamp":"2025. február. 18. 08:53","title":"Átalakítaná a kormány a szakrendeléseket, országszerte érvényesek lesznek a beutalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edc50c4-474d-46a2-8dec-f37c1e9995ba","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Mindig is imádott eltévedni az erdőben, saját bevallása szerint kifejezetten rosszul tájékozódik, a moziban pedig még mindig diákjegyet vesz – a Mérlegen friss adásában Klein Dávid hegymászó volt a vendégünk.","shortLead":"Mindig is imádott eltévedni az erdőben, saját bevallása szerint kifejezetten rosszul tájékozódik, a moziban pedig még...","id":"20250218_Klein-David-hegymaszo-expedicio-Everest-Merlegen-podcast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2edc50c4-474d-46a2-8dec-f37c1e9995ba.jpg","index":0,"item":"ec1d3ec5-9a9b-44a3-b781-c631fa154bdc","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_Klein-David-hegymaszo-expedicio-Everest-Merlegen-podcast-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 15:09","title":"Klein Dávid: Akármekkora plecsnit felvarrok a ruhára, de ami a hegyen történik, abba nem szólhat bele a szponzor – Mérlegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","shortLead":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","id":"20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03.jpg","index":0,"item":"a63e5698-5406-452a-8e40-919a391571b0","keywords":null,"link":"/kultura/20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","timestamp":"2025. február. 18. 08:16","title":"Nácinak és fasisztának nevezte Giorgia Melonit, most vádat emeltek a brit rocksztár ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717e35b7-41eb-438c-87b3-3bd8ab9f89e3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Folyamatosan fejlesztik a számítógép agyát, a CPU-t vagyis a processzort, amelynek egyre jobbak a képességei, és így a komputerek is egyre erősebbekké válnak. Ezért is meglepő az a méréssorozat, amely szerint először fordult elő a CPU-k történetében, hogy nem jobbakká váltak, hanem csökkenést mutatnak a teljesítményben.","shortLead":"Folyamatosan fejlesztik a számítógép agyát, a CPU-t vagyis a processzort, amelynek egyre jobbak a képességei, és...","id":"20250218_passmark-banchmark-csokkeno-cpu-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717e35b7-41eb-438c-87b3-3bd8ab9f89e3.jpg","index":0,"item":"c3e754d9-62d5-4b02-ad0b-9d72db481e68","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_passmark-banchmark-csokkeno-cpu-teljesitmeny","timestamp":"2025. február. 18. 12:03","title":"Senki nem érti, miért történik: világszerte csökken az átlagos processzorteljesítmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azzal dicsekedtek, hogy nyolcmilliárd dollárt spóroltak egy szerződés felbontásával az államnak, de ennek egy ezrelékét sem érheti el a valós összeg.","shortLead":"Azzal dicsekedtek, hogy nyolcmilliárd dollárt spóroltak egy szerződés felbontásával az államnak, de ennek egy ezrelékét...","id":"20250219_elon-musk-doge-szerzodes-tevesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9.jpg","index":0,"item":"1c46e251-a05f-4648-9492-561bbb7188e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_elon-musk-doge-szerzodes-tevesztes","timestamp":"2025. február. 19. 10:49","title":"Elon Muskék a sokszínűség üldözése közben elnéztek három nullát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2451f9-d231-4b3d-8625-6ad2e59c23cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter felvetette, hogy az állam szervei nem tesznek meg mindent azért, hogy a hazai fogyasztók megfelelő minőségű élelmiszert kapjanak.","shortLead":"A miniszter felvetette, hogy az állam szervei nem tesznek meg mindent azért, hogy a hazai fogyasztók megfelelő minőségű...","id":"20250219_lazar-janos-lidl-aldi-kivetelezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd2451f9-d231-4b3d-8625-6ad2e59c23cf.jpg","index":0,"item":"7482d309-a5d8-4043-836d-0cc359560de7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_lazar-janos-lidl-aldi-kivetelezes","timestamp":"2025. február. 19. 14:05","title":"Lázár János szerint a magyar hatóságok kivételeznek a Lidllel és az Aldival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]