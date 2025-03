Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"456cd776-e92c-435c-a40b-75f1dda8ad7a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nyomott vasárnap.","shortLead":"Nyomott vasárnap.","id":"20250302_vasarnap-idojaras-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/456cd776-e92c-435c-a40b-75f1dda8ad7a.jpg","index":0,"item":"79f58aab-3ff6-4192-8360-e033c82cfbb8","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_vasarnap-idojaras-elorejelzes","timestamp":"2025. március. 02. 08:30","title":"Felhős, enyhe időnk lesz, de van, ahol az ég is leszakadhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d0dc28-d978-438a-b44d-bd8f369d0753","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-Korea globális technológiai vezető szerepét akarnák erősíteni azzal, hogy felépítenék a világ legnagyobb adatközpontját, eddig még sehol sem látott teljesítménnyel. Nem meglepő, hogy elsősorban a mesterséges intelligenciát szolgálná ki.","shortLead":"Dél-Korea globális technológiai vezető szerepét akarnák erősíteni azzal, hogy felépítenék a világ legnagyobb...","id":"20250301_vilag-legnagyobb-adatkozpontja-mesterseges-intelligencia-del-korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89d0dc28-d978-438a-b44d-bd8f369d0753.jpg","index":0,"item":"d8c6ea24-2366-442a-8082-8f30bbd30252","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_vilag-legnagyobb-adatkozpontja-mesterseges-intelligencia-del-korea","timestamp":"2025. március. 01. 08:03","title":"13 330 844 905 000 forintból itt épül a világ legnagyobb adatközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec169aa1-672c-4f76-8f68-7a2fcd6c2361","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rákosrendezői terület fővárosi elővásárlási jogával bíró Budapesti Közművek (BKM) vezérigazgatója az immár a főváros kezébe kerülő beruházás jövőjéről, az őt ért médiabeli támadásokról és ifjabb Donald Trumpról is nyilatkozott.","shortLead":"A rákosrendezői terület fővárosi elővásárlási jogával bíró Budapesti Közművek (BKM) vezérigazgatója az immár a főváros...","id":"20250302_Martha-Imre-interju-BKM-Stockton-Rakosrendezo-Rogan-Antal-Toni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec169aa1-672c-4f76-8f68-7a2fcd6c2361.jpg","index":0,"item":"85499665-c476-47ea-a615-79af62c910d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Martha-Imre-interju-BKM-Stockton-Rakosrendezo-Rogan-Antal-Toni","timestamp":"2025. március. 02. 09:54","title":"Mártha Imre: Amit Tóni kreált rólam, azt ezerszeres szorzóval tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693b7e3d-e67c-411b-9a27-507c4ec388e5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Portugáliában az óceánpart mentén próbálhattuk ki a Ferrari V12-es motorú újdonságának nyitott tetős változatát.","shortLead":"Portugáliában az óceánpart mentén próbálhattuk ki a Ferrari V12-es motorú újdonságának nyitott tetős változatát.","id":"20250228_Enzo-Ferrari-12Cilindri-Spider","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/693b7e3d-e67c-411b-9a27-507c4ec388e5.jpg","index":0,"item":"f33320e7-2355-41fd-8213-ea5139ce866b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_Enzo-Ferrari-12Cilindri-Spider","timestamp":"2025. március. 01. 11:17","title":"Enzo Ferrari is megnyalná a fülét a 12Cilindri Spider hangjától – Magunkra igazítottuk a maranellói álomgyár legújabb ékszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem zajlanak tárgyalások a második szakaszról sem.","shortLead":"Egyelőre nem zajlanak tárgyalások a második szakaszról sem.","id":"20250301_izrael-hamasz-tuszok-tuzszunet-meghosszabbitas-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"206fc322-1c7f-44c8-a69c-271ce2705a4d","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_izrael-hamasz-tuszok-tuzszunet-meghosszabbitas-targyalas","timestamp":"2025. március. 01. 12:05","title":"Izrael meghosszabbította volna a tűzszünet első szakaszát, a Hamász nemet mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán és az amerikai elnök pénteki megbeszéléséről a magyar miniszterelnök is megosztotta a véleményét. ","shortLead":"Az ukrán és az amerikai elnök pénteki megbeszéléséről a magyar miniszterelnök is megosztotta a véleményét. ","id":"20250228_Orban-Viktor-is-szerint-Donald-Trump-ma-batran-kiallt-a-beke-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"62888904-65e6-48c5-9ab1-a4ecfed87ee4","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_Orban-Viktor-is-szerint-Donald-Trump-ma-batran-kiallt-a-beke-mellett","timestamp":"2025. február. 28. 21:51","title":"Orbán Viktor szerint Donald Trump ma bátran kiállt a béke mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b53a03-cb20-4b85-9518-08afe1116abe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iPhone néhány, nem mindenki számára ismert billentyűparancsa, funkciója könnyebbé, gyorsabbá teheti a szövegek begépelését a telefonon. Ezekből mutatunk néhányat az alábbiakban.","shortLead":"Az iPhone néhány, nem mindenki számára ismert billentyűparancsa, funkciója könnyebbé, gyorsabbá teheti a szövegek...","id":"20250302_gyorsabb-gepeles-iphone-iras-ios-tippek-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b53a03-cb20-4b85-9518-08afe1116abe.jpg","index":0,"item":"e0d29e5b-b3df-4aab-9ab8-27f60823eff9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_gyorsabb-gepeles-iphone-iras-ios-tippek-funkciok","timestamp":"2025. március. 02. 17:03","title":"Mutatunk pár trükköt: gyorsabban írhat majd az iPhone-ján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel velük a kesztyűt. Elég, ha a két legfontosabb szegmensre, a táplálkozásra és a mozgásra fókuszálunk, és máris kifelé tarthatunk a mély gödörből. ","shortLead":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel...","id":"20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f.jpg","index":0,"item":"0ae8f10b-9a9e-426c-b2d6-5f56bd46e924","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","timestamp":"2025. március. 01. 11:30","title":"Depressziódiétával és fizikai antidepresszánssal a lelkünkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""}]