[{"available":true,"c_guid":"3b86affc-b659-4d86-b90e-a3bfbec540ba","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Valerij Zaluzsnij jelenleg Ukrajna londoni nagykövete.","shortLead":"Valerij Zaluzsnij jelenleg Ukrajna londoni nagykövete.","id":"20250306_valerij-zaluzsnij-ukrajna-egyesult-allamok-vilagrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b86affc-b659-4d86-b90e-a3bfbec540ba.jpg","index":0,"item":"c764872f-9180-4116-a6da-653eb898beaa","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_valerij-zaluzsnij-ukrajna-egyesult-allamok-vilagrend","timestamp":"2025. március. 06. 17:05","title":"A volt ukrán vezérkari főnök szerint az Egyesült Államok épp \"elpusztítja a világrendet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sok esélye sem a Trumpék által megkörnyékezett Porosenkónak, sem Timosenkónak nem lenne Zelenszkij ellen a közvélemény-kutatási adatok szerint.","shortLead":"Sok esélye sem a Trumpék által megkörnyékezett Porosenkónak, sem Timosenkónak nem lenne Zelenszkij ellen...","id":"20250306_politico-trump-zelenszkij-porosenko-timosenko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"a60656f1-7b59-412f-8595-6902ad4614a7","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_politico-trump-zelenszkij-porosenko-timosenko","timestamp":"2025. március. 06. 09:04","title":"Politico: Trumpék a régi, korrupt ukrán elittel tárgyalnak, miközben Zelenszkijen egyre nagyobb a nyomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd428f57-3d36-42d7-a959-8921d0f4ec2e","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Ruben Amorim szerint az Európa-liga megnyerése nem oldaná meg a gondjaikat.","shortLead":"Ruben Amorim szerint az Európa-liga megnyerése nem oldaná meg a gondjaikat.","id":"20250306_manchester-united-ruben-amorim-europa-liga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd428f57-3d36-42d7-a959-8921d0f4ec2e.jpg","index":0,"item":"5c86b4f6-5178-4f02-be27-6052395f0db4","keywords":null,"link":"/sport/20250306_manchester-united-ruben-amorim-europa-liga","timestamp":"2025. március. 06. 10:08","title":"A Manchester United edzője szerint vannak jelenleg fontosabb dolgok is, mint trófeákat nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28715e86-1350-4cc2-8087-fd855a19b26d","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Orbán csütörtöki vétója körüli érdekes fejlemény, hogy nem is próbálták meg meggyőzni vagy valamivel lekenyerezni az uniós vezetők a magyar miniszterelnököt. Ez a helyzet azonban a közeljövőben még komoly fejfájást fog okozni. Egy lehetséges megoldás: a szavazati (és ezzel a vétó-) jog megvonása.","shortLead":"Orbán csütörtöki vétója körüli érdekes fejlemény, hogy nem is próbálták meg meggyőzni vagy valamivel lekenyerezni...","id":"20250307_orban-viktor_eu-csucs_veto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28715e86-1350-4cc2-8087-fd855a19b26d.jpg","index":0,"item":"108134fa-32ab-47a9-ac07-8b7eea093e06","keywords":null,"link":"/360/20250307_orban-viktor_eu-csucs_veto","timestamp":"2025. március. 07. 17:00","title":"Egy nem fontos, de mégis sikeres orbáni vétó története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Maldív-szigetek és Budapest között nagyjából 9 óra a repülési idő, vagyis akár 40 millió forintba is kerülhetett az út.","shortLead":"A Maldív-szigetek és Budapest között nagyjából 9 óra a repülési idő, vagyis akár 40 millió forintba is kerülhetett...","id":"20250306_orban-sara-jaszai-gellert-4ig-maldiv-szigetek-repulout","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210.jpg","index":0,"item":"168f58fb-0fe5-4a00-af69-ea22037d52db","keywords":null,"link":"/elet/20250306_orban-sara-jaszai-gellert-4ig-maldiv-szigetek-repulout","timestamp":"2025. március. 06. 20:56","title":"A 4iG Orbán Sára és Jászai Gellért magánrepülős útjáról: „Minden család saját maga fizette az utazás költségeit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2dbc33-25cb-4fe8-ac14-79ae2ce3a4d4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Svédország tavaly március 7-én csatlakozott a katonai szövetséghez, hosszú magyar ellenállás után. ","shortLead":"Svédország tavaly március 7-én csatlakozott a katonai szövetséghez, hosszú magyar ellenállás után. ","id":"20250306_svedorszag-nato-lengyelorszag-legvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b2dbc33-25cb-4fe8-ac14-79ae2ce3a4d4.jpg","index":0,"item":"6aaed144-5d70-48ba-afa8-8deb6fbd7607","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_svedorszag-nato-lengyelorszag-legvedelem","timestamp":"2025. március. 06. 14:02","title":"A friss NATO-tag Svédország nyolc Gripennel szállna be Lengyelország légvédelmébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1fdc39-fb1f-4054-898d-baa7d6fb811c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Oppo nemrég felülmúlta a Honort az összecsukható okostelefon vékonysága terén, a két kínai vállalat rivalizálása azonban még korántsem ért véget.","shortLead":"Az Oppo nemrég felülmúlta a Honort az összecsukható okostelefon vékonysága terén, a két kínai vállalat rivalizálása...","id":"20250307_honor-magic-v4-osszecsukhato-csucsmobil-okostelefon-hajlithato-kijelzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f1fdc39-fb1f-4054-898d-baa7d6fb811c.jpg","index":0,"item":"5eda1a32-a672-4f3d-b3a7-33882be68ea6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_honor-magic-v4-osszecsukhato-csucsmobil-okostelefon-hajlithato-kijelzo","timestamp":"2025. március. 07. 14:03","title":"Visszavág a Honor: rekordvékony összecsukható csúcsmobil lehet a Magic V4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1044df37-202d-49d9-b391-acf9966c0790","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tovább tart a kedvező tendencia.","shortLead":"Tovább tart a kedvező tendencia.","id":"20250307_uzemanyag-arcsokkenes-benzinkut-tankolas-benzin-gazolaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1044df37-202d-49d9-b391-acf9966c0790.jpg","index":0,"item":"71282ea7-8bc3-4aa3-9569-732b3aaf1309","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_uzemanyag-arcsokkenes-benzinkut-tankolas-benzin-gazolaj","timestamp":"2025. március. 07. 10:24","title":"Összejöhet a 600 forintos benzinár, a hétvégén is csökkennek az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]