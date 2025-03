Testi szempontból úgy éltem meg, főleg a felkészülési szakaszt, mint egy kőkemény katonai kiképző iskolát. Annak ellenére, hogy már legalább egy évtizede végzek saját testsúlyos edzéseket; mintha ezzel is öntudatlanul a Hunyadira készültem volna

– többek között erről is beszélt Kádár L. Gellért, a Hunyadi-sorozat főszereplője a Mandinernek adott interjújában.

Az állami milliárdokkal gazdagon kitömött produkciónak meghatározó alkotóeleme a fizikalitás és a testiség, ami izmos férfiak, félmeztelen nők gyakori szerepeltetésében és a szexjelenetek számában is megnyilvánul. Hogy a családok is megnézhessék, direkt csináltak belőle egy szexmentes verziót is.

Kádár L. Gellértet ugyan nem kérdezte a Mandiner sem a kagylóhéjjal elvégzett fanszőrborotválásról, sem a leszbikus szexjelenetről, de azt elmondta, hogy a felkészülés fél éves és a forgatás másfél éves időszaka sokat formált rajta fizikailag, szellemileg és lelkileg egyaránt. „A harcművészetek, a kardforgatás terén tényleg a nulláról épített fel a Farkas Balázs vezette »akciórészleg«. Nem lehetek nekik elég hálás azért, mert segítettek megtalálni és felszínre hozni a bennem mélyen szunnyadó férfierőt” – fogalmazott a színész.

Az is kiderült, hogy a filmforgatást megelőzően (a látszat ellenére) szinte semennyire nem tudott lovagolni, a vágtával pedig még most is óvatos: „tudom, hogy kiképzés ide vagy oda, a profi lovastól elég messze vagyok”.