Több mint három évtizedig elzárva tartották őket, de a múlt héten több mint két tucat Pablo Picasso-remekművet tártak a nyilvánosság elé Iránban, írja az NBC News. A spanyol festő és szobrász életének különböző időszakait felölelő új kiállításon a teheráni Kortárs Művészetek Múzeumában 26 ikonikus művét mutatják be. Köztük a Portrait of a Man, a Cry of War és az Echo of Sorrow című alkotásokat.

A tárlaton szerepel a The Painter and His Model (A festő és modellje) című 1927-ben készült festmény is, amelynek különlegessége, hogy ez Picasso posztkubista korszakának legnagyobb vászna. Emellett 53 további festményt is bemutatnak. Látható a La Tauromaquia című, 1957-ben készült sorozatának 12 darabja, amelyek a művész bikaviadalok iránti mély vonzalmát tükrözik.

A Picasso művek egy páratlan modern művészeti gyűjtemény részét képezik, amely közel 4000 alkotásból áll. A gyűjtemény nagy részét 1979, az iszlám forradalom óta nem mutatták be a nyilvánosságnak. A Farah Pahlavi, Irán egykori királynője által 1977-ben megnyitott múzeum úttörő volt a régióban az európai és amerikai modern és kortárs művészet gyűjtésében, egyebek mellett van Gogh, Monet, Renoir, Degas és Dali alkotásokat mutattak be az erre a célra létrehozott, modernista épületben. Ám miután az 1979-es iszlám forradalomban megdöntötték a monarchiát, és Khomeini ajatollah lett az ország vezetője, számos művet elzártak meztelenségre vagy más kényes témákra hivatkozva.

Sok évvel később a múzeum lassan visszanyerte helyét Irán kulturális életében, 2012-ben többek között Andy Warhol, David Hockney és Roy Lichtenstein alkotásait mutatták be.