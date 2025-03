Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e7fe20c1-c1aa-4d84-aad3-0bf660aa8ecf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A nemrég meghalt Oscar-díjas színész 80 millió dolláros vagyona a tét.","shortLead":"A nemrég meghalt Oscar-díjas színész 80 millió dolláros vagyona a tét.","id":"20250316_orokolhetnek-Gene-Hackman-gyerekei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7fe20c1-c1aa-4d84-aad3-0bf660aa8ecf.jpg","index":0,"item":"7bcb981f-5f5d-47d4-980d-04ebdca2894f","keywords":null,"link":"/elet/20250316_orokolhetnek-Gene-Hackman-gyerekei","timestamp":"2025. március. 16. 12:07","title":"Kimaradtak a végrendeletből, mégis örökölhetnek Gene Hackman gyerekei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da240007-d41d-474c-9745-06dcb67d5893","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Firefly Aerospace eszköze, a Blue Ghost sikeresen örökítette meg, ahogy a Föld bekerült a Nap és a Hold közé.","shortLead":"Az amerikai Firefly Aerospace eszköze, a Blue Ghost sikeresen örökítette meg, ahogy a Föld bekerült a Nap és a Hold...","id":"20250317_firefly-aerospace-blue-ghost-hold-napfogyatkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da240007-d41d-474c-9745-06dcb67d5893.jpg","index":0,"item":"2eb0d369-45a0-4308-9817-8840d64851e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_firefly-aerospace-blue-ghost-hold-napfogyatkozas","timestamp":"2025. március. 17. 12:03","title":"Így néz ki a napfogyatkozás a Hold felszínéről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332a537f-71fa-44e9-ba78-3a8832ab70cf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyarázkodás helyett bocsánatkérést várnak a miniszterelnöktől.","shortLead":"Magyarázkodás helyett bocsánatkérést várnak a miniszterelnöktől.","id":"20250317_muosz-orban-poloska-kommunikacios-pokol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/332a537f-71fa-44e9-ba78-3a8832ab70cf.jpg","index":0,"item":"4157cef7-43ad-47d0-97d5-fee784a311b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_muosz-orban-poloska-kommunikacios-pokol","timestamp":"2025. március. 17. 16:42","title":"A MÚOSZ Orbán poloskás beszédéről: Elszabadulhat a kommunikációs pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96fd521-e966-4e29-9b5c-7354a3851205","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új lemeze jelenik meg március 28-án a színész-rappernek. Az egyik dala az inkriminált 2022-es Oscar-gáláról fog szólni. 