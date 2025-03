Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az agresszív közbeszéd ellen állnak ki a segítő szakemberek.","shortLead":"Az agresszív közbeszéd ellen állnak ki a segítő szakemberek.","id":"20250318_Orban-Viktor-poloska-peticio-szakemberek-tiltakozas-pszichologus-pszichiater","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8.jpg","index":0,"item":"11a095b2-fc3a-40cd-bc3c-e52605c4f054","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Orban-Viktor-poloska-peticio-szakemberek-tiltakozas-pszichologus-pszichiater","timestamp":"2025. március. 18. 10:25","title":"Petícióban ítélik el pszichológusok, pszichiáterek Orbán poloskás beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34951e3-4e64-43de-9268-3e0d3acd364e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 30 napra kötött részleges tűzszünettel Putyin elvileg vállalta, hogy az oroszok nem támadják az ukrán energiainfrastruktúrát.","shortLead":"A 30 napra kötött részleges tűzszünettel Putyin elvileg vállalta, hogy az oroszok nem támadják az ukrán...","id":"20250318_trump-putyin-ukrajna-jeghoki-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e34951e3-4e64-43de-9268-3e0d3acd364e.jpg","index":0,"item":"a38e3167-93bd-4307-a10a-82d556055fd3","keywords":null,"link":"/elet/20250318_trump-putyin-ukrajna-jeghoki-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 19:42","title":"Trump és Putyin a megbeszélésük végén már hokimeccseket tervezgettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332a537f-71fa-44e9-ba78-3a8832ab70cf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyarázkodás helyett bocsánatkérést várnak a miniszterelnöktől.","shortLead":"Magyarázkodás helyett bocsánatkérést várnak a miniszterelnöktől.","id":"20250317_muosz-orban-poloska-kommunikacios-pokol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/332a537f-71fa-44e9-ba78-3a8832ab70cf.jpg","index":0,"item":"4157cef7-43ad-47d0-97d5-fee784a311b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_muosz-orban-poloska-kommunikacios-pokol","timestamp":"2025. március. 17. 16:42","title":"A MÚOSZ Orbán poloskás beszédéről: Elszabadulhat a kommunikációs pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003d874c-8f27-40f1-90be-f601b67afc6d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Huawei vezérigazgatója, Richard Yu egy rövid videóban, néhány képkocka erejéig mutatta meg a vállalat új összecsukható mobilját.","shortLead":"A Huawei vezérigazgatója, Richard Yu egy rövid videóban, néhány képkocka erejéig mutatta meg a vállalat új...","id":"20250317_huawei-pura-okostelefon-hajlithato-kijelzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/003d874c-8f27-40f1-90be-f601b67afc6d.jpg","index":0,"item":"22159db0-d861-42d0-bcee-1022b3d7ab70","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_huawei-pura-okostelefon-hajlithato-kijelzo","timestamp":"2025. március. 17. 17:03","title":"Újfajta hajlítható okostelefont mutat be a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae77b889-6502-4951-a6a1-47abc6062a2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan egy teljes csorda gyűlhet össze a vadásztársaságnál.","shortLead":"Lassan egy teljes csorda gyűlhet össze a vadásztársaságnál.","id":"20250319_Zebra-Meszaros-Lorinc-talentis-group-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae77b889-6502-4951-a6a1-47abc6062a2a.jpg","index":0,"item":"8f01bade-b41d-476f-91e1-ce5a63f9cd54","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Zebra-Meszaros-Lorinc-talentis-group-Orban","timestamp":"2025. március. 19. 09:59","title":"Újabb zebra érkezhet Mészáros cégének telephelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0581bb9-7f0f-459f-af02-7c9969fd7d23","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már csak egy lépés választja el a sportágat attól, hogy bekerüljön a következő olimpia programjába.","shortLead":"Már csak egy lépés választja el a sportágat attól, hogy bekerüljön a következő olimpia programjába.","id":"20250317_world-boxing-okolvivas-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-kongresszus-los-angeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0581bb9-7f0f-459f-af02-7c9969fd7d23.jpg","index":0,"item":"077aee4b-6581-4565-b2de-77fc299d7945","keywords":null,"link":"/sport/20250317_world-boxing-okolvivas-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-kongresszus-los-angeles","timestamp":"2025. március. 17. 16:05","title":"Úgy tűnik, megoldódik az ökölvívás sorsa az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8a3fdc-840d-4246-adae-0ac3f40ebdf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kapust a saját kérésére nem hívta meg a tavaly őszi mérkőzésekre Marco Rossi, ám most visszatért a válogatotthoz.","shortLead":"A kapust a saját kérésére nem hívta meg a tavaly őszi mérkőzésekre Marco Rossi, ám most visszatért a válogatotthoz.","id":"20250317_labdarugas-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-gulacsi-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8a3fdc-840d-4246-adae-0ac3f40ebdf4.jpg","index":0,"item":"dab5941f-3bf7-44e3-ad5d-48961ee1ffef","keywords":null,"link":"/sport/20250317_labdarugas-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-gulacsi-peter","timestamp":"2025. március. 17. 17:45","title":"Gulácsi a válogatottsága felfüggesztéséről: „Itthon ennek egy kicsit nagyobb feneket kerítettek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e0a06a-f3e8-429f-9b3d-24ff0b466ed4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza Párt vezetője a propagandistáknak üzent.","shortLead":"A Tisza Párt vezetője a propagandistáknak üzent.","id":"20250318_Magyar-Peter-megmutatta-uj-baratnojet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e0a06a-f3e8-429f-9b3d-24ff0b466ed4.jpg","index":0,"item":"05663789-5451-4a02-bd48-75f25728b9ba","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Magyar-Peter-megmutatta-uj-baratnojet-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 15:30","title":"Magyar Péter megmutatta új barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]