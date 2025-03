Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"74a97327-ab00-4500-b5c6-8c48b258f49b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Régóta próbálják már megfejteni a kutatók, mik lehetnek azok a vörösen világító foltok, amelyek az univerzum hajnalából ragyognak a Föld felé. Egy új tanulmány közelebb vihet a megoldáshoz.","shortLead":"Régóta próbálják már megfejteni a kutatók, mik lehetnek azok a vörösen világító foltok, amelyek az univerzum hajnalából...","id":"20250326_fekete-lyuk-univerzum-keletkezese-objektum-egitest-james-webb-urteleszkop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a97327-ab00-4500-b5c6-8c48b258f49b.jpg","index":0,"item":"386bc2e5-91b9-488e-a4c8-190cd0b19071","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_fekete-lyuk-univerzum-keletkezese-objektum-egitest-james-webb-urteleszkop","timestamp":"2025. március. 26. 19:03","title":"Maximumon pörgő fekete lyukakkal lehetett tele a világegyetem az ősrobbanás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két hetet bírt ki úgy a forint, hogy nem járt 400-as szinten, de ennek most vége.","shortLead":"Két hetet bírt ki úgy a forint, hogy nem járt 400-as szinten, de ennek most vége.","id":"20250326_forint-arfolyam-euro-400","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5.jpg","index":0,"item":"1873d846-9830-441a-87e3-12421898b01e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_forint-arfolyam-euro-400","timestamp":"2025. március. 26. 10:21","title":"Újra elérte a forintárfolyam a 400-as határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede41fd5-9bd7-4326-93b3-e4e6cab75e43","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Csak meghatározott éves küszöbérték felett kell majd karbonvámot fizetniük az EU-ba importáló cégeknek. Az EU-szerte érintett vállalkozások 90 százaléka annyira kevés kibocsátásért felel, hogy nem éri meg őket is terhelni a karbonszivárgás megakadályozását célzó tarifával. A karbonvám megfizetésére továbbra is kötelezett nagyobbak is kapnak könnyítést.","shortLead":"Csak meghatározott éves küszöbérték felett kell majd karbonvámot fizetniük az EU-ba importáló cégeknek. Az EU-szerte...","id":"20250326_karbonvam-konnyites-cbam-karbonado-szen-dioxid-kibocsatas-csokkentes-europai-bizottsag-klimavedelem-kkv-vallalkozasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ede41fd5-9bd7-4326-93b3-e4e6cab75e43.jpg","index":0,"item":"bb61c45e-2cf2-4540-bb28-9090dff29414","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_karbonvam-konnyites-cbam-karbonado-szen-dioxid-kibocsatas-csokkentes-europai-bizottsag-klimavedelem-kkv-vallalkozasok","timestamp":"2025. március. 26. 13:33","title":"Könnyítésről döntött Brüsszel, magyar cégek is örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2708150-50f8-4572-a15d-a64fb31006a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem ritkák manapság a hasonló kilépési programok az autógyártóknál. ","shortLead":"Nem ritkák manapság a hasonló kilépési programok az autógyártóknál. ","id":"20250327_27-millio-forintot-is-fizet-onkent-tavozo-dolgozoinak-a-Stellantis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2708150-50f8-4572-a15d-a64fb31006a9.jpg","index":0,"item":"262e63f9-16bd-4967-a968-93564e861319","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_27-millio-forintot-is-fizet-onkent-tavozo-dolgozoinak-a-Stellantis","timestamp":"2025. március. 27. 16:43","title":"27 millió forintot is fizet önként távozó dolgozóinak a Stellantis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1093ec4f-d3a5-42b5-b616-c9e35801529a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még semmi sem biztos, de már zajlik az egyeztetés az MBH Bank és a Citigroup, mint tanácsadó partner között egy lehetséges részvénytranzakcióról, miközben az állam a tulajdonrésze eladását fontolgatja.","shortLead":"Még semmi sem biztos, de már zajlik az egyeztetés az MBH Bank és a Citigroup, mint tanácsadó partner között...","id":"20250327_mbh-bank-citigroup-allami-tulajdonresz-eladasa-meszaros-bankja-ner-szuperbank-tranzakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1093ec4f-d3a5-42b5-b616-c9e35801529a.jpg","index":0,"item":"8e477976-977d-4838-8dec-e5e4c3848556","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_mbh-bank-citigroup-allami-tulajdonresz-eladasa-meszaros-bankja-ner-szuperbank-tranzakcio","timestamp":"2025. március. 27. 09:42","title":"Kiszállhat az állam Mészáros bankjából, a bank pedig a Citigrouppal egyeztet egy lehetséges részvénytranzakcióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újabb amerikai útján tárgyalt Jászai Gellért az űripari együttműködésről.","shortLead":"Újabb amerikai útján tárgyalt Jászai Gellért az űripari együttműködésről.","id":"20250326_Boeing-4ig-jaszai-gellert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992.jpg","index":0,"item":"b5d36580-8112-4b92-ad5a-abd73a02f1fb","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_Boeing-4ig-jaszai-gellert","timestamp":"2025. március. 26. 12:58","title":"Musk után a Boeinggel tárgyalt a 4iG elnöke, de egy fontos részletet elfelejtett közölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca6e837-20b6-4d4a-a20c-9324e5e5800e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A tankerület szerint a 18. kerületi Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola két termében rossz a levegő minősége, ezért elrendelte ezek bezárását, így viszont helyhiányra hivatkozva „kiszerveznék” onnan a tanítást. A szülők mindezt sérelmezik, és léptek az ügyben, de azt nem értik, mi köze ennek a két tannyelvű oktatás szűkítéséhez. ","shortLead":"A tankerület szerint a 18. kerületi Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola két termében rossz a levegő...","id":"20250327_Rabel-Krisztina-Kapocs-kettannyelvu-iskola-bezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bca6e837-20b6-4d4a-a20c-9324e5e5800e.jpg","index":0,"item":"8888411d-f03a-4b36-9cd7-47dcc28c291f","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Rabel-Krisztina-Kapocs-kettannyelvu-iskola-bezaras","timestamp":"2025. március. 27. 12:01","title":"A tankerület rászállt a népszerű iskolára, a szülők szerint ellehetetlenítenék az eddig megszokott oktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e701fac-a3d8-46f8-88aa-cf1569c0a76b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A közlemény szerint a trombitás férfi a vonulásos tüntetés közben bemászott a Dunába, majd többször elúszott a neki dobott mentőöv mellett. ","shortLead":"A közlemény szerint a trombitás férfi a vonulásos tüntetés közben bemászott a Dunába, majd többször elúszott a neki...","id":"20250325_Szabo-Balint-ujraelesztes-duna-rendorseg-tuntetes-trombita-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e701fac-a3d8-46f8-88aa-cf1569c0a76b.jpg","index":0,"item":"c9d4efd0-ca58-4cf6-929f-b04f686bfd5a","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Szabo-Balint-ujraelesztes-duna-rendorseg-tuntetes-trombita-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 22:53","title":"A rendőrség szerint újra kellett éleszteni Szabó Bálintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]