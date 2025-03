Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a2c249fe-a1e4-48a8-8521-7745c43cb885","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A magát helyalapú felhőszolgáltatóként meghatározó HERE pontosan rögzíti az útadatokat és precízen, utcaszinten gyűjti össze a panorámaképeket a világ számos országából, annak érdekében, hogy naprakész és részletgazdag digitális térképeket jelenítsen meg.","shortLead":"A magát helyalapú felhőszolgáltatóként meghatározó HERE pontosan rögzíti az útadatokat és precízen, utcaszinten gyűjti...","id":"20250329_here-magyarorszag-3d-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2c249fe-a1e4-48a8-8521-7745c43cb885.jpg","index":0,"item":"f51d2cd3-840e-4a81-9117-9a3895ce6dfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_here-magyarorszag-3d-terkep","timestamp":"2025. március. 29. 10:03","title":"Indulnak az autók a magyar utakra, minden korábbinál fejlettebb 3D-s térkép készülhet Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29307872-b94a-481d-b06a-b0cd080fa79d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A két cég nyeresége nagyban függ az amerikai piactól.","shortLead":"A két cég nyeresége nagyban függ az amerikai piactól.","id":"20250328_amerikai-vamok-Porsche-Mercedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29307872-b94a-481d-b06a-b0cd080fa79d.jpg","index":0,"item":"13a60292-e1ad-4c5d-9e90-743df9b2098f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_amerikai-vamok-Porsche-Mercedes","timestamp":"2025. március. 28. 15:42","title":"Padlóra küldhetik az amerikai vámok a Porschét és a Mercedest: 3,7 milliárd dollár a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ingyenes készpénzfelvételi kötelezettséggel együtt jelenleg 5-8 ezer lakos a minimum, amennyi képes eltartani egy ATM-et. A Revolut továbbra is megússza az ATM-telepítést, pedig ha magyar bank lenne, a kibocsátott bankkártyái alapján 826-ot kellene kihelyeznie Magyarországon.","shortLead":"Az ingyenes készpénzfelvételi kötelezettséggel együtt jelenleg 5-8 ezer lakos a minimum, amennyi képes eltartani...","id":"20250328_veszteseg-falusi-atm-keszpenzfelvetel-revolut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc.jpg","index":0,"item":"47046468-499a-48f1-8d21-d8008c81e636","keywords":null,"link":"/kkv/20250328_veszteseg-falusi-atm-keszpenzfelvetel-revolut","timestamp":"2025. március. 28. 14:00","title":"Jó nagy veszteséget okoz a bankoknak a kormány falusi ATM projektje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f682d43-0a77-471a-b09a-fac597c9da26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sajtószóvivő szerint megdöbbenve értesültek a nemzetközi áldozatvédő szervezet bejelentéséről. Úgy gondolják, nem tussolták el a tíz évvel ezelőtti, Pető Attila-ügyként ismert esetet.","shortLead":"A sajtószóvivő szerint megdöbbenve értesültek a nemzetközi áldozatvédő szervezet bejelentéséről. Úgy gondolják, nem...","id":"20250328_erdo-peter-foegyhazmegye-bantalmazas-eroszak-konklave-eljaras-peto-attila-egyhaz-snap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f682d43-0a77-471a-b09a-fac597c9da26.jpg","index":0,"item":"0c9ef166-b576-43d3-8aea-fe40416e29b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_erdo-peter-foegyhazmegye-bantalmazas-eroszak-konklave-eljaras-peto-attila-egyhaz-snap","timestamp":"2025. március. 28. 18:22","title":"A főegyházmegye reagált az Erdő Péter bíboros ellen kezdeményezett eljárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3962af54-b4c9-4a95-a537-557948a06d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten többször is támadás érte a Tisza aláírásgyűjtő önkénteseit, most Dunaegyházán szidalmazták és fenyegették őket. ","shortLead":"A héten többször is támadás érte a Tisza aláírásgyűjtő önkénteseit, most Dunaegyházán szidalmazták és fenyegették őket. ","id":"20250330_tisza-part-nepszavazas-alairasgyujtes-dunaegyhaza-kovacs-roland-fidesz-polgarmesterjelolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3962af54-b4c9-4a95-a537-557948a06d29.jpg","index":0,"item":"5e32e157-41d2-4499-8130-8c70783bd18c","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_tisza-part-nepszavazas-alairasgyujtes-dunaegyhaza-kovacs-roland-fidesz-polgarmesterjelolt","timestamp":"2025. március. 30. 11:04","title":"Most fideszes polgármesterjelölt rugdosta a Tisza Párt népszavazási pultját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14050da-1487-4eee-85b0-e9d278b6ebc5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerda óta lebegteti, hogy megvétózza az ügynökség beszántását.","shortLead":"A főpolgármester szerda óta lebegteti, hogy megvétózza az ügynökség beszántását.","id":"20250328_vitezy-david-karacsony-gergely-klimaugynokseg-fovarosi-kozgyules-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c14050da-1487-4eee-85b0-e9d278b6ebc5.jpg","index":0,"item":"0289f914-7aad-49b2-a276-8f3bfc8c4e2f","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_vitezy-david-karacsony-gergely-klimaugynokseg-fovarosi-kozgyules-szerzodes","timestamp":"2025. március. 28. 15:05","title":"Vitézy: Karácsony a ciklus elején 64 milliót adott a hatfős Klímaügynökség kommunikációjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b34c80-747e-49bd-8783-1e9d9b5e816a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"„A vízum kiváltság, nem jog” – közölte az amerikai belbiztonsági minisztérium szóvivője.","shortLead":"„A vízum kiváltság, nem jog” – közölte az amerikai belbiztonsági minisztérium szóvivője.","id":"20250328_usa-torok-egyetemista-gaza-tiltakozas-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56b34c80-747e-49bd-8783-1e9d9b5e816a.jpg","index":0,"item":"8796a173-2b76-4447-90b1-b5aa4e75f9e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_usa-torok-egyetemista-gaza-tiltakozas-letartoztatas","timestamp":"2025. március. 28. 13:07","title":"Maszkos ügynökök tartóztattak le az Egyesült Államokban egy török egyetemistát, aki cikkben tiltakozott a gázai háború ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1193dda0-c4b2-4409-a0bf-37bf9861daea","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fidesz 1,1 milliárdjával a Tisza Párt 28 milliója áll szemben.","shortLead":"A Fidesz 1,1 milliárdjával a Tisza Párt 28 milliója áll szemben.","id":"20250328_fidesz-ellenzek-facebook-hirdetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1193dda0-c4b2-4409-a0bf-37bf9861daea.jpg","index":0,"item":"b0f81576-bf01-47de-bd9f-e6ac816b2e52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_fidesz-ellenzek-facebook-hirdetes","timestamp":"2025. március. 28. 13:01","title":"Ötször annyit költ a kormányoldal Facebook-hirdetésekre, mint az egész ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]