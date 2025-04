Meghan Markle április másodikán az Instagramon jelentette be, hogy online megvásárolhatóak az As Ever márkanéven futó termékei, és élőben lehetett követni, ahogyan a webshop elindult.

A People szerint egy 28 dolláros, vagyis körülbelül tízezer forintba kerülő virágmézből kevesebb mint öt perc alatt fogyott el az egész készlet, és egy óra sem kellett ahhoz, hogy minden mást elkapkodjanak. Igaz, a paletta eleve csak nyolc termékből áll. A legolcsóbb ezek közül egy 9 dolláros, azaz valamivel több mint 3000 forintos málnalekvár volt, és aki szeretett volna, ebből plusz öt dollárért vehetett díszcsomagolásos változatot is.

„Lehet, hogy a polcaink üresek, de a szívem tele van! Kevesebb mint egy óra alatt elfogyott minden, és nem tudom eléggé megköszönni nektek” – írta Markle a sikeres debütálás után.

Nem tudni, pontosan mekkora árukészlettel indult a webshop, de tény, hogy első körben csak az Egyesült Államokból lehetett rendelni a Netflixszel közösen piacra dobott finomságokból. A terv az, hogy az As Ever termékek világszerte is elérhetőek legyenek, és Meghan Markle és csapata rendszeresen jelentkezik majd újabb és újabb kollekcióval.

Abban, hogy a termékek ilyen gyorsan elfogytak, biztosan köze volt annak is, hogy a streamingszolgáltatónál nemrég lett elérhető Meghan Markle sorozata, ami így egy igen költséges, de egyben nagyon hatékony reklámkapánynak is tekinthető. A Szeretettel: Meghan (With Love, Meghan) egyébként ősszel újabb évaddal jelentkezik majd, és már le is forgatták hozzá a részeket.