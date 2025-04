Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f23cb1c9-2746-4c38-92da-43fe7c771628","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"2014-ben diagnosztizáltak nála torokrákot, de betegen is tovább játszott. Ő volt a Top Gun nagymenő Icemanje, de tuberkulózisos westernhősként és a Szemtől szemben érzelmes gengsztereként is emlékezeteset alakított. Val Kilmer 65 éves volt.","shortLead":"2014-ben diagnosztizáltak nála torokrákot, de betegen is tovább játszott. Ő volt a Top Gun nagymenő Icemanje, de...","id":"20250402_Szepfiubol-szinesz-meghalt-Val-Kilmer-Szemtol-szemben-Top-Secret-Top-Gun-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f23cb1c9-2746-4c38-92da-43fe7c771628.jpg","index":0,"item":"3b743104-1b86-4ee2-b44e-767b10b04452","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Szepfiubol-szinesz-meghalt-Val-Kilmer-Szemtol-szemben-Top-Secret-Top-Gun-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 17:30","title":"Gyűröttre nézett VHS-mozik szépfiúja volt, de 30 másodperc alatt megmutatta, mennyire nagy színész – elhunyt Val Kilmer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09dec9-b80c-43be-8472-4bcca1690102","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több márka is kétszámjegyű növekedést jelentett márciusra az extravámok bevezetése előtt főleg a villanyautókból. ","shortLead":"Több márka is kétszámjegyű növekedést jelentett márciusra az extravámok bevezetése előtt főleg a villanyautókból. ","id":"20250403_Alaposan-bevasaroltak-az-amerikaiak-autokbol-meg-a-vamok-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f09dec9-b80c-43be-8472-4bcca1690102.jpg","index":0,"item":"b4bfcbcd-1c46-418f-b712-9f00fdaf0617","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_Alaposan-bevasaroltak-az-amerikaiak-autokbol-meg-a-vamok-elott","timestamp":"2025. április. 03. 07:14","title":"Alaposan bevásároltak az amerikaiak autókból még a vámok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b03db11-479e-41df-8899-6d8f05072c75","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ahogy várható volt, nem hozott sok lényeges újdonságot a Magyarországról tartott európai parlamenti vita. Hacsak azt nem, hogy EP-képviselő szép számban jelezték, el fognak jönni a budapesti Pride-ra.","shortLead":"Ahogy várható volt, nem hozott sok lényeges újdonságot a Magyarországról tartott európai parlamenti vita. Hacsak azt...","id":"20250402_pride_europai-parlament_jogallamisag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b03db11-479e-41df-8899-6d8f05072c75.jpg","index":0,"item":"2b0446b6-56f4-4774-b2f3-2a9b99feda0e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250402_pride_europai-parlament_jogallamisag","timestamp":"2025. április. 02. 18:54","title":"A Tisza EP-képviselője meglepődött, hogy hevesebb támadást kaptak a DK-tól, mint a Fidesztől a Pride ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff13e130-f976-409a-b39f-f6bb0a0dc134","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két olyan bűnbanda tagjairól van szó, amelyeket Trump külföldi terrorszervezetnek nyilvánított.","shortLead":"Két olyan bűnbanda tagjairól van szó, amelyeket Trump külföldi terrorszervezetnek nyilvánított.","id":"20250401_egyesult-allamok-salvador-bunozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff13e130-f976-409a-b39f-f6bb0a0dc134.jpg","index":0,"item":"daff72c4-82ec-4a69-a764-a9ced3f323c8","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_egyesult-allamok-salvador-bunozok","timestamp":"2025. április. 01. 13:11","title":"Hátrafeszített kar, azonnali fejborotválás - erődemonstrációnak beillő videóban prezentálták a Trumpék által Salvadorba szállított veszélyes bűnözőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a946d68-f99c-46da-8589-7457e9d41640","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Válaszul Steiner Kristóf felvilágosította a műsorvezetőt az interszexualitás jelenségéről.","shortLead":"Válaszul Steiner Kristóf felvilágosította a műsorvezetőt az interszexualitás jelenségéről.","id":"20250402_hajdu-peter-steiner-kristof-szexualitas-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a946d68-f99c-46da-8589-7457e9d41640.jpg","index":0,"item":"5ef62644-660d-4648-a720-9c78981977a2","keywords":null,"link":"/elet/20250402_hajdu-peter-steiner-kristof-szexualitas-pride","timestamp":"2025. április. 02. 13:51","title":"„A férfi férfi, a nő nő” – Hajdú Péter az Alaptörvényből leckéztette Steiner Kristófot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c912d96e-56fe-4ac2-b14d-79be398d55e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 16-án a mozikban is megnézhetjük a Nándorfehérvár ostromát bemutató látványos végjátékot.","shortLead":"Április 16-án a mozikban is megnézhetjük a Nándorfehérvár ostromát bemutató látványos végjátékot.","id":"20250401_Moziban-is-lathato-lesz-a-Hunyadi-zaroepizodja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c912d96e-56fe-4ac2-b14d-79be398d55e6.jpg","index":0,"item":"d8fc69d5-8ab2-499c-aec3-b0e16f0c7096","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Moziban-is-lathato-lesz-a-Hunyadi-zaroepizodja","timestamp":"2025. április. 01. 15:13","title":"Moziban is látható lesz a Hunyadi elképesztő látványt ígérő záróepizódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e211b7-6951-491f-9201-d9820780cb51","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Erősen túlvállalt tempóval érkezett az Audi. ","shortLead":"Erősen túlvállalt tempóval érkezett az Audi. ","id":"20250402_Fustoltek-a-gumik-a-fekezestol-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43e211b7-6951-491f-9201-d9820780cb51.jpg","index":0,"item":"9c0f6df0-8dc8-4605-8b75-2452f92f1a6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_Fustoltek-a-gumik-a-fekezestol-video","timestamp":"2025. április. 02. 07:21","title":"Füstöltek a gumik a fékezéstől, de hiába, csúnya balesetet vettek videóra Vonyarcvashegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e6b8eb-5123-4891-90fb-e37bdd5e00ea","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A látogatás idejére az amerikai kormányzat felfüggesztette a Kirill Dmitrijev elleni szankciókat. ","shortLead":"A látogatás idejére az amerikai kormányzat felfüggesztette a Kirill Dmitrijev elleni szankciókat. ","id":"20250402_egyesult-allamok-oroszorszag-ukrajnai-haboru-targyalas-kirill-dmitrijev-steve-witkoff","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9e6b8eb-5123-4891-90fb-e37bdd5e00ea.jpg","index":0,"item":"3e787bfd-c335-4c7c-8199-e69919ce88b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_egyesult-allamok-oroszorszag-ukrajnai-haboru-targyalas-kirill-dmitrijev-steve-witkoff","timestamp":"2025. április. 02. 13:38","title":"Putyin főtárgyalója Washingtonba utazott, hogy Trump különmegbízottjával egyeztessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]