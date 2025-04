62 éves korában meghalt Z. Halmágyi Judit építész, több fontos budapesti épület tervezője – írja az Építészfórum. Generációjának egyik legtehetségesebb építésze volt.

Z. Halmágyi Judit 1962-ben született Budapesten, gyerekkora egy részét Algériában töltötte. A Budapesti Műszaki Egyetemen diplomázott, ugyanitt szerzett mesterdiplomát, majd Pécsett szerezte meg a PhD-címet. Pályája elején nyolc évig dolgozott Virág Csaba stúdiójában, majd a Lakóterv megszűnése után vele közös irodában. Az ezredforduló után hét éven keresztül Erick van Egeraat budapesti irodáját vezette, majd önálló irodát alapított ZHJ Architects néven.

1988 óta tanított, dolgozott a fővárosi városképi bizottságban, és részt vett az európai Duna Stratégia kidolgozásában. Rövid ideig a Fővárosi Közgyűlés tagja volt. Csupán egy nyári szezon erejéig, de az ő kezdeményezésére tértek vissza sok évtized után az uszálystrandok a fővárosba.

Több irodaház és a Deák-palota rekonstrukciójának tervezésében is részt vett. Korai fontos munkája a Virág Csabával közösen tervezett két irodaház a Kálvin téren, de kiemelkedő munkáihoz lehet sorolni az Erick van Egeraattal és Tiba Jánossal közösen tervezett, Dózsa György úti ING-székházat vagy a Deák-palota Király Zoltánnal közösen tervezett rekonstrukcióját is a Deák Ferenc utcában, amiért Pro Architectura díjat kaptak. A pasaréti Akadémia Park városfejlesztési koncepciójáért megkapta az International Property Awards díjat, ezen a versenyen külön díjazták a Trafó irodaházat és a mestertervet is. Ő jegyezte emellett a Szent Ferenc sebei templom és a Szent Erzsébet Gyógyító Nővérek budai épületegyüttese szakrális központjának műemléki rekonstrukcióját is, illetve több épületet tervezett külföldön.

