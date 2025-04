A Kanadában élő Tobb Brayman a BBC-nek azt mondta, mélyen felkavarja és elszomorítja az, ami a két, történelmileg szoros kapcsolatban álló ország között történik, de úgy véli, eljött az idő, hogy állást foglaljon, és ezt úgy tudja megtenni, ha helyi termékeket vásárol, és kanadai vállalkozásokat támogat.

A feleségével együtt lecserélt minden amerikai terméket, amit eddig vásároltak, többek között a kedvenc kaliforniai borát is. A házaspár biztosra megy, és nem hagyja magát a címkék által megtéveszteni: egy telefonos alkalmazást is használnak, amely a vonalkód alapján megmondja, honnan származik a termék, és ha amerikaiként azonosítja be, kanadai alternatívákat is kínál. A hazafias kanadaiakat több hasonló app is segíti, hogy kikerüljék az amerikai árukat.

Utálja Trumpot? Vásároljon európait! De vajon meglennénk amerikai kütyük, appok és áruk nélkül? Összeurópai mozgalom indult az amerikai termékek és szolgáltatások bojkottjára Donald Trump külpolitikai ámokfutásának hatására. Sok mindent kiválthatunk európai alternatívákkal, de a Google-nak, a Facebooknak és a Microsoftnak egyelőre nem kell attól tartania, hogy bevételei a kontinensen úgy visszazuhannának, mint Elon Musk Teslájának.

Ez a nagyon is személyes válaszlépés Donald Trump vámháborújára válaszul született meg. Ennek részeként 25 százalékos vám sújtja az összes külföldi autót, az acélt és az alumíniumot, valamint a kanadai árukat. Trump azt is felvetette, hogy Kanada 51. államként csatlakozzon az Egyesült Államokhoz, de ezt a kanadai kormány gyorsan és határozottan elutasította, emellett 60 milliárd dollár értékű ellenvámmal, valamint az amerikai autóiparra kivetett további vámokkal válaszolt. Közben jelentősen csökkent az Egyesült Államokba utazó kanadaiak száma is.

Több kanadai tartomány, köztük Ontario és Új-Skócia, a vámok miatt eltávolította az Egyesült Államokban gyártott alkoholtartalmú italokat az italboltok polcairól, ami a Jack Daniel’s gyártója szerint „rosszabb, mint a vámok”.

Lehet olyan forgatókönyv, amitől pár év múlva majd azt mondjuk, zseniális ötlet volt Trumptól a vámháború? Zuhannak a tőzsdék, elszálló inflációtól és recessziótól fél az USA, világválságtól a bolygó többi része – de mi lehet a logika abban, amit Donald Trump csinál? Bemutatjuk, miben bízik az amerikai elnök, amikor épp felrúgja a teljes világrendet, és mi a célja mindezzel.

Európában különösen Dániában hajlanak az emberek erősen a bojkottra, miután Trump Grönlandra is szemet vetett. Az ország legnagyobb élelmiszerüzlet-lánca külön jelzéssel látja el az európai márkákat. Egy BBC-nek nyilatkozó iskolaigazgató, Bo Albertus azt mondta, Grönland amerikai felvásárlása már neki is sok volt. „Az amerikai politikai rendszer ellen nem tehetek semmit, de a hitelkártyámmal szavazhatok” – mondta a saját személyes lázadásáról.

Első lépésben lemondta a Netflix-, Disney- és Apple TV-előfizetéseit, amit a 11 éves lánya nehezményezett, de megértette, hogy az apja miért teszi. Emellett adminja egy Facebook-csoportnak is, amely segíti az embereket abban, hogy bojkottálják az amerikai termékeket.

Egy koppenhágai élelmiszerüzlet vezetője, Mette Heerulff Christiansen arról beszélt a BBC-nek, hogy már nem forgalmaz amerikai termékeket, így a Cheetos csipsz és a Hershey’s csokoládé is lekerült a polcairól, és ezeket dán vagy európai termékekkel helyettesíti. De nemcsak a boltban jár el a bojkott szellemében, hanem otthon is, ahol leszámolt például a Coca-Colával. Azt azonban elismerte, hogy a technológia terén nehezebb dolga van, a Facebookot például nehezen tudja megkerülni.

Az üzletvezető szerint a dániai bojkottmozgalom segít az embereknek abban, hogy levezessék a Trump politikájával és retorikájával szembeni dühüket, és kicsit jól érzik magukat attól, hogy tesznek valamit ellene.