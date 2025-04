Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7fb8e8b2-2a71-47bf-ad46-cb47042cabb9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy hogyan muzsikál a gyakorlatban a Kia eddigi legkisebb és legolcsóbb elektromos SUV-ja, a meglepően tágas utasterű és hatalmas akkumulátoros EV3. Jövünk az ígéretekkel – no meg a bizonyítékokkal.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy hogyan muzsikál a gyakorlatban a Kia eddigi legkisebb és legolcsóbb elektromos SUV-ja, a meglepően...","id":"20250419_az-ev-zoldautoja-600-kilometeres-hatotav-kia-ev3-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fb8e8b2-2a71-47bf-ad46-cb47042cabb9.jpg","index":0,"item":"c9f4c05b-ba7f-4b8e-a190-1d6fa5d9b5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250419_az-ev-zoldautoja-600-kilometeres-hatotav-kia-ev3-teszt-velemeny","timestamp":"2025. április. 19. 10:00","title":"Az Év Zöldautója: teszten a 600+ kilométeres hatótávot ígérő Kia EV3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0387f52f-7639-4630-9ac6-bd22db6dfde5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Eurovédnek 701 milliós tartozása van az állam felé.","shortLead":"Az Eurovédnek 701 milliós tartozása van az állam felé.","id":"20250418_euroved-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0387f52f-7639-4630-9ac6-bd22db6dfde5.jpg","index":0,"item":"716fd503-6785-4d57-976d-52971b54ba20","keywords":null,"link":"/kkv/20250418_euroved-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","timestamp":"2025. április. 18. 09:08","title":"Volt, amikor Mészáros Lőrinc esküvőjét védte, ma a NAV feketelistáján van az őrző-védő cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dffb29-beaf-4050-819b-c1ffcc8f5791","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint három–öt helyett csupán egy–kétmillió év kellhet ahhoz, hogy egy Jupiterhez hasonló gázóriás bolygó kialakuljon.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint három–öt helyett csupán egy–kétmillió év kellhet ahhoz, hogy egy Jupiterhez hasonló gázóriás...","id":"20250419_bolygokeletkezes-exobolygo-gazorias-keletkezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09dffb29-beaf-4050-819b-c1ffcc8f5791.jpg","index":0,"item":"36b775ce-da16-48c2-b551-272f786605d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_bolygokeletkezes-exobolygo-gazorias-keletkezese","timestamp":"2025. április. 19. 10:03","title":"Megvizsgáltak öt gázóriás bolygót, és az eredmény felborít mindent, amit a bolygóképződésről tudott a tudomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben folyik az eljárás, eddig tanúkat hallgattak meg és adatokat gyűjtöttek.","shortLead":"Az ügyben folyik az eljárás, eddig tanúkat hallgattak meg és adatokat gyűjtöttek.","id":"20250417_polt-peter-ujdorogd-granatbaleset-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce.jpg","index":0,"item":"7e8a8640-df1b-420b-b57c-f027b8351f2b","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_polt-peter-ujdorogd-granatbaleset-nyomozas","timestamp":"2025. április. 17. 13:03","title":"Polt Péter: Még nem lehet megállapítani, hogy történt-e bűncselekmény az újdörögdi gránátbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a46649-95aa-4b32-a1dc-f3d74ecd68f0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Természetes, környezetbarát cápariasztó szerre bukkantak, amellyel védeni lehetne a strandolókat az óceánok félelmetes ragadozóitól.","shortLead":"Természetes, környezetbarát cápariasztó szerre bukkantak, amellyel védeni lehetne a strandolókat az óceánok félelmetes...","id":"20250418_hvg-capaveszely-capariaszto-szer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2a46649-95aa-4b32-a1dc-f3d74ecd68f0.jpg","index":0,"item":"cea55469-c592-4c20-bbfd-566cc93bba3a","keywords":null,"link":"/360/20250418_hvg-capaveszely-capariaszto-szer","timestamp":"2025. április. 18. 16:15","title":"Kitalálták az embereket és a cápákat is védő cápariasztó módszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0d1755-7404-440c-b24b-1e23cc4480bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Marija Zaharova külügyi szóvivő közölte, hogy ha Taurus rakétákkal hajtanak végre támadásokat az orosz közlekedésinfrastruktúra ellen, Németországot az ukrajnai konfliktus résztvevőjének fogják tekinteni.","shortLead":"Marija Zaharova külügyi szóvivő közölte, hogy ha Taurus rakétákkal hajtanak végre támadásokat az orosz...","id":"20250417_merz-taurus-ukranok-zaharova-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0d1755-7404-440c-b24b-1e23cc4480bc.jpg","index":0,"item":"034a140b-7296-41e6-bbad-ce3b70b356e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_merz-taurus-ukranok-zaharova-fenyegetes","timestamp":"2025. április. 17. 17:37","title":"Fenyegetőzéssel reagált az orosz külügy Merz bejelentésére, hogy Taurus rakétákat küldene Kijevnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A civil szervezeteket, valamint a Kína által barátságtalannak tekintett csoportokat célozta egy új kémprogram, ami a készülék kamerájához, mikrofonjához és sok máshoz is hozzáférést szerzett.","shortLead":"A civil szervezeteket, valamint a Kína által barátságtalannak tekintett csoportokat célozta egy új kémprogram, ami...","id":"20250418_badbazaar-moonshine-android-kemprogramok-kina-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382.jpg","index":0,"item":"d6f22c49-810e-4617-a4e0-bcd04c30bda7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_badbazaar-moonshine-android-kemprogramok-kina-megfigyeles","timestamp":"2025. április. 18. 20:03","title":"Több mint 100 veszélyes kémprogramot találtak, telefonokon terjednek azokhoz, akiket kipécéztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem figyel oda a vámpárti tanácsadó, gyorsan sietni kell lebeszélni Trumpot – nagyjából így nézhetett ki a WSJ értesülése szerint a vámháború felfüggesztése.","shortLead":"Nem figyel oda a vámpárti tanácsadó, gyorsan sietni kell lebeszélni Trumpot – nagyjából így nézhetett ki a WSJ...","id":"20250419_Wall-Street-Journal-trump-vamhaboru-navarro-vamok-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344.jpg","index":0,"item":"4e8630a1-9772-4a70-9981-a32df34a7382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250419_Wall-Street-Journal-trump-vamhaboru-navarro-vamok-usa","timestamp":"2025. április. 19. 09:34","title":"Wall Street Journal: Akkor vették rá Trumpot a vámháború felfüggesztésére, amikor a tanácsadója pár percre kiment az irodából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]