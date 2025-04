Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c15a538a-00c7-487d-9fca-d286dd8c4137","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gosling nagy álma válik valóra, gyerekkorában még az ágyneműje is Star Wars-os volt. ","shortLead":"Gosling nagy álma válik valóra, gyerekkorában még az ágyneműje is Star Wars-os volt. ","id":"20250418_Mar-biztosan-Ryan-Gosling-lesz-az-uj-Star-Wars-film-foszereploje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c15a538a-00c7-487d-9fca-d286dd8c4137.jpg","index":0,"item":"c5867a0e-fed9-4473-bc92-2bb53969ff48","keywords":null,"link":"/elet/20250418_Mar-biztosan-Ryan-Gosling-lesz-az-uj-Star-Wars-film-foszereploje","timestamp":"2025. április. 18. 18:17","title":"Ryan Gosling lesz az új Star Wars-film főszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0853f40b-d41d-4f9f-90c6-a1d11314e1e4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sok napsütés, néhol szél, májusra emlékeztető meleg – így nézhet ki a húsvéti időjárás.","shortLead":"Sok napsütés, néhol szél, májusra emlékeztető meleg – így nézhet ki a húsvéti időjárás.","id":"20250419_idojaras-meleg-husvet-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0853f40b-d41d-4f9f-90c6-a1d11314e1e4.jpg","index":0,"item":"2735471b-0631-4458-b73c-21244a04587d","keywords":null,"link":"/elet/20250419_idojaras-meleg-husvet-hungaromet","timestamp":"2025. április. 19. 12:02","title":"Véget értek a viharok, kellemesen melegedő idő lesz a hosszú hétvége végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A helyiek attól tartanak, hogy a vadállatok széthordhatják a ragadós száj- és körömfájás vírust.","shortLead":"A helyiek attól tartanak, hogy a vadállatok széthordhatják a ragadós száj- és körömfájás vírust.","id":"20250420_Meg-nincs-kesz-a-kerites-a-peresztegi-dogtemeto-korul-katonak-figyelik-nehogy-vadallat-jusson-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"0fa9e239-49e1-4d6c-be9b-3bd3abfe42b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Meg-nincs-kesz-a-kerites-a-peresztegi-dogtemeto-korul-katonak-figyelik-nehogy-vadallat-jusson-be","timestamp":"2025. április. 20. 09:34","title":"Még nincs kész a kerítés a peresztegi dögtemető körül, katonák figyelik, nehogy vadállat jusson be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bd8050-b9cb-4b3d-aaeb-3360b30d77c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A módszerrel akár több százezer forintos kárt is okozhatnak egy-egy autónál. ","shortLead":"A módszerrel akár több százezer forintos kárt is okozhatnak egy-egy autónál. ","id":"20250418_Bosszubol-festekmaroval-ontik-le-a-parkolo-kocsikat-Debrecenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6bd8050-b9cb-4b3d-aaeb-3360b30d77c5.jpg","index":0,"item":"b5bc2240-b783-4f73-a95e-79a83cdff5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250418_Bosszubol-festekmaroval-ontik-le-a-parkolo-kocsikat-Debrecenben","timestamp":"2025. április. 18. 21:35","title":"Feltehetően bosszúból festékmaróval öntik le a parkoló autókat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2949bcec-b401-4415-8fea-72dc259cbc4a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutatóorvos hosszú cikkben vezette le, miként növeli a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát már minimális alkoholfogyasztás is.","shortLead":"Egy amerikai kutatóorvos hosszú cikkben vezette le, miként növeli a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát...","id":"20250420_alkoholfogyasztas-hatasa-rak-daganatos-megbetegedes-ajanlott-alkoholmennyiseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2949bcec-b401-4415-8fea-72dc259cbc4a.jpg","index":0,"item":"aa97dd05-9507-4762-82e0-b5296781b926","keywords":null,"link":"/tudomany/20250420_alkoholfogyasztas-hatasa-rak-daganatos-megbetegedes-ajanlott-alkoholmennyiseg","timestamp":"2025. április. 20. 08:03","title":"Így okoz rákot az alkohol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok egykori társa drukkol a Ferencváros volt labdarúgója felépüléséért. ","shortLead":"Sok egykori társa drukkol a Ferencváros volt labdarúgója felépüléséért. ","id":"20250418_Eletmento-szivmuteten-esett-at-Nyilasi-Tibor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1.jpg","index":0,"item":"558e467a-fd21-4ed2-8f28-2d336b9f96e8","keywords":null,"link":"/elet/20250418_Eletmento-szivmuteten-esett-at-Nyilasi-Tibor","timestamp":"2025. április. 18. 15:33","title":"Életmentő szívműtéten esett át Nyilasi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8664fbe3-7604-4074-8fb9-4d75d6252fcf","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia akár emberek életét is erősen befolyásolhatja. Mégsem biztos, hogy az EU új szabályai teljesen kezelhetővé teszik a kockázatokat. Lehet, hogy a piac, a fegyverkezés, netán hatalmi érdekek felülírják a brüsszeli jogszabályt.","shortLead":"A mesterséges intelligencia akár emberek életét is erősen befolyásolhatja. Mégsem biztos, hogy az EU új szabályai...","id":"20250419_ai5-eu-ai-act-mesterseges-intelligencis-unios-szabalyozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8664fbe3-7604-4074-8fb9-4d75d6252fcf.jpg","index":0,"item":"31ed4ca1-2b58-4199-b937-7182a2155407","keywords":null,"link":"/360/20250419_ai5-eu-ai-act-mesterseges-intelligencis-unios-szabalyozasa","timestamp":"2025. április. 19. 13:00","title":"Ember és gép: ki ellenőriz kit az EU-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mintha csak kezelhetetlen gyerekek lennének, esetenként úgy viselkednek a chatbotok. Ha hazugságon kapva, fegyelmezni próbálják őket, még rosszabb lesz a helyzet.","shortLead":"Mintha csak kezelhetetlen gyerekek lennének, esetenként úgy viselkednek a chatbotok. Ha hazugságon kapva, fegyelmezni...","id":"20250420_openai-mesterseges-intelligencia-hazugsagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"948c3f89-d327-4490-9003-834fa6955c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20250420_openai-mesterseges-intelligencia-hazugsagok","timestamp":"2025. április. 20. 10:03","title":"Hazudik a mesterséges intelligencia, de nagyobb baj, hogy nem tudják fegyelmezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]