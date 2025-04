Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lista várhatóan bővülni fog egy sor másik államfővel, illetve miniszterelnökkel.","shortLead":"A lista várhatóan bővülni fog egy sor másik államfővel, illetve miniszterelnökkel.","id":"20250422_zelenszkij-macron-papa-temetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f.jpg","index":0,"item":"00d3f273-2d0a-4271-bf5c-76ba32fd1cef","keywords":null,"link":"/kultura/20250422_zelenszkij-macron-papa-temetes","timestamp":"2025. április. 22. 09:41","title":"Trump mellett Zelenszkij és Macron is részt vesznek Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem csak a részvénypiacokat kavarta meg, hogy az amerikai elnök beleállt a Fed-elnökbe.","shortLead":"Nem csak a részvénypiacokat kavarta meg, hogy az amerikai elnök beleállt a Fed-elnökbe.","id":"20250422_Trump-fenyites-Powell-Fed-arany-rekord-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"c3cbc24d-9eab-4f8a-9cf9-ae536fe81d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_Trump-fenyites-Powell-Fed-arany-rekord-olaj","timestamp":"2025. április. 22. 07:58","title":"Trump fenyítése rekordszintre lökte az arany árát, de megdrágította az olajat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d32126d-f458-44b1-ac2c-b28a99dba55f","c_author":"Nagy Dániel Gergely","category":"360","description":"Gros a szellemi restséggel és a kritikus gondolkodás hiányával szembeni aktív fellépésre szólít fel.","shortLead":"Gros a szellemi restséggel és a kritikus gondolkodás hiányával szembeni aktív fellépésre szólít fel.","id":"20250420_hvg-Frederic-Gros-francia-filozofus-Engedetlenseg-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d32126d-f458-44b1-ac2c-b28a99dba55f.jpg","index":0,"item":"c696dfff-a773-4e40-9011-cb9e972600ae","keywords":null,"link":"/360/20250420_hvg-Frederic-Gros-francia-filozofus-Engedetlenseg-konyv","timestamp":"2025. április. 21. 15:45","title":"A tűrhetetlen körülmények ellen rossz válasz a politikai engedelmesség, Frédéric Gros filozófus engedetlenségre buzdít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db242b9b-6e6c-4c05-b936-9490b1102788","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Fanyar, sötét felnőttmesék, amelyek a gyarlóságainkról, a megfelelni vágyásról és a hétköznapokban előforduló abszurditásról szólnak. Az Osztálytalálkozó és A bezzeggyerek után tavaly jelent meg Erika néni című rövidpróza-gyűjteménye, Rényi Ádám mégsem tartja írónak magát. Arról kérdeztük, könnyű-e még szórakoztatni a magyar olvasókat, és miért nem engedi meg magának, hogy elszomorítsa a közélet mostani állapota. ","shortLead":"Fanyar, sötét felnőttmesék, amelyek a gyarlóságainkról, a megfelelni vágyásról és a hétköznapokban előforduló...","id":"20250421_renyi-adam-interju-iro-gyerekneveles-kossuth-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db242b9b-6e6c-4c05-b936-9490b1102788.jpg","index":0,"item":"03df6fed-a57d-452c-b74f-81825e0f0a05","keywords":null,"link":"/360/20250421_renyi-adam-interju-iro-gyerekneveles-kossuth-dij","timestamp":"2025. április. 21. 15:30","title":"Magyarország tökéletes hely arra, hogy kínunkban röhögjünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2dbb247-82c2-4975-9c81-b7cbb3a15ed5","c_author":"Bálint Dávid","category":"360","description":"Bár túl vagyunk az első tavaszi fagyokon, nem lehetünk biztosak benne, hogy erre a szezonra elhárult a veszély. Jó tanácsaink kezdő és gyakorlottabb kertészeknek ahhoz, hogy növényeink túléljék a zord tavaszi napokat is.","shortLead":"Bár túl vagyunk az első tavaszi fagyokon, nem lehetünk biztosak benne, hogy erre a szezonra elhárult a veszély. Jó...","id":"20250421_Kerti-novenyek-tavaszi-fagyvedelme-10-bizonyitott-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2dbb247-82c2-4975-9c81-b7cbb3a15ed5.jpg","index":0,"item":"788c8dad-1d1a-43be-b27e-2215ea17eb1d","keywords":null,"link":"/360/20250421_Kerti-novenyek-tavaszi-fagyvedelme-10-bizonyitott-megoldas","timestamp":"2025. április. 21. 18:00","title":"Kerti növények tavaszi fagyvédelme: 10 bizonyított megoldás tévhitek helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4060d91-9ae1-47cb-b1b0-19a8dd053fc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Velencei-tó és a Balaton melletti áruházakban csaknem 150 új munkahelyet hoznak létre.","shortLead":"A Velencei-tó és a Balaton melletti áruházakban csaknem 150 új munkahelyet hoznak létre.","id":"20250423_Szallast-is-adhat-a-Lidl-a-munkavallaloknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4060d91-9ae1-47cb-b1b0-19a8dd053fc8.jpg","index":0,"item":"fe710300-cfff-411f-ad85-9a6e6ded4e2b","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_Szallast-is-adhat-a-Lidl-a-munkavallaloknak","timestamp":"2025. április. 23. 09:48","title":"Szállást is adhat a Lidl a munkavállalóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3ac69b-8f7c-49fd-aff3-519a466a637e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz egykori országgyűlési képviselőjétől a miniszterelnök és az Országgyűlés elnöke is búcsút vett. ","shortLead":"A Fidesz egykori országgyűlési képviselőjétől a miniszterelnök és az Országgyűlés elnöke is búcsút vett. ","id":"20250422_Orban-Viktor-is-reszt-vett-Tiffan-Zsolt-temetesen---fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad3ac69b-8f7c-49fd-aff3-519a466a637e.jpg","index":0,"item":"296a5f71-3769-4bee-943e-803c70a343d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Orban-Viktor-is-reszt-vett-Tiffan-Zsolt-temetesen---fotok","timestamp":"2025. április. 22. 20:33","title":"Orbán Viktor és Kövér László is részt vett Tiffán Zsolt temetésén - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c0614d-245e-4c55-ba4b-ae7dc9e5d020","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 87 éves Szonja királynénál légszomj lépett fel.","shortLead":"A 87 éves Szonja királynénál légszomj lépett fel.","id":"20250422_norveg-kiralyne-korhaz-legszomj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35c0614d-245e-4c55-ba4b-ae7dc9e5d020.jpg","index":0,"item":"1d8aaf88-fc9d-480f-9bd4-6c13512e2df7","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_norveg-kiralyne-korhaz-legszomj","timestamp":"2025. április. 22. 12:20","title":"Kórházba kellett szállítani a norvég királynét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]