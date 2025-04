Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b2270512-cab4-4c7c-8e3c-1c1792abb61b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Honnan tudja egy okosóra, mennyire jól aludt a viselője? Vagy miből gondolja, hogy ideges? Tényleg képes megmondani szúrás nélkül, „ránézésre” a vércukorszintjét? A viselhető kütyükben piacvezető Huawei sencseni egészségtechnológiai központjában jártunk.","shortLead":"Honnan tudja egy okosóra, mennyire jól aludt a viselője? Vagy miből gondolja, hogy ideges? Tényleg képes megmondani...","id":"20250423_huawei-health-trusense-egeszsegugyi-funkciok-fitnesz-alvas-sencseni-kampusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2270512-cab4-4c7c-8e3c-1c1792abb61b.jpg","index":0,"item":"71038d6d-76eb-4fa0-aeea-f0f3c7635eba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_huawei-health-trusense-egeszsegugyi-funkciok-fitnesz-alvas-sencseni-kampusz","timestamp":"2025. április. 23. 09:00","title":"Van, aki egész nap fut meg tollasozik azért, hogy amikor ön ránéz az órájára, minél többet megtudjon magáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55fadf2f-3515-4700-af02-f2ca0c59d444","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegi tejfogak a múlté. ","shortLead":"A hercegi tejfogak a múlté. ","id":"20250423_Ma-7-eves-Katalin-es-Vilmos-legkisebb-gyermeke-Lajos-herceg-a-csalad-friss-fotot-posztolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55fadf2f-3515-4700-af02-f2ca0c59d444.jpg","index":0,"item":"392807f8-16fb-49b7-a879-769ec6d20c83","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Ma-7-eves-Katalin-es-Vilmos-legkisebb-gyermeke-Lajos-herceg-a-csalad-friss-fotot-posztolt","timestamp":"2025. április. 23. 15:02","title":"Ma 7 éves Katalin és Vilmos legkisebb gyermeke, Lajos herceg – a család friss fotót posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az ellenzék lesajnálása sokáig nyerő stratégiája volt a Fidesznek, most azonban a Tisza mozgósítását segíti. A kormánypárt hibájából a nyilvánosságban uralkodóvá vált a nézet, hogy Magyar Péterék vezetnek, és már Orbán Viktor is ezzel a percepcióval kénytelen küzdeni.","shortLead":"Az ellenzék lesajnálása sokáig nyerő stratégiája volt a Fidesznek, most azonban a Tisza mozgósítását segíti...","id":"20250423_hvg-Fidesz-Tisza-Orban-Viktor-nepszeruseg-kommunikacio-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08.jpg","index":0,"item":"8151e4a7-6f2a-4d31-97b9-a4091bd2fa63","keywords":null,"link":"/360/20250423_hvg-Fidesz-Tisza-Orban-Viktor-nepszeruseg-kommunikacio-Magyar-Peter","timestamp":"2025. április. 23. 06:30","title":"Orbán örvényben: a Fidesz is azt sugallja, hogy csak második a Tisza mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A felhasználót segítő személyi asszisztensként irányíthatja a böngészőt a Microsoft Copilot Vision nevű új mesterséges intelligenciája, melyet már bárki kipróbálhat.","shortLead":"A felhasználót segítő személyi asszisztensként irányíthatja a böngészőt a Microsoft Copilot Vision nevű új mesterséges...","id":"20250422_microsoft-edge-bongeszo-iranyitasa-copilot-vision-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d.jpg","index":0,"item":"cdb4f2bc-7ea5-4584-ab69-a45577b1c5a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_microsoft-edge-bongeszo-iranyitasa-copilot-vision-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 08:03","title":"Ez a program átveszi az irányítást a böngészője felett, és éppen ez a lényege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09be60fa-74c5-4109-9b60-75e78f29af2d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Később induló kukásautók, fizetős kukacsere – Szaniszló Sándor szerint egyelőre csak az árnyoldala látszik annak, hogy a Fővárostól a MOHU-hoz került a budapesti szemétszállítás","shortLead":"Később induló kukásautók, fizetős kukacsere – Szaniszló Sándor szerint egyelőre csak az árnyoldala látszik annak...","id":"20250423_szaniszlo-sandor-mohu-szemetszallitas-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09be60fa-74c5-4109-9b60-75e78f29af2d.jpg","index":0,"item":"85b5fa44-7131-49b8-8af5-a8658428a48c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_szaniszlo-sandor-mohu-szemetszallitas-budapest","timestamp":"2025. április. 23. 17:48","title":"Pestlőrinc polgármestere szerint amióta a MOHU működik, csak romlott a szemétszállítás színvonala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lista várhatóan bővülni fog egy sor másik államfővel, illetve miniszterelnökkel.","shortLead":"A lista várhatóan bővülni fog egy sor másik államfővel, illetve miniszterelnökkel.","id":"20250422_zelenszkij-macron-papa-temetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f.jpg","index":0,"item":"00d3f273-2d0a-4271-bf5c-76ba32fd1cef","keywords":null,"link":"/kultura/20250422_zelenszkij-macron-papa-temetes","timestamp":"2025. április. 22. 09:41","title":"Trump mellett Zelenszkij és Macron is részt vesznek Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d54b47-1ef0-46fe-ba2d-7d5352c84aed","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A világ egyes részein eddig is a rárakódó díjakkal együtt mutatták az árakat, most már az egész világon meglesz ez a transzparencia.","shortLead":"A világ egyes részein eddig is a rárakódó díjakkal együtt mutatták az árakat, most már az egész világon meglesz...","id":"20250422_Airbnb-kereses-teljes-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76d54b47-1ef0-46fe-ba2d-7d5352c84aed.jpg","index":0,"item":"02c41ae9-98bd-471a-9755-62ddd2df1ec6","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_Airbnb-kereses-teljes-ar","timestamp":"2025. április. 22. 12:01","title":"Változtat az Airbnb, mostantól mindenhol a teljes árat mutatják a szálláshelyek a keresésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeedcc74-5612-4c64-9953-93581b5da845","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Martin Scorsese, Russell Crowe, Whoopi Goldberg és Eva Longoria is megemlékezett a 88 éves korában elhunyt egyházfőről.","shortLead":"Martin Scorsese, Russell Crowe, Whoopi Goldberg és Eva Longoria is megemlékezett a 88 éves korában elhunyt egyházfőről.","id":"20250422_ferenc-papa-hiressegek-bucsu-megemlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeedcc74-5612-4c64-9953-93581b5da845.jpg","index":0,"item":"296fd763-26b8-426a-8099-28579534eeae","keywords":null,"link":"/kultura/20250422_ferenc-papa-hiressegek-bucsu-megemlekezes","timestamp":"2025. április. 22. 10:39","title":"„Rendkívüli ember volt, aki elismerte a saját hibáit” – hírességek búcsúznak Ferenc pápától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]