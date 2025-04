Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"86665711-05b4-467f-b9f4-cf54c86a056a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ferenc pápa temetésének napjára.","shortLead":"Ferenc pápa temetésének napjára.","id":"20250424_Nemzeti-gyasznapot-rendelt-el-a-kormany-szombatra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86665711-05b4-467f-b9f4-cf54c86a056a.jpg","index":0,"item":"5404e2ea-5152-46ac-a984-e32a652f4f04","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Nemzeti-gyasznapot-rendelt-el-a-kormany-szombatra","timestamp":"2025. április. 24. 17:48","title":"Elrendelte a kormány a nemzeti gyásznapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eec0c14-38da-4075-be76-88d194362f29","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Tisza Szigetek további aktivizálása a célja a Második hullám nevű projektnek, a májusi akció során helyi akciót szerveznek szigetek, új tagokat vonnak be a munkába – értesült lapunk.","shortLead":"A Tisza Szigetek további aktivizálása a célja a Második hullám nevű projektnek, a májusi akció során helyi...","id":"20250425_tisza-szigetek-masodik-hullam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3eec0c14-38da-4075-be76-88d194362f29.jpg","index":0,"item":"1cab3b97-41bd-4da5-a2b3-bbe123ae8f42","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_tisza-szigetek-masodik-hullam-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 04:18","title":"Indul a Tisza Szigetek második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05357d75-2ba7-4ce0-8d25-b2d735458d13","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kiderült, hogy ahol eddig is állatokat tartottak, ott sok a szerves anyag a talajban, ezért drágul a mezőhegyesi építkezés.","shortLead":"Kiderült, hogy ahol eddig is állatokat tartottak, ott sok a szerves anyag a talajban, ezért drágul a mezőhegyesi...","id":"20250424_dragult-mezohegyesi-menesbirtok-vizagyas-tehenistallo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05357d75-2ba7-4ce0-8d25-b2d735458d13.jpg","index":0,"item":"b19f44e8-2830-43be-b8c6-35cf2b388a25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_dragult-mezohegyesi-menesbirtok-vizagyas-tehenistallo","timestamp":"2025. április. 24. 12:13","title":"3,5 milliárd forintra drágult a mezőhegyesi ménesbirtok vízágyas tehénistállója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy a Krímhez való ragaszkodásával Zelenszkij elnyújtja a háborút, erre reagált az ukrán elnök.","shortLead":"Az amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy a Krímhez való ragaszkodásával Zelenszkij elnyújtja a háborút, erre...","id":"20250424_Zelenszkij-arrol-posztolt-hogy-2018-ban-meg-ellenezte-a-Trump-adminisztracio-a-Krim-elcsatolasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28.jpg","index":0,"item":"0e0f164a-db8e-433f-9284-7f0079150aa7","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_Zelenszkij-arrol-posztolt-hogy-2018-ban-meg-ellenezte-a-Trump-adminisztracio-a-Krim-elcsatolasat","timestamp":"2025. április. 24. 08:27","title":"Zelenszkij arról posztolt, hogy 2018-ban még ellenezte a Trump-adminisztráció a Krím elcsatolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddee0867-4218-46aa-86b8-609d9e225719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenkettedik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250424_Gondolkozz-velunk-Kave-az-asztalon-Szexi-a-matek-12","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddee0867-4218-46aa-86b8-609d9e225719.jpg","index":0,"item":"7a3612df-4d2d-4a95-bc3a-f4a8cce456a0","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Gondolkozz-velunk-Kave-az-asztalon-Szexi-a-matek-12","timestamp":"2025. április. 24. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Kávé az asztalon – Szexi a matek 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90941d83-23db-43b4-a1c6-da40d18eabf3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Takács Péter szerint a 40 fokot egyetlen kórházi légtechnika sem bírja.","shortLead":"Takács Péter szerint a 40 fokot egyetlen kórházi légtechnika sem bírja.","id":"20250425_egeszsegugyi-allamtitkar-leallo-klima-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90941d83-23db-43b4-a1c6-da40d18eabf3.jpg","index":0,"item":"276225e6-b51a-42aa-adbf-317a8c98549e","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_egeszsegugyi-allamtitkar-leallo-klima-korhaz","timestamp":"2025. április. 25. 09:40","title":"Egészségügyi államtitkár: Idén is biztosan lesznek leálló klímák a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, mégis van olyan politika, ami megjelenhet a Művészetek Házában.","shortLead":"Úgy tűnik, mégis van olyan politika, ami megjelenhet a Művészetek Házában.","id":"20250424_pilisvorosvar-orban-forum-muveszetek-haza-pottyondy-edina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c.jpg","index":0,"item":"ff45ba00-c844-40bd-b06a-dd7d7d18dcad","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_pilisvorosvar-orban-forum-muveszetek-haza-pottyondy-edina","timestamp":"2025. április. 24. 09:22","title":"Orbán ott tartott fórumot, ahonnan Pottyondy Edinát kitiltották, mert a polgármester szerint oda nem való a politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba433f75-79ad-4b9f-b64a-f7a29a47752b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kijevi polgármester szerint Zelenszkij fájdalmas lépésekre kényszerülhet a békéért cserébe.","shortLead":"A kijevi polgármester szerint Zelenszkij fájdalmas lépésekre kényszerülhet a békéért cserébe.","id":"20250425_vitalij-klicsko-kijev-ukrajna-beke-terulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba433f75-79ad-4b9f-b64a-f7a29a47752b.jpg","index":0,"item":"79cfec35-687d-4736-9ffb-9105fc1dbc58","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_vitalij-klicsko-kijev-ukrajna-beke-terulet","timestamp":"2025. április. 25. 10:14","title":"Vitalij Klicsko: Lehet, hogy területeket kell feladni a békéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]