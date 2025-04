Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3bda6f49-7e40-4065-8ec4-19b7707787e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb fejezet nyílt a Dél-kínai-tengeren zajló területi vitában.","shortLead":"Újabb fejezet nyílt a Dél-kínai-tengeren zajló területi vitában.","id":"20250427_del-kinai-tenger-zatony-fulop-szigetek-kinaiak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bda6f49-7e40-4065-8ec4-19b7707787e9.jpg","index":0,"item":"ac81e6d8-280a-4d74-b895-11bf03659f71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_del-kinai-tenger-zatony-fulop-szigetek-kinaiak","timestamp":"2025. április. 27. 20:18","title":"Kitűzték a kínai zászlót egy olyan lakatlan zátonyra, amire a Fülöp-szigetek, Vietnám és Tajvan is igényt tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4bb734-a562-46d2-876a-8a4171750d2c","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Energia- és vízfogyasztásunkat két dolog befolyásolja: a konyhai eszközeink és a szokásaink. Ha konyhai eszközeinken esetleg nem is tudunk változtatni, a szokásaink megváltoztatása rajtunk múlik. Részlet a Helyi, idény, vegetáriánus zero waste konyha című könyvből.","shortLead":"Energia- és vízfogyasztásunkat két dolog befolyásolja: a konyhai eszközeink és a szokásaink. Ha konyhai eszközeinken...","id":"20250427_Hogyan-sporolhatunk-energiat-a-konyhaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f4bb734-a562-46d2-876a-8a4171750d2c.jpg","index":0,"item":"6d5ab3d0-282e-41d3-806e-28988b8bead3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250427_Hogyan-sporolhatunk-energiat-a-konyhaban","timestamp":"2025. április. 27. 19:15","title":"Hogyan spórolhatunk energiát és vizet a konyhában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6491fee-d716-486d-8d07-2ee35bf0e353","c_author":"Galicza Dorina ","category":"360","description":"Elhagyatott, növényzettel benőtt vasúti sínek, autómentes övezetek és innovatív lakhatási megoldások – megnéztük, mihez kezdett Bécs a Rákosrendezőre hasonlító területekkel. Bár megértettük, miért Bécs a világ legélhetőbb városa, rá kellett jönnünk arra is, Budapest belátható időn belül biztosan nem fogja tudni utolérni.","shortLead":"Elhagyatott, növényzettel benőtt vasúti sínek, autómentes övezetek és innovatív lakhatási megoldások – megnéztük, mihez...","id":"20250428_Becs-varostervezes-Rakosrendezo-Parkvaros-Vitezy-David","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6491fee-d716-486d-8d07-2ee35bf0e353.jpg","index":0,"item":"f420a4ea-9635-42c3-add0-086c316c025e","keywords":null,"link":"/360/20250428_Becs-varostervezes-Rakosrendezo-Parkvaros-Vitezy-David","timestamp":"2025. április. 28. 11:30","title":"Megnéztük Bécsben, mit lehetne kihozni Rákosrendezőből, de megtudtuk azt is, miért nem fog sikerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bd7592-db99-456f-b3f6-83e0a9b079b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferenc pápa halála óta egyre többen kerestek rá Erdő Péter bíboros nevére, a temetés után pedig soha nem látott mértékűre nőtt az érdeklődés.","shortLead":"Ferenc pápa halála óta egyre többen kerestek rá Erdő Péter bíboros nevére, a temetés után pedig soha nem látott...","id":"20250428_google-kereses-erdo-peter-papavalasztas-esely-katolikus-egyhaz-konklave","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35bd7592-db99-456f-b3f6-83e0a9b079b5.jpg","index":0,"item":"c24ddf78-8e48-4120-ae54-a2d00337d6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_google-kereses-erdo-peter-papavalasztas-esely-katolikus-egyhaz-konklave","timestamp":"2025. április. 28. 12:27","title":"A Google-keresések is azt mutatják, hogy Erdő Pétert tartják a pápaválasztás egyik esélyesének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc49a083-9ede-412c-bc0f-9bb44076f6c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, hogyan jutott el az autó az Egyesült Arab Emírségekbe.","shortLead":"Azt nem tudni, hogyan jutott el az autó az Egyesült Arab Emírségekbe.","id":"20250428_Hadhazy-Akos-Dubajban-lattak-azt-a-magyar-rendszamu-luxuskocsit-amit-korabban-Matolcsy-Adammal-fotoztak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc49a083-9ede-412c-bc0f-9bb44076f6c2.jpg","index":0,"item":"e8d30c52-d682-4449-bfef-704b4bd020fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Hadhazy-Akos-Dubajban-lattak-azt-a-magyar-rendszamu-luxuskocsit-amit-korabban-Matolcsy-Adammal-fotoztak-le","timestamp":"2025. április. 28. 09:02","title":"Hadházy Ákos: Dubajban látták azt a magyar rendszámú luxuskocsit, amit korábban Matolcsy Ádámmal fotóztak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Japánban megjelenő angol nyelvű lap úgy látja, hogy a magyar kormányfő beszorul az Egyesült Államok és Kína közé – a saját hibájából. A szerző, Jens Kastner úgy értékeli, hogy Magyarország sokáig a tényleges súlyánál nagyobb befolyást élvezett a világpolitikában, köszönhetően a vétójogának. Azon keresztül ugyanis hatni tudott az EU politikájára mind Peking, mind Moszkva, mind Washington ügyében. Most azonban karamboloznak az orbáni világok.","shortLead":"A Japánban megjelenő angol nyelvű lap úgy látja, hogy a magyar kormányfő beszorul az Egyesült Államok és Kína közé –...","id":"20250427_Nikkei-Asia-Review-Orban-Viktor-most-megfizeti-az-arat-hogy-tulterpeszkedett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"f7d0fb38-6e68-405a-85cc-91da47870d28","keywords":null,"link":"/360/20250427_Nikkei-Asia-Review-Orban-Viktor-most-megfizeti-az-arat-hogy-tulterpeszkedett","timestamp":"2025. április. 27. 07:54","title":"Nikkei Asia Review: Orbán Viktor most megfizeti az árát, hogy túlterpeszkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a074a20-12a2-4726-b794-f844bc5e6fda","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Range Rover Electric egy bőven 100 kWh feletti kapacitású akkumulátorból nyeri az energiát.","shortLead":"A Range Rover Electric egy bőven 100 kWh feletti kapacitású akkumulátorból nyeri az energiát.","id":"20250428_v8-helyett-hatalmas-aksival-tamad-az-elektromos-range-rover-electric","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a074a20-12a2-4726-b794-f844bc5e6fda.jpg","index":0,"item":"c133201d-f70c-4962-9206-4c49dbf70fe1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_v8-helyett-hatalmas-aksival-tamad-az-elektromos-range-rover-electric","timestamp":"2025. április. 28. 07:21","title":"V8 helyett hatalmas aksival támad az elektromos új Range Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ecb3b5-d567-4f08-9856-b15050501bab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalat állítása szerint a probléma megtalálásához volt szükséges, hogy a sérült vezeték tovább működjön.","shortLead":"A vállalat állítása szerint a probléma megtalálásához volt szükséges, hogy a sérült vezeték tovább működjön.","id":"20250428_Kozel-40-napig-folyhatott-az-olaj-Gardonynal-ugy-hogy-a-MOL-is-tudott-rola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6ecb3b5-d567-4f08-9856-b15050501bab.jpg","index":0,"item":"89e1d30d-b50d-4bba-89e8-bcdd68ace18c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_Kozel-40-napig-folyhatott-az-olaj-Gardonynal-ugy-hogy-a-MOL-is-tudott-rola","timestamp":"2025. április. 28. 06:43","title":"Közel 40 napig folyhatott az olaj Gárdonynál úgy, hogy a MOL is tudott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]