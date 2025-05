Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési képviselő azt állítja, hogy a tüntetés folytatása jogszerű lehet, de a rendőrség cáfol.","shortLead":"Az országgyűlési képviselő azt állítja, hogy a tüntetés folytatása jogszerű lehet, de a rendőrség cáfol.","id":"20250430_hadhazy-akos-rendorseg-tuntetes-folytatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358.jpg","index":0,"item":"083fd12d-7623-4038-8abf-9d7a69907a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_hadhazy-akos-rendorseg-tuntetes-folytatasa","timestamp":"2025. április. 30. 11:10","title":"A rendőrség szerint Hadházy Ákos félrevezeti a május elsejei tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b18ae9-e669-4f62-8449-20ccd078864c","c_author":"OTP Private Banking","category":"brandcontent","description":"Lényegesen gördülékenyebbé teszi a generációs vagyontranszfert a bizalmi vagyonkezelés még akkor is, ha van végrendelet, és nem a hagyatéki eljárás sokszor elhúzódó eredményére kell várnia az örökösöknek. 