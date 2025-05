Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"20bd5138-303a-4446-8fec-580d271f64b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közleménnyel Peking a Fehér Ház állításaira vágott vissza.","shortLead":"A közleménnyel Peking a Fehér Ház állításaira vágott vissza.","id":"20250430_kina-usa-covid-eredet-vita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20bd5138-303a-4446-8fec-580d271f64b2.jpg","index":0,"item":"23c1fd8f-57cf-447f-8c28-f784318fa900","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_kina-usa-covid-eredet-vita","timestamp":"2025. április. 30. 16:00","title":"Kína szerint az Egyesült Államokból indulhatott ki a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf00d654-b49b-4bf7-9983-eb6e1b08958a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Viktoria Roscsinát a háború alatt kétszer is elrabolták az oroszok, a másodikat már nem élte túl.","shortLead":"Viktoria Roscsinát a háború alatt kétszer is elrabolták az oroszok, a másodikat már nem élte túl.","id":"20250430_roscsina-ukran-ujsagiro-kinzas-szervek-eltavolitasa-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf00d654-b49b-4bf7-9983-eb6e1b08958a.jpg","index":0,"item":"6d825bc1-ef6a-4e33-b11e-d182fda05efd","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_roscsina-ukran-ujsagiro-kinzas-szervek-eltavolitasa-oroszok","timestamp":"2025. április. 30. 14:18","title":"Megkínozták az ukrán újságírót, majd halála után a szerveit is eltávolították az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szombaton látták utoljára. ","shortLead":"Szombaton látták utoljára. ","id":"20250501_eltunt-a-szexualis-visszaeles-gyanuja-miatt-levaltott-pap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a.jpg","index":0,"item":"71e4aeaa-634d-43eb-942b-c1bfa0ff79c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250501_eltunt-a-szexualis-visszaeles-gyanuja-miatt-levaltott-pap","timestamp":"2025. május. 01. 21:44","title":"Böllérfesztiválon mulatott, majd eltűnt a szexuális visszaélés gyanúja miatt leváltott pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A német és az osztrák gazdaság gyengélkedik, de a kontinens többi része a vártnál jobban kezdte 2025-öt.","shortLead":"A német és az osztrák gazdaság gyengélkedik, de a kontinens többi része a vártnál jobban kezdte 2025-öt.","id":"20250430_eu-gdp-novekedes-eurostat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d.jpg","index":0,"item":"5bc7dc45-7e8a-467d-b7c9-2b89df83e75f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_eu-gdp-novekedes-eurostat","timestamp":"2025. április. 30. 11:59","title":"A vártnál jobban nőtt az EU gazdasága, negyedéves szinten egyedül Magyarország rontott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Tizenkét uniós tagállam – közöttük Magyarország – kéri az úgynevezett nemzeti mentesítési záradék aktiválását, amelynek révén a GDP 1,5 százalékának megfelelő arányban költhet az állam védelmi kiadásokra – értesült az EUrologus.","shortLead":"Tizenkét uniós tagállam – közöttük Magyarország – kéri az úgynevezett nemzeti mentesítési záradék...","id":"20250430_fegyverkezes_eu_vedelem_magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e.jpg","index":0,"item":"2b674f1e-97eb-4747-b112-8582b10545e8","keywords":null,"link":"/eurologus/20250430_fegyverkezes_eu_vedelem_magyarorszag","timestamp":"2025. április. 30. 22:21","title":"Magyarország fegyverkezik: az Orbán-kormány is csatlakozik az uniós programhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A telefonbeszélgetés után viszont már rendes fickónak nevezte Donald Trump Jeff Bezost, akinek sikerült lenyugtatnia az ingerült amerikai elnököt.","shortLead":"A telefonbeszélgetés után viszont már rendes fickónak nevezte Donald Trump Jeff Bezost, akinek sikerült lenyugtatnia...","id":"20250430_donald-trump-jeff-bezos-amazon-vamok-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2.jpg","index":0,"item":"6c1e0c79-da66-4f07-b37a-8ffcc38dbc4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_donald-trump-jeff-bezos-amazon-vamok-usa","timestamp":"2025. április. 30. 18:11","title":"Trump telefonon teremtette le Jeff Bezost, miután azt hallotta, hogy az Amazon fel akarja tüntetni a vámok miatti költségeket az áraknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e372df4-6337-4d53-8c31-9d7e59805594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radics Bélán a megemlékezés után számon kérték, hogy ebből a kérdésből is politikai ügyet csinált.","shortLead":"Radics Bélán a megemlékezés után számon kérték, hogy ebből a kérdésből is politikai ügyet csinált.","id":"20250430_Fovarosi-Kozgyules-Ferenc-papa-halala-Radics-Bela-Szaniszlo-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e372df4-6337-4d53-8c31-9d7e59805594.jpg","index":0,"item":"01bccacf-cda6-4d35-877e-e0fcc2abebcd","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_Fovarosi-Kozgyules-Ferenc-papa-halala-Radics-Bela-Szaniszlo-Sandor","timestamp":"2025. április. 30. 09:37","title":"Vallásgyalázást emlegetve kért egyperces csendet a közgyűlésben a fideszes képviselő Ferenc pápa emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Fradi elnökét az akasztotta ki, hogy az idei fináléra Fradi szurkolói kártya nélkül is lehet jegyet venni az FTC szektoraiba.","shortLead":"A Fradi elnökét az akasztotta ki, hogy az idei fináléra Fradi szurkolói kártya nélkül is lehet jegyet venni az FTC...","id":"20250430_kubatov-gabor-fradi-mlsz-paks-magyar-kupa-puskas-arena-donto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f.jpg","index":0,"item":"d6c04936-b1cf-442b-a887-b5643697c6e8","keywords":null,"link":"/elet/20250430_kubatov-gabor-fradi-mlsz-paks-magyar-kupa-puskas-arena-donto","timestamp":"2025. április. 30. 20:13","title":"Kubatov Gábor kiakadt az MLSZ-re a Magyar Kupa döntője miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]