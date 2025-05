Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e02e001d-453f-4089-8df1-379a75cd2384","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Rendőri túlkapásról futott végig egy poszt a közösségi médiában az egyik áprilisi budapesti hídfoglalás után: a szemtanúk szerint ízelítőt kaptak abból, milyen lehet a putyini Oroszországban élni. A HVG-nek az igazoltatott egyetemisták, a 19 éves Vörös Katalin és a 21 éves Müller Áron mondták el az esetet.","shortLead":"Rendőri túlkapásról futott végig egy poszt a közösségi médiában az egyik áprilisi budapesti hídfoglalás után...","id":"20250503_tuntetok-rendorseg-tulkapas-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e02e001d-453f-4089-8df1-379a75cd2384.jpg","index":0,"item":"33b5a7a3-632e-4e0f-af3a-e6a9601c84e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_tuntetok-rendorseg-tulkapas-interju","timestamp":"2025. május. 03. 07:00","title":"„Azért elég ijesztő, hogy 19 évesen, 160 centivel 10 rendőr körbevesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Luxusbaloldal, limuzinszocialisták – harsogta Orbántól Szijjártón át Rogánig az ellenzéki Fidesz még 20 éve. Kicsit később, kormányon már nem volt ciki az urizálás. A Rogán család például meg is mutatja, mije van, Orbán Viktor már szégyenlősebb: ő más magánrepülőjét használja és azzal is csak 5 napig volt megértő, ha valakit zavar a NER luxizása, majd gyorsan a „senkinek semmi köze hozzá” álláspontra váltott. ","shortLead":"Luxusbaloldal, limuzinszocialisták – harsogta Orbántól Szijjártón át Rogánig az ellenzéki Fidesz még 20 éve. Kicsit...","id":"20250503_Orban-luxizas-Rogan-urizalas-maganrepulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"3c663c25-9ec3-4855-ad8b-78426770121e","keywords":null,"link":"/360/20250503_Orban-luxizas-Rogan-urizalas-maganrepulo","timestamp":"2025. május. 03. 10:40","title":"Orbán gyors hátraarcot csinált luxizás-ügyben, de még nagyobbat fordult vele a világ a söjtöri ebéd elítélésétől a magánrepülőzésig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től a milleniumi nemzedéken át a Z-, illetve az alfa-generációig. Az eltérő korosztályoknak sok mindenről határozott – és erősen különböző – véleménye van, nem kivétel ez alól az elektromos autózás sem. De vajon mire vágynak a mostani ötvenes-hatvanasok, negyvenes-ötvenesek és a húszas-harmincasok?","shortLead":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től...","id":"20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a.jpg","index":0,"item":"42c5835c-ba04-4399-8d9c-94dd59c50746","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","timestamp":"2025. május. 02. 19:30","title":"Túlárazott dodzsem vagy az emberiség túlélésének záloga?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c508fe25-a648-46e0-a5b2-d3ed1b92e2b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korszakos változás zajlik a világ legmagasabb és egyben leghalálosabb hegyén, a több mint 8800 méter magas Mount Everesten. Az elszánt hegymászókat segítő serpák új társakat kapnak, drónokat, amelyek felszerelést szállíthatnak, a hó és a jég fogságába kerülteket kereshetik, életeket menthetnek.","shortLead":"Korszakos változás zajlik a világ legmagasabb és egyben leghalálosabb hegyén, a több mint 8800 méter magas Mount...","id":"20250502_dronok-serpak-mount-everest-hegymaszas-tuleles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c508fe25-a648-46e0-a5b2-d3ed1b92e2b8.jpg","index":0,"item":"a1a86d65-34bc-4741-800f-e1a804fc16ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_dronok-serpak-mount-everest-hegymaszas-tuleles","timestamp":"2025. május. 02. 20:03","title":"Túlélni a Mount Everestet: a túlélés matematikája bizonyítja, miért jó, ha drónok segítik a serpákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b7dc1f-f251-4ea0-a450-555eabb9aa59","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Magyarország közepétől mindössze pár kilométerre található Dánszentmiklós, sokan mégsem hallottak róla. A Pest megyei falu szélén egy család azonban lassan tíz éve egy darab Dél-Franciaországot próbál megteremteni itt gyógynövényekkel és csúcskonyhával.","shortLead":"Magyarország közepétől mindössze pár kilométerre található Dánszentmiklós, sokan mégsem hallottak róla. A Pest megyei...","id":"20250503_botanica-danszentmiklos-balint-agnes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05b7dc1f-f251-4ea0-a450-555eabb9aa59.jpg","index":0,"item":"375f0ea9-32e6-4293-8ee3-76b23879902a","keywords":null,"link":"/360/20250503_botanica-danszentmiklos-balint-agnes","timestamp":"2025. május. 03. 19:30","title":"A Kajla nugáttól a Michelinig: hogyan lett egy cselédházból csúcsétterem egy Pest megyei falu szélén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df082bc6-259d-4ea5-9195-293a4f83b616","c_author":"Matalin Dóra - Hamvay Péter ","category":"360","description":"Mit értenek sokan félre a gluténmentességben? Hogyan lehet kikeveredni a főzeléktraumákból? Melyik alapanyagokat utálják legjobban a magyarok? Szuvidáljunk, vagy kövessük nagyanyáink módszereit? És miért nem szabad soha válaszolni Sárközi Ákos kérdéseire az éttermében? A Michelin-csillagos séf, Szatmári Ferenc gasztroblogger és Horváth Judit gasztroíró, receptfejlesztő volt a HVG Címlapsztori vendége.","shortLead":"Mit értenek sokan félre a gluténmentességben? Hogyan lehet kikeveredni a főzeléktraumákból? Melyik alapanyagokat...","id":"20250502_sarkozi-akos-szatmari-ferenc-horvath-judit-fozelek-alapanyag-glutenmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df082bc6-259d-4ea5-9195-293a4f83b616.jpg","index":0,"item":"d4f19703-0264-438f-84b7-bb9ce191f9b2","keywords":null,"link":"/360/20250502_sarkozi-akos-szatmari-ferenc-horvath-judit-fozelek-alapanyag-glutenmentes","timestamp":"2025. május. 02. 19:30","title":"Mitől lesz finom a főzelék, milyen vendégektől borul ki Sárközi Ákos, és van-e itthon jó és olcsó alapanyag?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f421cf14-9f89-4790-b887-6e52b9349b6b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Leginkább Gyula környékén fizettek az emberek SZÉP-kártyával, de a legtöbbet a balatoni szálláskiadók kaszáltak.","shortLead":"Leginkább Gyula környékén fizettek az emberek SZÉP-kártyával, de a legtöbbet a balatoni szálláskiadók kaszáltak.","id":"20250504_szep-kartya-balaton-koltes-szallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f421cf14-9f89-4790-b887-6e52b9349b6b.jpg","index":0,"item":"f985bd36-1b61-4382-834a-89d2c60a1b3d","keywords":null,"link":"/kkv/20250504_szep-kartya-balaton-koltes-szallas","timestamp":"2025. május. 04. 11:23","title":"Idén többet költöttünk SZÉP-kártyáról, mint tavaly és ennek a Balatonnál örülhetnek a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd28b431-bcdf-4731-85e1-3c5a9ac01140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűz további hat járműre terjedt át.","shortLead":"A tűz további hat járműre terjedt át.","id":"20250502_Holttestet-talaltak-a-melygarazsban-ahol-hajnalban-kiegett-egy-furgon-es-egy-szemelyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd28b431-bcdf-4731-85e1-3c5a9ac01140.jpg","index":0,"item":"9075d16a-6899-42df-9d70-a4dc71f25691","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Holttestet-talaltak-a-melygarazsban-ahol-hajnalban-kiegett-egy-furgon-es-egy-szemelyauto","timestamp":"2025. május. 02. 16:14","title":"Holttestet találtak a mélygarázsban, ahol hajnalban kiégett egy furgon és egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]