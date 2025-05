Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9977c6ce-045c-4465-9098-f0fa4d521f1f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple a kiszivárgott információk szerint megvariálná az iPhone-ok bemutatásának menetrendjét, ami elsőként az iPhone 18-akat érintheti. ","shortLead":"Az Apple a kiszivárgott információk szerint megvariálná az iPhone-ok bemutatásának menetrendjét, ami elsőként az iPhone...","id":"20250505_apple-iphone-18-bemutatasa-iphone-se-osszecsukhato-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9977c6ce-045c-4465-9098-f0fa4d521f1f.jpg","index":0,"item":"36243725-685d-4bc0-b9f8-1d424d2dd401","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_apple-iphone-18-bemutatasa-iphone-se-osszecsukhato-iphone","timestamp":"2025. május. 05. 09:03","title":"Nagy változás jöhet az Apple-nél, és ehhez a hajlítható iPhone-nak is köze lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eda51-d09d-4d0e-99f2-48ed427f6c8f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cég a világ harmadik legnagyobb cipőgyártója.","shortLead":"A cég a világ harmadik legnagyobb cipőgyártója.","id":"20250505_skechers-eladas-cipogyartas-amerikai-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/619eda51-d09d-4d0e-99f2-48ed427f6c8f.jpg","index":0,"item":"dc8b798c-4972-4dc9-822c-180eaafc53e5","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_skechers-eladas-cipogyartas-amerikai-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 05. 17:44","title":"Brazil milliárdos kezébe kerül a Trump vámjait nyögő Skechers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d298ba-c79d-4bea-8280-3830c0edfb6a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ralph Goff, a CIA volt műveleti igazgatója szerint az orosz államfő, az egykori KGB-ügynök azt feltételezi, hogy manipulálni tudja amerikai kollégáját, de mélységesen téved.","shortLead":"Ralph Goff, a CIA volt műveleti igazgatója szerint az orosz államfő, az egykori KGB-ügynök azt feltételezi...","id":"20250504_Volt-CIA-fonok-Tobb-fegyvert-kellett-volna-kuldeni-Ukrajnaba-ugy-meg-lehetett-volna-allitani-az-orosz-invaziot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d298ba-c79d-4bea-8280-3830c0edfb6a.jpg","index":0,"item":"00c872a8-c63c-42af-89b7-71c7a7e34905","keywords":null,"link":"/360/20250504_Volt-CIA-fonok-Tobb-fegyvert-kellett-volna-kuldeni-Ukrajnaba-ugy-meg-lehetett-volna-allitani-az-orosz-invaziot","timestamp":"2025. május. 04. 08:47","title":"Volt CIA-főnök: Több fegyvert kellett volna küldeni Ukrajnába, úgy meg lehetett volna állítani az orosz inváziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca965b4-d643-4045-9bdb-cd52550815a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel négymilliárd forintért újul meg a ferencvárosi Mester utca, valamint az újpesti István út és Pozsonyi utca, most a kivitelezőket keresik. ","shortLead":"Közel négymilliárd forintért újul meg a ferencvárosi Mester utca, valamint az újpesti István út és Pozsonyi utca, most...","id":"20250505_mester-utca-istvan-ut-pozsonyi-utca-bkk-latvanyterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ca965b4-d643-4045-9bdb-cd52550815a3.jpg","index":0,"item":"08d483c0-d940-4056-bfa7-406c1fc4e663","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_mester-utca-istvan-ut-pozsonyi-utca-bkk-latvanyterv","timestamp":"2025. május. 05. 14:14","title":"Két év múlva teljesen átalakul a Mester utca, itt a látványterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e98930-7948-44bd-b9a3-3c8cae023005","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Hat gyanúsítottat tartóztattak le az ügyben, a legfiatalabb 16 éves.","shortLead":"Hat gyanúsítottat tartóztattak le az ügyben, a legfiatalabb 16 éves.","id":"20250503_Svedorszag-Uppsala-fodraszat-harmas-gyilkossag-bandahaboru-leszamolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70e98930-7948-44bd-b9a3-3c8cae023005.jpg","index":0,"item":"f06d9a17-8c3c-40ad-bab6-e2239a980c20","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Svedorszag-Uppsala-fodraszat-harmas-gyilkossag-bandahaboru-leszamolas","timestamp":"2025. május. 03. 19:26","title":"Vizsgálják, hogy bandaháborús leszámolás volt-e az uppsalai hármas gyilkosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b5c887-81c4-4604-84ee-ddb29fc1d787","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Lady Gagára jóval többen voltak kíváncsiak, mint Madonnára.","shortLead":"Lady Gagára jóval többen voltak kíváncsiak, mint Madonnára.","id":"20250504_lady-gaga-koncert-rio-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22b5c887-81c4-4604-84ee-ddb29fc1d787.jpg","index":0,"item":"cb27b1fd-7aef-41e5-b4fc-c9419c48399f","keywords":null,"link":"/kultura/20250504_lady-gaga-koncert-rio-video","timestamp":"2025. május. 04. 09:41","title":"Több mint kétmillióan voltak Lady Gaga ingyenes koncertjén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Akármennyire igyekszik az amerikai gazdasági kormányzat győzelmi kampánnyal tálalni a védővámokat és a gazdasági hadakozást világszerte, könnyen lehet, hogy egy lábonlövéssel érnek fel Donald Trump intézkedései. A dollár szenved, és ez pár évtizedes nosztalgiával az arany reneszánszát látszik előidézni. Vagy éppen az euró lesz a nyerő, netán a jen?","shortLead":"Akármennyire igyekszik az amerikai gazdasági kormányzat győzelmi kampánnyal tálalni a védővámokat és a gazdasági...","id":"20250505_amerika-vamhaboru-trump-arany-dragulas-befektetes-euro-jen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777.jpg","index":0,"item":"e2489572-5917-472a-bf89-a028f53b7cbd","keywords":null,"link":"/360/20250505_amerika-vamhaboru-trump-arany-dragulas-befektetes-euro-jen","timestamp":"2025. május. 05. 16:00","title":"Új aranylázat indíthat be az amerikai vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e84281-5785-4828-8855-3d17b9f4295e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A második részben a legtöbben Örkény István novelláját elemezték.","shortLead":"A második részben a legtöbben Örkény István novelláját elemezték.","id":"20250505_erettsegi-magyar-diakok-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9e84281-5785-4828-8855-3d17b9f4295e.jpg","index":0,"item":"327a6a7f-2c2c-45a8-a104-7058bbcd1504","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_erettsegi-magyar-diakok-velemeny-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 14:56","title":"A diákok szerint „az utóbbi évek legkönnyebb szövegértését” kapták a magyarérettségin, az irodalmi teszt viszont nehezebb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]