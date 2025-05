Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A publicista szerint a volt miniszterelnök a magyar politika Darth Vadere lett.","shortLead":"A publicista szerint a volt miniszterelnök a magyar politika Darth Vadere lett.","id":"20250508_Puzser-Robert-Gyurcsany-Ferenc-DK-Dobrev-Magyar-Fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"5f4eb296-74eb-4288-b267-042e26233e7c","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Puzser-Robert-Gyurcsany-Ferenc-DK-Dobrev-Magyar-Fidesz-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 13:54","title":"Puzsér reagált Gyurcsány visszavonulására: 2006 óta először csapást mért Orbán Viktorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae848e76-5377-4b9e-8fbe-03a136543a22","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelenlegi antibiotikumoknak egyre inkább ellenálló kórokozók miatt nagy szükség lenne új típusú gyógyszerekre. A kutatók folyamatosan keresik a megfelelőnek látszó alternatívákat, és legutóbb egy igencsak meglepő forráshoz fordultak ez ügyben.","shortLead":"A jelenlegi antibiotikumoknak egyre inkább ellenálló kórokozók miatt nagy szükség lenne új típusú gyógyszerekre...","id":"20250508_arany-keresztsavos-beka-valadekabol-kivont-anyag-antibiotikum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae848e76-5377-4b9e-8fbe-03a136543a22.jpg","index":0,"item":"95b41082-b13e-48f7-aaa3-2783d520b1f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_arany-keresztsavos-beka-valadekabol-kivont-anyag-antibiotikum","timestamp":"2025. május. 08. 09:03","title":"Nagyon büdös ez a béka, de egészen új gyógyszereket adhat az emberiség kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8610ee-9ab3-43e9-961c-e03cc218f671","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem érdemes a mesterséges intelligenciához fordulni az egészséget érintő tanácsokért, és a probléma nem csupán a technológia hiányosságaiból fakad.","shortLead":"Egyelőre nem érdemes a mesterséges intelligenciához fordulni az egészséget érintő tanácsokért, és a probléma nem csupán...","id":"20250508_mesterseges-intelligencia-orvosi-tanacsok-egeszseg-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc8610ee-9ab3-43e9-961c-e03cc218f671.jpg","index":0,"item":"12a74585-bf19-4444-ab8d-68a7a3a5c3e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_mesterseges-intelligencia-orvosi-tanacsok-egeszseg-vizsgalat","timestamp":"2025. május. 08. 11:03","title":"Orvosi, egészségügyi kérdése van? Be ne írja a ChatGPT-be: megnézték a válaszokat, az eredmény aggasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad74694-b240-4a49-92d0-5f026a070c70","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"29 külföldi állam vezetője vesz részt a május 9-ei győzelem napi moszkvai katonai díszszemlén, ami a hivatalos orosz magyarázat szerint azt mutatja, hogy egyre nő az ország nemzetközi tekintélye. A vendégek közül csak hárman jönnek Nyugatról, a Moszkvába zarándokolók nagy része a volt szovjet tagköztársaságokból érkezik. A közös jellemző az lehet, hogy valamennyi külföldi politikusnak egyéni elképzelése van a demokráciáról, Moszkvában akár meg is alakíthatnák az „illiberális internacionálét”.","shortLead":"29 külföldi állam vezetője vesz részt a május 9-ei győzelem napi moszkvai katonai díszszemlén, ami a hivatalos orosz...","id":"20250508_moszkva-gyozelem-napi-felvonulas-vendegek-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ad74694-b240-4a49-92d0-5f026a070c70.jpg","index":0,"item":"3e46800c-8ad9-4214-9337-03cb56d2e44d","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_moszkva-gyozelem-napi-felvonulas-vendegek-putyin","timestamp":"2025. május. 08. 13:52","title":"Díszes társaság verődik össze Moszkvában a győzelem napi felvonulásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kormány szerint az árréstop bevált. ","shortLead":"A kormány szerint az árréstop bevált. ","id":"20250508_Gulyas-Gergely-szerint-majus-vege-utan-is-folytatodik-az-arresstop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"94adec4c-abf2-40a3-834b-e6f899990681","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_Gulyas-Gergely-szerint-majus-vege-utan-is-folytatodik-az-arresstop","timestamp":"2025. május. 08. 10:54","title":"Kormányinfó: Harminc drogéria-termékcsoportra terjesztik ki az árrésstopot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Mutatjuk az elmúlt egy hónap legnagyobb árváltozásait, és azt is megnéztük, hogyan alakultak az árak, mióta a kormány nekiállt erőszakkal letörni az inflációt.","shortLead":"Mutatjuk az elmúlt egy hónap legnagyobb árváltozásait, és azt is megnéztük, hogyan alakultak az árak, mióta a kormány...","id":"20250509_Elelmiszerek-telefondijak-gaz-dragulas-inflacio-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"1f4c9967-a50d-4315-a896-a6a034bb70f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_Elelmiszerek-telefondijak-gaz-dragulas-inflacio-arak","timestamp":"2025. május. 09. 10:54","title":"Élelmiszerek, a telefondíjak és a gáz is ott van a legjobban dráguló áruk listáján, mióta a kormány fenyegeti az áremelő cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A törölközők sok mikrobát összegyűjtenek használat közben, ezért nagyon nem mindegy, hogy mikor és hogyan dobjuk be őket a mosásba.","shortLead":"A törölközők sok mikrobát összegyűjtenek használat közben, ezért nagyon nem mindegy, hogy mikor és hogyan dobjuk be...","id":"20250508_torolkozo-mosas-gyakorisaga-hany-fokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d.jpg","index":0,"item":"7b2d8c77-ae21-4e9c-97f1-313c3c8918db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_torolkozo-mosas-gyakorisaga-hany-fokon","timestamp":"2025. május. 08. 05:55","title":"Valószínűleg ön sem mossa elég gyakran a törölközőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Míg vannak, akik örülnek annak, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma elkapni készül a Google grabancát egy trösztellenes perben, mások, így többek között a Firefox mögött álló Mozilla számára ijesztő lehetőséget is hordozhat a keresőóriással szembeni ítélet.","shortLead":"Míg vannak, akik örülnek annak, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma elkapni készül a Google grabancát...","id":"20250508_google-elleni-trosztellenes-eljaras-mozilla-firefox-kovetkezmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c.jpg","index":0,"item":"1f5a4c17-4c7f-4187-aaed-8000e2ebbedf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_google-elleni-trosztellenes-eljaras-mozilla-firefox-kovetkezmenyek","timestamp":"2025. május. 08. 14:03","title":"Pánik üzemmódba kapcsoltak a Firefox-csapatban a Google ellen hozott ítélet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]