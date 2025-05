Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3211328f-0741-43ed-bccd-648adf45d61b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hosszú távon a cukorbetegség és a rák kockázatát is csökkentheti, ha étkezés után egy rövid sétára megyünk, és szabadjára engedjük a kikívánkozó szeleket. Nem mindegy azonban, hogyan időzítünk.","shortLead":"Hosszú távon a cukorbetegség és a rák kockázatát is csökkentheti, ha étkezés után egy rövid sétára megyünk, és...","id":"20250520_seta-szellentes-fingas-egeszseg-cukorbetegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3211328f-0741-43ed-bccd-648adf45d61b.jpg","index":0,"item":"b9b0b378-ea7f-4a92-9378-8bf9043f7d19","keywords":null,"link":"/elet/20250520_seta-szellentes-fingas-egeszseg-cukorbetegseg","timestamp":"2025. május. 20. 06:01","title":"Az orvosok szerint jót tesz az egészségünknek, ha evés után elindulunk szellenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effb3087-6293-4d02-9294-b05ee0494c60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány szerint a szervezet politikai testületté vált.","shortLead":"A kormány szerint a szervezet politikai testületté vált.","id":"20250520_Megszavazta-a-parlament-Magyarorszag-kilep-a-Nemzetkozi-Buntetobirosagbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effb3087-6293-4d02-9294-b05ee0494c60.jpg","index":0,"item":"3dcbcfa0-2ebe-4ee1-acd1-813328705faa","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Megszavazta-a-parlament-Magyarorszag-kilep-a-Nemzetkozi-Buntetobirosagbol","timestamp":"2025. május. 20. 08:49","title":"Megszavazta a parlament, Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd156b42-9c48-4f73-a077-def16e48f6a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg szabálytalanságot tárt fel az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Kásler Miklós korábbi humánerőforrás-miniszter, majd Pintér Sándor belügyminiszter felügyelete alatt álló Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítványnál, például hiányoztak elszámolások, követhetetlen a közpénz elköltése és nem működött a felügyelőbizottság. A közel 2 millárdból működő alapítványnál talált hibák ellenére a büntetőfeljelentés elmaradt – írja a Népszava.","shortLead":"Rengeteg szabálytalanságot tárt fel az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Kásler Miklós korábbi humánerőforrás-miniszter, majd...","id":"20250519_Durva-hibakat-talalt-az-ASZ-a-kozpenzbol-budai-villat-vasarolo-onkologiai-alapitvanynal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd156b42-9c48-4f73-a077-def16e48f6a6.jpg","index":0,"item":"2bd0de9f-34fe-475c-9030-9e87559f28e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Durva-hibakat-talalt-az-ASZ-a-kozpenzbol-budai-villat-vasarolo-onkologiai-alapitvanynal","timestamp":"2025. május. 19. 12:46","title":"Durva hibákat talált az ÁSZ a közpénzből budai villát vásároló onkológiai alapítványnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668e95bf-7d10-4366-b77f-9862f20f9f07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svájci és a kazah válogatott meccsének eredményén múlik, hogy az elitben folytathatja-e Majoross Gergely együttese.","shortLead":"A svájci és a kazah válogatott meccsének eredményén múlik, hogy az elitben folytathatja-e Majoross Gergely együttese.","id":"20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-norvegia-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/668e95bf-7d10-4366-b77f-9862f20f9f07.jpg","index":0,"item":"28467659-2f1c-4cfa-8d28-91a425d7891a","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-norvegia-vereseg","timestamp":"2025. május. 19. 23:12","title":"Hoki-vb: a Norvégia elleni vereség ellenére is él még a remény a bennmaradásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893365ba-c0c4-4de5-b432-dbf1e5dbaa3f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy antiszemitizmus ellen harcoló szervezet petíciót is indított a focistából lett műsorvezető kirúgását követelve.","shortLead":"Egy antiszemitizmus ellen harcoló szervezet petíciót is indított a focistából lett műsorvezető kirúgását követelve.","id":"20250519_bbc-gary-lineker-antiszemitizmus-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/893365ba-c0c4-4de5-b432-dbf1e5dbaa3f.jpg","index":0,"item":"0b38955c-7f98-4566-a158-142713c5fd01","keywords":null,"link":"/elet/20250519_bbc-gary-lineker-antiszemitizmus-tavozas","timestamp":"2025. május. 19. 14:08","title":"Antiszemita posztja miatt távozik a BBC-től Gary Lineker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5dda03-c4c3-42bf-a2d0-cc7518001650","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Nem volt meglepetés a titkos szavazás eredménye: kedden az Országgyűlés kormánypárti többsége két új alkotmánybírót választott. Polt Péter lemondott legfőbb ügyész és Hende Csaba volt honvédelmi miniszter került be a testületbe, ahonnan még így is hiányzik egy tag. A kitiltott Hadházy Ákos a ruhatárban szavazhatott, és meghekkelte a voksolást.","shortLead":"Nem volt meglepetés a titkos szavazás eredménye: kedden az Országgyűlés kormánypárti többsége két új alkotmánybírót...","id":"20250520_Papirforma-a-szavazason-alkotmanybiro-lett-a-felrenezo-exfougyesz-Polt-es-a-bukott-miniszter-Hende-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a5dda03-c4c3-42bf-a2d0-cc7518001650.jpg","index":0,"item":"836a7c66-d512-49cd-b90b-1b6bb9c1f9da","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Papirforma-a-szavazason-alkotmanybiro-lett-a-felrenezo-exfougyesz-Polt-es-a-bukott-miniszter-Hende-ebx","timestamp":"2025. május. 20. 09:42","title":"Papírforma a szavazáson: alkotmánybíró lett a félrenéző exfőügyész Polt és a bukott miniszter Hende","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete. A formátum ismerős: ez az, amiben az állami források elveszítik közpénz jellegüket. Az Élvonal-programban Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós lesz a mindenről döntő csapatkapitány.","shortLead":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete...","id":"20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15.jpg","index":0,"item":"4dfb1aaa-a6db-4380-81dd-19cb40e41327","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","timestamp":"2025. május. 20. 16:30","title":"Új alapítványt szervez a kormány a „tudomány aranycsapatának” felépítésére, Krausz Ferenc áll az élre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93490bf5-220d-4501-8366-cb845e88d8c8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A jelenlegi vezérigazgató távozik a vállalattól. ","shortLead":"A jelenlegi vezérigazgató távozik a vállalattól. ","id":"20250519_Volkswagentol-erkezik-a-Citroen-uj-vezerigazgatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93490bf5-220d-4501-8366-cb845e88d8c8.jpg","index":0,"item":"6c36e8bf-c384-4e90-90a5-719446b5c827","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_Volkswagentol-erkezik-a-Citroen-uj-vezerigazgatoja","timestamp":"2025. május. 19. 13:55","title":"Vezércsere a Citroennél, a Volkswagentől jön az új főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]