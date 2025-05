Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint egyértelmű, hogy a cég csak a személyes vagyon elfedésére szolgál.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint egyértelmű, hogy a cég csak a személyes vagyon elfedésére szolgál.","id":"20250526_Hadhazy-Akos-Matolcsy-Adam-Magyar-Strategiai-Zrt-feleseg-lakasvasarlas-belvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca.jpg","index":0,"item":"e44bb520-205d-4ad1-a8de-eb69c4150264","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Hadhazy-Akos-Matolcsy-Adam-Magyar-Strategiai-Zrt-feleseg-lakasvasarlas-belvaros","timestamp":"2025. május. 26. 08:51","title":"Hadházy: 300 millióért vehetett lakást Matolcsy Ádám cége és a felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0791af-69ab-43db-914c-4dfb968a9a41","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A német teniszező azt mondta, csak egy kis zajt hallott.","shortLead":"A német teniszező azt mondta, csak egy kis zajt hallott.","id":"20250524_tenisz-alexander-zverev-roland-garros-repulogep-villamcsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd0791af-69ab-43db-914c-4dfb968a9a41.jpg","index":0,"item":"0be526db-dd8b-4f1f-9108-5222765ef6a6","keywords":null,"link":"/sport/20250524_tenisz-alexander-zverev-roland-garros-repulogep-villamcsapas","timestamp":"2025. május. 24. 19:39","title":"Villám csapott Zverev repülőgépébe, miközben a Roland Garrosra utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be9d61b-944f-448c-b0ca-58ed4e0fc567","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyereknap alkalmából arról beszéltek érintett családok, hogy nem csak az LMBTQ-gyerekeknek, de szüleiknek is fontos a közösség ereje. ","shortLead":"Gyereknap alkalmából arról beszéltek érintett családok, hogy nem csak az LMBTQ-gyerekeknek, de szüleiknek is fontos...","id":"20250525_pride-lmbtq-aktivizmus-deutsche-welle-transznemu-coming-out","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9be9d61b-944f-448c-b0ca-58ed4e0fc567.jpg","index":0,"item":"30c0d66a-ff9e-423c-92de-8a367888b1a5","keywords":null,"link":"/elet/20250525_pride-lmbtq-aktivizmus-deutsche-welle-transznemu-coming-out","timestamp":"2025. május. 25. 11:35","title":"Így lesz a harcos, Pride-ellenes tüntető szülőből LMBTQ-aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter az „emberarcú fideszeseket” arra kérte, húzzák be a kéziféket.","shortLead":"A miniszter azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter az „emberarcú fideszeseket” arra kérte, húzzák be a kéziféket.","id":"20250526_Gulyas-Gergely-Magyar-Peter-Ruszin-Szendi-Romulusz-letartoztatas-ukran-kemek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"c5979c40-9331-49e8-aa21-e100813a1a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Gulyas-Gergely-Magyar-Peter-Ruszin-Szendi-Romulusz-letartoztatas-ukran-kemek-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 14:24","title":"Gulyás Gergely reagált a Ruszin-Szendi letartóztatásáról szóló vádra: Aki nem működött együtt ukrán kémekkel, annak nincs mitől tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy labrador volt az áldozat.","shortLead":"Egy labrador volt az áldozat.","id":"20250526_Negy-ev-bortonre-iteltek-egy-notincsi-ferfit-aki-megolte-volt-baratnoje-kutyajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6.jpg","index":0,"item":"cec36b94-0621-4686-a5c8-90ea071422e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Negy-ev-bortonre-iteltek-egy-notincsi-ferfit-aki-megolte-volt-baratnoje-kutyajat","timestamp":"2025. május. 26. 10:02","title":"Négy év börtönre ítéltek egy nőtincsi férfit, aki megölte volt barátnője kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e025907e-ea18-4df4-a097-c561ef6b9984","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető a TV2 Kincsvadászok című műsorában bukkant fel jótékonysági céljával. ","shortLead":"A műsorvezető a TV2 Kincsvadászok című műsorában bukkant fel jótékonysági céljával. ","id":"20250525_Rozsa-Gyorgy-herendi-balerina-hazomlas-baleset-tv2-kincsvadaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e025907e-ea18-4df4-a097-c561ef6b9984.jpg","index":0,"item":"d8fb52a3-fe18-4f28-b703-a4ccfffd47b5","keywords":null,"link":"/elet/20250525_Rozsa-Gyorgy-herendi-balerina-hazomlas-baleset-tv2-kincsvadaszok","timestamp":"2025. május. 25. 12:10","title":"Rózsa György eladja Herendi-gyűjteményét, hogy a házomlásban lebénult balerinát támogassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai akkugyárak betelepítése nem jelent diverzifikációt, csak a német függést erősíti. Ráadásul a magyar gazdaság túl energiaintenzív. Javítani kellene a termelékenységet, ehhez az élelmiszeripart, a gyógyszergyártást és a turizmust kellene a gazdaságfejlesztés fókuszába helyezni. A 15 éve kormányzó Fidesz gazdasági minisztere egy konferencián felmondta a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos fő külső kritikákat.","shortLead":"Az ázsiai akkugyárak betelepítése nem jelent diverzifikációt, csak a német függést erősíti. Ráadásul a magyar gazdaság...","id":"20250526_Nagy-Marton-ugy-kritizalta-a-gazdasagpolitikat-mintha-ellenzekben-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"744e3c12-f6a7-4543-872a-413290943000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_Nagy-Marton-ugy-kritizalta-a-gazdasagpolitikat-mintha-ellenzekben-lenne","timestamp":"2025. május. 26. 11:45","title":"Nagy Márton úgy kritizálta a gazdaságpolitikát, mintha ellenzékben lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235cdaa-2cb6-4a9c-b16a-3c1155bf7c5b","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Akár százezres tömeget is megmozgathatott a két jelölt akciója.","shortLead":"Akár százezres tömeget is megmozgathatott a két jelölt akciója.","id":"20250525_tomeggyules-lengyel-elnokvalasztas-varso-nawrocki-trzaskowski","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a235cdaa-2cb6-4a9c-b16a-3c1155bf7c5b.jpg","index":0,"item":"a425c630-9047-4f9d-a7c4-49d1c3bbeeb0","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_tomeggyules-lengyel-elnokvalasztas-varso-nawrocki-trzaskowski","timestamp":"2025. május. 25. 15:41","title":"Tömeggyűléseket tartanak Varsóban az elnökválasztás második fordulója előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]