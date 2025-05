Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A maga szuverenitására kínosan ügyelő magyar kormány külügyminisztere megüzente Kijevnek, hogy mit ne tegyen. A kemény szavak az ukrán–magyar kémjátszma újabb fordulóját is jelezhetik.","shortLead":"A maga szuverenitására kínosan ügyelő magyar kormány külügyminisztere megüzente Kijevnek, hogy mit ne tegyen. A kemény...","id":"20250527_szijjarto-peter-ukrajna-karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db.jpg","index":0,"item":"821bcbef-4291-4dd6-ac12-14e0d8aebced","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_szijjarto-peter-ukrajna-karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg","timestamp":"2025. május. 27. 11:07","title":"Szijjártó Péter üzent Ukrajnának, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség létét félti Kijevtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már többtucatnyian jelezték, hogy részt vennének a június 28-ra rendezett felvonuláson.","shortLead":"Már többtucatnyian jelezték, hogy részt vennének a június 28-ra rendezett felvonuláson.","id":"20250526_EP-kepviselok-Budapest-Pride-ellenzek-sokszinu-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225.jpg","index":0,"item":"cd51a209-d73b-4d16-b455-8a02a34836da","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_EP-kepviselok-Budapest-Pride-ellenzek-sokszinu-Magyarorszag","timestamp":"2025. május. 26. 11:47","title":"EP-képviselőket toboroz az ellenzék a Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df137990-9e01-4e72-b788-08f6dbb8c679","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke korábban azzal vádolta meg az erdélyi pártot, hogy annak képviselő kémkednek az Európai Néppártban. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke korábban azzal vádolta meg az erdélyi pártot, hogy annak képviselő kémkednek az Európai Néppártban. ","id":"20250525_rmdsz-magyar-peter-tisza-part-nagyvarad-erdely-kulhoni-magyarok-roman-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df137990-9e01-4e72-b788-08f6dbb8c679.jpg","index":0,"item":"935764f9-1a02-4dcb-abf3-15fcef044d84","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_rmdsz-magyar-peter-tisza-part-nagyvarad-erdely-kulhoni-magyarok-roman-elnokvalasztas","timestamp":"2025. május. 25. 13:12","title":"„A lehallgatások terén nagy tapasztalata van\" – mondta az RMDSZ Magyar Péterről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2598aba7-530d-4b66-8cd6-ac58f7f4bb01","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elvileg tilos lenne ilyesmit így szállítani. ","shortLead":"Elvileg tilos lenne ilyesmit így szállítani. ","id":"20250527_megsemmisult-koltozteto-felrobbant-gazpalack-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2598aba7-530d-4b66-8cd6-ac58f7f4bb01.jpg","index":0,"item":"3d129b06-d2bd-4cd8-bc84-3db16e829570","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_megsemmisult-koltozteto-felrobbant-gazpalack-video","timestamp":"2025. május. 27. 11:31","title":"Darabokra tépte a robbanás a költöztetőautót, amikor felrobbant benne egy gázpalack – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7bd8de2-9cda-4539-ab7f-0fd504eeec2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly szigorításokat vezet be a kormány, hogy munkára bírja a dolgozni nem akaró briteket.","shortLead":"Komoly szigorításokat vezet be a kormány, hogy munkára bírja a dolgozni nem akaró briteket.","id":"20250527_Egyesult-Kiralysag-font-bevandorlok-migrans-munkavallalo-oktatasi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7bd8de2-9cda-4539-ab7f-0fd504eeec2f.jpg","index":0,"item":"db9e6ea7-0507-4d64-8ebb-e16530b1d3af","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_Egyesult-Kiralysag-font-bevandorlok-migrans-munkavallalo-oktatasi-miniszterium","timestamp":"2025. május. 27. 11:04","title":"Az Egyesült Királyság 3 milliárd fontot költ képzésekre, hogy ne bevándorlókkal legyen telített a munkaerőpiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a729958-0806-4e7b-a22a-7642900965d2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tagadja Ruszin-Szendi Romulusz, hogy minősített információkat adott volna ki Hollónak vagy másnak. A vádakról azt mondta: lóf.sz, esti fény.","shortLead":"Tagadja Ruszin-Szendi Romulusz, hogy minősített információkat adott volna ki Hollónak vagy másnak. A vádakról azt...","id":"20250526_ruszin-szend-talalkozo-hollo-istvan-kemkedes-vad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a729958-0806-4e7b-a22a-7642900965d2.jpg","index":0,"item":"f4bf5bc0-20e3-4377-91b1-ec3624249414","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_ruszin-szend-talalkozo-hollo-istvan-kemkedes-vad","timestamp":"2025. május. 26. 18:07","title":"Ruszin-Szendi: Kétszer találkoztam nyílt helyen, nagyobb társaságban Holló Istvánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717fe8ef-1d00-4a87-805c-b91cfb9caf49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Miközben dúl a vihar a főváros költségvetése és közvetlenül a BKV körül, a kormány hirtelen pénzt adott a villamosbeszerzésre.","shortLead":"Miközben dúl a vihar a főváros költségvetése és közvetlenül a BKV körül, a kormány hirtelen pénzt adott...","id":"20250527_Lesz-penz-a-budapesti-villamosra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717fe8ef-1d00-4a87-805c-b91cfb9caf49.jpg","index":0,"item":"3aa70528-9b96-4b86-a4ec-17488b3b3f30","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Lesz-penz-a-budapesti-villamosra","timestamp":"2025. május. 27. 06:10","title":"Lesz pénz a budapesti villamosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6470df-f969-49e5-b4a6-658a6703434f","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Lars von Trier dán rendező filmklasszikusa, a Hullámtörés színpadi adaptációjában Isten teremtő akaratát és romboló erejét a boldogság és a vezeklés időtlen passiójátékaként mutatta be a Radnóti Miklós Színház.","shortLead":"Lars von Trier dán rendező filmklasszikusa, a Hullámtörés színpadi adaptációjában Isten teremtő akaratát és romboló...","id":"20250525_hvg-hullamtores-lars-von-trier-radnoti-miklos-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e6470df-f969-49e5-b4a6-658a6703434f.jpg","index":0,"item":"183d7bac-de56-4d76-9dff-b5a6099d8563","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-hullamtores-lars-von-trier-radnoti-miklos-szinhaz","timestamp":"2025. május. 25. 14:30","title":"„Az elhunyt jóságban szenvedett” – a Radnóti Színház feldolgozásában nem zúgnak a harangok, mint Lars von Trier filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]