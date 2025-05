Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a64fc3c2-7c96-45c8-9de5-d5b70cfce09b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint mindig is jól kijöttek orosz kollegájával, viszont az, hogy „rakétákat küld városokba és embereket öl” egyáltalán nem tetszik neki.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint mindig is jól kijöttek orosz kollegájával, viszont az, hogy „rakétákat küld városokba és...","id":"20250526_Trump-nem-erti-mi-a-fene-tortent-Putyinnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a64fc3c2-7c96-45c8-9de5-d5b70cfce09b.jpg","index":0,"item":"173cba7a-39bc-487f-b084-23ca7461aebf","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_Trump-nem-erti-mi-a-fene-tortent-Putyinnal","timestamp":"2025. május. 26. 05:45","title":"Trump nem érti, mi a fene történt Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss felmérés szerint még mindig az infláció miatt aggódnak a legtöbben. ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint még mindig az infláció miatt aggódnak a legtöbben. ","id":"20250526_anyagi-bizonytalansag-magyarorszag-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"1e40dd9d-ed0e-49be-b7f5-7ad6e80f5e94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_anyagi-bizonytalansag-magyarorszag-felmeres","timestamp":"2025. május. 26. 11:25","title":"Tíz magyar felnőttből kilenc anyagi bizonytalanságot érez, és a többség még rosszabb helyzetre számít a közeljövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2751e35-ed43-4961-a749-47d6dc3cf37c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Viszont meg sem állt miatta.","shortLead":"Viszont meg sem állt miatta.","id":"20250527_Elfelejtette-lehajtani-a-darut-letarolta-a-vasuti-atjarot-Sopronnal-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2751e35-ed43-4961-a749-47d6dc3cf37c.jpg","index":0,"item":"cd18be56-2fe9-4d1a-834c-4f6932affa04","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Elfelejtette-lehajtani-a-darut-letarolta-a-vasuti-atjarot-Sopronnal-video","timestamp":"2025. május. 27. 13:24","title":"Elfelejtette lehajtani a darut, letarolta a vasúti átjárót egy teherautós Sopronnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae3b3618-0aa4-43a7-9ad0-6434c2450e70","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A román határ szombati átlépése, a nagyváradi érkezés volt a nagy tiszás menet legszimbolikusabb része, ám Magyar Péter vándorútjához csatlakozva azt láttuk: az akció legfontosabb célja és hatása a magyar vidék felrázása volt. Hogyan jutott el a menet Romániáig? Milyen szervezési munka állt mögötte és önkéntesek milyen módon nyújtottak segítséget hozzá?","shortLead":"A román határ szombati átlépése, a nagyváradi érkezés volt a nagy tiszás menet legszimbolikusabb része, ám Magyar Péter...","id":"20250526_Tisza-a-Fidesz-szive-kozepebe-hatolt-nagyriport-Magyar-Peter-vandorlasarol-megerkezesrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae3b3618-0aa4-43a7-9ad0-6434c2450e70.jpg","index":0,"item":"d83d0a9a-f21b-4fd5-b933-d3e656983dc8","keywords":null,"link":"/360/20250526_Tisza-a-Fidesz-szive-kozepebe-hatolt-nagyriport-Magyar-Peter-vandorlasarol-megerkezesrol","timestamp":"2025. május. 26. 06:30","title":"A Tisza a Fidesz szíve közepébe hatolt – riport Magyar Péter vándorlásáról és megérkezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Míg a magyarok többségének vagyona stagnál, a leggazdagabbaké egyre csak nő: arányát tekintve 20 év alatt megötszöröződött, de ha forintban nézzük, akkor közel tízszeresére nőtt. A nettó pénzügyi magyar vagyon 97 ezer milliárd forint, amiből 11 000 milliárd van a leggazdagabb száznál.","shortLead":"Míg a magyarok többségének vagyona stagnál, a leggazdagabbaké egyre csak nő: arányát tekintve 20 év alatt...","id":"20250526_leggazdagabb-magyarok-vagyoni-aranya-top-100-privatbanki-szolgaltatasok-blochamps-capital-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"015446b9-b80e-4502-ac53-ad71fd081c5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_leggazdagabb-magyarok-vagyoni-aranya-top-100-privatbanki-szolgaltatasok-blochamps-capital-elemzes","timestamp":"2025. május. 26. 12:52","title":"A leggazdagabb száz embernél van már az összes magyar vagyon 13 százaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0367cd4b-81b7-409c-93cd-0bde9e91f2d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eszközt tudományos megfigyelésekhez használták, az oroszok azonban valószínűleg fenyegetésként tekintettek rá.","shortLead":"Az eszközt tudományos megfigyelésekhez használták, az oroszok azonban valószínűleg fenyegetésként tekintettek rá.","id":"20250526_Az-orosz-haditengereszet-ellopott-egy-bojat-Esztorszagtol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0367cd4b-81b7-409c-93cd-0bde9e91f2d6.jpg","index":0,"item":"5a4c14a6-b94e-4022-8670-9af39323621d","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_Az-orosz-haditengereszet-ellopott-egy-bojat-Esztorszagtol","timestamp":"2025. május. 26. 10:30","title":"Az orosz haditengerészet ellopott egy bóját Észtországtól, egyelőre senki sem tudja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733d7e24-ed3b-498f-8074-daa623b25268","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvége arról szólt, hogy magyar zenészek az orbáni gyűlöletpolitika ellenében szólaljanak fel a színpadokon: Caramel és a Halott Pénz mellett a Quimby frontembere is arról beszélt, hogy összetartozunk akkor is, ha el akarnának választani bennünket.","shortLead":"A hétvége arról szólt, hogy magyar zenészek az orbáni gyűlöletpolitika ellenében szólaljanak fel a színpadokon: Caramel...","id":"20250526_Kiss-Tibi-Ne-hagyjatok-hogy-elvalasszanak-titeket-caramel-halott-penz-marsalko-david","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/733d7e24-ed3b-498f-8074-daa623b25268.jpg","index":0,"item":"506ace3c-c1c8-44b6-af84-80c7e13d0cdf","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Kiss-Tibi-Ne-hagyjatok-hogy-elvalasszanak-titeket-caramel-halott-penz-marsalko-david","timestamp":"2025. május. 26. 09:38","title":"Kiss Tibi: „Ne hagyjátok, hogy elválasszanak titeket!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416332a2-ba66-46c8-a23b-a0dd985d5dc3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Forbes influenszerlistáján ötödik helyen álló Nessaj cége eddigi legjobb évét zárta, a tartalomgyártó azonban nem vett ki osztalékot feleségével közös cégéből.","shortLead":"A Forbes influenszerlistáján ötödik helyen álló Nessaj cége eddigi legjobb évét zárta, a tartalomgyártó azonban nem...","id":"20250527_nessaj-emcee-bt-beszamolo-eredmeny-nyereseg-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416332a2-ba66-46c8-a23b-a0dd985d5dc3.jpg","index":0,"item":"3126c3cc-5e88-4983-b50e-66cfacdebda5","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_nessaj-emcee-bt-beszamolo-eredmeny-nyereseg-influenszer","timestamp":"2025. május. 27. 15:23","title":"125 milliós profitot termelt az egyik legnépszerűbb hazai influenszer, Nessaj cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]