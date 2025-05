Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Január 25-én szenvedett közúti balesetet, négy hónappal később szervezete feladta a küzdelmet.","shortLead":"Január 25-én szenvedett közúti balesetet, négy hónappal később szervezete feladta a küzdelmet.","id":"20250527_Meghalt-19-eves-magyar-jatekvezeto-honapokig-kuzdottek-az-eleteert-czenki-mark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"01f93b76-ebd6-4c55-bb2a-b8303ddd0d57","keywords":null,"link":"/sport/20250527_Meghalt-19-eves-magyar-jatekvezeto-honapokig-kuzdottek-az-eleteert-czenki-mark","timestamp":"2025. május. 27. 16:07","title":"Meghalt a 19 éves magyar játékvezető, miután hónapokig küzdöttek az életéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3dd50e-298a-4a1c-a428-fe382a9418b6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A James Webb űrteleszkópnak sikerült lefotóznia az eddigi legtávolabbi galaxist, aminek fénye elárulta a korát is.","shortLead":"A James Webb űrteleszkópnak sikerült lefotóznia az eddigi legtávolabbi galaxist, aminek fénye elárulta a korát is.","id":"20250527_csillagaszat-osrobbanas-galaxis-mom-z14-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3dd50e-298a-4a1c-a428-fe382a9418b6.jpg","index":0,"item":"c6b8557e-ae1f-41cb-a7e6-759593038847","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_csillagaszat-osrobbanas-galaxis-mom-z14-foto","timestamp":"2025. május. 27. 13:03","title":"Jól nézze meg ezt a vörös pacát, ilyet még soha nem lehetett látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beec0bd2-2850-441a-85be-fbfbb04ffd63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 55 éves énekesnő hamarosan Budapesten is tiszteletét teszi.","shortLead":"Az 55 éves énekesnő hamarosan Budapesten is tiszteletét teszi.","id":"20250528_Jennifer-Lopez-egy-ferfi-es-egy-noi-hattertancosaval-is-csokot-valtott-a-szinpadon-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beec0bd2-2850-441a-85be-fbfbb04ffd63.jpg","index":0,"item":"5818ad5e-7e6e-4c96-b19f-034b7b705dc1","keywords":null,"link":"/elet/20250528_Jennifer-Lopez-egy-ferfi-es-egy-noi-hattertancosaval-is-csokot-valtott-a-szinpadon-video","timestamp":"2025. május. 28. 12:56","title":"Jennifer Lopez egy férfi és egy női háttértáncosával is csókot váltott a színpadon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1a51f8-db9d-4860-b2d6-9983797ed7aa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A sofőrt a rendőrök elfogták, a mentők a helyszínen vannak.","shortLead":"A sofőrt a rendőrök elfogták, a mentők a helyszínen vannak.","id":"20250526_gazolas-liverpool-gyozelmi-felvonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf1a51f8-db9d-4860-b2d6-9983797ed7aa.jpg","index":0,"item":"c4f2e068-7d81-43bd-a5b9-d561b7f9bd89","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_gazolas-liverpool-gyozelmi-felvonulas","timestamp":"2025. május. 26. 20:20","title":"Elgázolt több embert egy autós a Liverpool győzelmi felvonulásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint új és erős szankciókra van szükség. ","shortLead":"Az ukrán elnök szerint új és erős szankciókra van szükség. ","id":"20250527_Zelenszkij-Oroszorszag-megerdemli-hogy-teljes-koru-nyomast-gyakoroljanak-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d.jpg","index":0,"item":"c3045ebb-b3dd-4e6a-b760-f846a802f2f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_Zelenszkij-Oroszorszag-megerdemli-hogy-teljes-koru-nyomast-gyakoroljanak-ra","timestamp":"2025. május. 27. 05:45","title":"Zelenszkij: „Oroszország megérdemli, hogy teljes körű nyomást gyakoroljanak rá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70eb5794-b601-4694-8a18-44ff2311f3f4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az állam egy zálogházat vásárolt fel ehhez, amely történetesen éppen egy olyan üzletember tulajdonában volt, aki Rogán Antal környezetében már eddig is mindig jókor volt jó helyen.","shortLead":"Az állam egy zálogházat vásárolt fel ehhez, amely történetesen éppen egy olyan üzletember tulajdonában volt, aki Rogán...","id":"20250527_kisfaludy-turisztikai-hitelkozpont-turizmus-bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70eb5794-b601-4694-8a18-44ff2311f3f4.jpg","index":0,"item":"d7dc78cd-b58b-4fcb-abaf-66492e6cfe74","keywords":null,"link":"/360/20250527_kisfaludy-turisztikai-hitelkozpont-turizmus-bank","timestamp":"2025. május. 27. 05:30","title":"Megvalósult Nagy Márton vágya, létrejött a turizmus bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedelemmel ellentétben most jól jött a húsvét áprilisban.","shortLead":"A kiskereskedelemmel ellentétben most jól jött a húsvét áprilisban.","id":"20250528_Kilott-a-turistak-szama-aprilisban-rengeteg-kulfoldi-erkezett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f.jpg","index":0,"item":"6963bebd-74d6-495c-aed5-04ccf7bfb331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_Kilott-a-turistak-szama-aprilisban-rengeteg-kulfoldi-erkezett","timestamp":"2025. május. 28. 08:48","title":"Kilőtt a turisták száma áprilisban, rengeteg külföldi érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cd48a1-0dbe-4792-87f2-fc0411a65405","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész hiányolja azoknak a megszólalását, „akik elvileg hisznek a szabadságban, és van hatásuk a környezetükre”.","shortLead":"A színész hiányolja azoknak a megszólalását, „akik elvileg hisznek a szabadságban, és van hatásuk a környezetükre”.","id":"20250527_Lengyel-Tamas-Caramel-Kiss-Tibi-Quimby-politika-uzenet-szabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88cd48a1-0dbe-4792-87f2-fc0411a65405.jpg","index":0,"item":"c1c01dd1-69f7-4978-bc0a-c27318a001c8","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Lengyel-Tamas-Caramel-Kiss-Tibi-Quimby-politika-uzenet-szabadsag","timestamp":"2025. május. 27. 12:20","title":"„Hol vannak a többiek?” – kérdezi Lengyel Tamás Caramel és Kiss Tibi politikai kiállása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]