Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"57a0fa96-d6ef-4b7d-a119-e30c63075f45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Digital Chat Station nevű kínai szivárogtató már tudni véli, hogy az Apple egy, a konkurensek hasonló kaliberű megoldásainál is jobb 200 megapixeles kamerát tesztel a jövőbeni iPhone-okhoz.","shortLead":"A Digital Chat Station nevű kínai szivárogtató már tudni véli, hogy az Apple egy, a konkurensek hasonló kaliberű...","id":"20250528_apple-iphone-200-megapixeles-kameraszenzor-kameras-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57a0fa96-d6ef-4b7d-a119-e30c63075f45.jpg","index":0,"item":"0cf504e5-cd47-45df-abbd-bb74d97a7457","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_apple-iphone-200-megapixeles-kameraszenzor-kameras-mobil","timestamp":"2025. május. 28. 12:03","title":"Minden eddiginél ütősebb kamera jöhet az iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18dbc313-f171-4c69-a787-4fd434435ef6","c_author":"Köves Gábor","category":"elet","description":"Május 29-én kezdődik a Friss Hús, Budapest népszerű rövidfilmfesztiválja, amely immár Oscar-kvalifikáló filmfeszt is, az egyetlen e honban. Mi tegyen az ember, ha Oscart akar nyerni, és mit, ha Novák Előd akciózik a queer-szekció miatt? Mi változott a Káel Csaba-vezette NFI-ben, miután nem támogatták a cannes-i győztes magyar animációt? A Friss Hús igazgatójával, Deák Dániellel erről is beszélgettünk.","shortLead":"Május 29-én kezdődik a Friss Hús, Budapest népszerű rövidfilmfesztiválja, amely immár Oscar-kvalifikáló filmfeszt is...","id":"20250528_Novak-Elod-jott-tuntetett-es-miutan-elment-telt-hazunk-volt-Deak-Daniel-fesztivaligazgato-a-Friss-Husrol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18dbc313-f171-4c69-a787-4fd434435ef6.jpg","index":0,"item":"40f359c9-cb17-4bbe-9f2e-400435d05ad6","keywords":null,"link":"/elet/20250528_Novak-Elod-jott-tuntetett-es-miutan-elment-telt-hazunk-volt-Deak-Daniel-fesztivaligazgato-a-Friss-Husrol-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 17:30","title":"„Novák Előd jött, tüntetett és miután elment, telt házunk volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f5a23b-30bd-4f4c-b60d-998a9f18830d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jóváírást akarnak az odaát gyártott autóik után. ","shortLead":"Jóváírást akarnak az odaát gyártott autóik után. ","id":"20250529_Vamkedvezmenyeket-akar-az-amerikaiaktol-a-harom-nagy-nemet-premium-marka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1f5a23b-30bd-4f4c-b60d-998a9f18830d.jpg","index":0,"item":"f3c81f14-647c-4a07-b5c6-bfe5470ab3ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Vamkedvezmenyeket-akar-az-amerikaiaktol-a-harom-nagy-nemet-premium-marka","timestamp":"2025. május. 29. 08:36","title":"BMW, Mercedes, VW: külön vámmegállapodásért lobbiznak Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a44895-4367-4dd4-ab05-8528e6271360","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A parajdi sóbánya még nem telt meg, de a helyzet kritikus. A szakemberek próbálnak gátat emelni a mélyben, hogy megmentsék a Telegdy-bányarészt.","shortLead":"A parajdi sóbánya még nem telt meg, de a helyzet kritikus. A szakemberek próbálnak gátat emelni a mélyben...","id":"20250528_sotombok-parajdi-banya-arviz-vizbetores-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a44895-4367-4dd4-ab05-8528e6271360.jpg","index":0,"item":"96207e0b-9439-4bea-8532-cc0a958c27d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_sotombok-parajdi-banya-arviz-vizbetores-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 14:21","title":"Sótömbök zuhannak le a parajdi bányában, a föld is megmozdult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8df0ca-6a59-448c-a220-f83fd5509dd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz volt az első epizód korhatár-besorolása.","shortLead":"Rossz volt az első epizód korhatár-besorolása.","id":"20250529_Millios-birsagot-kapott-a-TV2-a-Hunyadi-szexjelenetei-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8df0ca-6a59-448c-a220-f83fd5509dd8.jpg","index":0,"item":"5f4eab4c-ac9b-42a3-8e84-c73f8d90b83b","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Millios-birsagot-kapott-a-TV2-a-Hunyadi-szexjelenetei-miatt","timestamp":"2025. május. 29. 09:36","title":"Milliós bírságot kapott a TV2 a Hunyadi szexjelenetei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7645d03f-4578-487f-ab51-bc3dafe2e9ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mikor lesz kóros az ételek iránti sóvárgás? Mi történik bennünk testileg és lelkileg, amikor az evésbe menekülünk? Miért bukik el annyi diéta vagy életmódváltás? És egyáltalán, hol van innen a kiút? Ezekről a témákról is szó esett a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Mikor lesz kóros az ételek iránti sóvárgás? Mi történik bennünk testileg és lelkileg, amikor az evésbe menekülünk...","id":"20250529_Kosz-jol-Etelfuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7645d03f-4578-487f-ab51-bc3dafe2e9ad.jpg","index":0,"item":"94405be7-8bec-4b7c-9d4f-a9b4c94458ea","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Kosz-jol-Etelfuggoseg","timestamp":"2025. május. 29. 19:32","title":"Kösz, jól: Ételfüggő vagyok, ha alig várom, hogy este befaljak egy zacskó chipset?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Neue Zürcher Zeitung azt elemzi, elképzelhető-e, hogy megvonják Magyarország szavazati jogát az EU-ban a jogállamiság megsértése miatt. Már 20 tagállam követeli, hogy a Bizottság szabjon ki büntetést Magyarországra, amiért gyakorlatilag betiltotta a Pride-ot. Orbánt azzal vádolják, hogy saját politikai túlélése érdekében használja fel a magyar-ukrán kémügyet. Ursula von der Leyen érdemtelenül kapja meg az Európa egységének elősegítéséért járó Nagy Károly-díjat.Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A Neue Zürcher Zeitung azt elemzi, elképzelhető-e, hogy megvonják Magyarország szavazati jogát az EU-ban a jogállamiság...","id":"20250529_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"2312ff0b-4df7-4bb0-94d6-8805ed22d99f","keywords":null,"link":"/360/20250529_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 29. 11:12","title":"NZZ: Telik a pohár, de még nem csordult ki – nincs meg a kellő többség a „nukleáris opció” bevetése mellett Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f52ae5-51df-4f25-8ca9-bc667eda14cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azoknak a vámoknak a kivetését blokkolta a bírósági döntés, amelyeket az amerikai elnök a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatalomról szóló törvényre (IEEPA) hivatkozva vetett ki.","shortLead":"Azoknak a vámoknak a kivetését blokkolta a bírósági döntés, amelyeket az amerikai elnök a nemzetközi rendkívüli...","id":"20250529_donald-trump-vam-kivetes-amerikai-birosag-blokk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0f52ae5-51df-4f25-8ca9-bc667eda14cf.jpg","index":0,"item":"85df4fef-6790-482b-b937-0d2ab3aed899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_donald-trump-vam-kivetes-amerikai-birosag-blokk","timestamp":"2025. május. 29. 07:55","title":"Felfüggesztette Trump vámjainak nagy részét a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]