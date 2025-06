Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnököt ugyanakkor aggasztja, hogy az orosz repterek elleni rajtaütés még jobban megnehezíti a tűzszünet érdekében végzett munkáját.","shortLead":"Az elnököt ugyanakkor aggasztja, hogy az orosz repterek elleni rajtaütés még jobban megnehezíti a tűzszünet érdekében...","id":"20250605_trump-ukranok-drontamadas-putyin-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172.jpg","index":0,"item":"f9930f62-7b3f-4e36-808e-291188310db6","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_trump-ukranok-drontamadas-putyin-haboru","timestamp":"2025. június. 05. 15:52","title":"Trump szerint „menő” volt az ukránok drónos támadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e05709-21a6-4677-98ad-5d35762cab97","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A köztársasági elnök kosármeccsen is részt vesz, a zarándokok közé is beáll, a katasztrófa sújtotta területekre is ellátogat, hogy visszaszerezze az Orbán Viktor tihanyi beszéde miatt csalódott erdélyi szavazók bizalmát.","shortLead":"A köztársasági elnök kosármeccsen is részt vesz, a zarándokok közé is beáll, a katasztrófa sújtotta területekre is...","id":"20250607_Sulyok-Csiksomlyon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e05709-21a6-4677-98ad-5d35762cab97.jpg","index":0,"item":"370d96e2-26a2-463f-918d-9bd9f1db6b96","keywords":null,"link":"/360/20250607_Sulyok-Csiksomlyon","timestamp":"2025. június. 07. 13:00","title":"Lépéshátrányban a határon túli szavazatokért: Sulyok Tamás Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c380d183-9776-47fc-817c-f2a8362a5689","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Minden áldott nap egy újabb lehetőség arra, hogy tegyetek valamit mások ellen – hirdeti a Horváth Jürgen bőrébe bújt humorista.","shortLead":"Minden áldott nap egy újabb lehetőség arra, hogy tegyetek valamit mások ellen – hirdeti a Horváth Jürgen bőrébe bújt...","id":"20250606_Ich-bin-normal-Bodocs-Tibor-klippel-koszonti-a-Pride-ot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c380d183-9776-47fc-817c-f2a8362a5689.jpg","index":0,"item":"b921c693-5d79-429f-8510-e2d707b171a2","keywords":null,"link":"/kultura/20250606_Ich-bin-normal-Bodocs-Tibor-klippel-koszonti-a-Pride-ot-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 22:04","title":"Ich bin normal – Bödőcs Tibor klippel köszönti a Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58fe2d2-f12f-4ba2-b46e-f8f928acf414","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ígéretesnek tűnik egy egyszerű, otthon is elvégezhető szaglásteszt a kezdeti Alzheimer-kór kimutatására.","shortLead":"Ígéretesnek tűnik egy egyszerű, otthon is elvégezhető szaglásteszt a kezdeti Alzheimer-kór kimutatására.","id":"20250605_hvg-otthoni-alzheimer-teszt-szagminta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f58fe2d2-f12f-4ba2-b46e-f8f928acf414.jpg","index":0,"item":"a5ffa28b-d95e-4877-a664-7760acbfa3c4","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-otthoni-alzheimer-teszt-szagminta","timestamp":"2025. június. 05. 16:00","title":"Meglepően egyszerű az új, otthoni Alzheimer-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bf5d8e-3239-4e6e-85ab-e7f2b92321fa","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Négy vádlottja van a „drogos énekesnő” néven elhíresült ügyben. 