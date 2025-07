Élete kockáztatásával mentette ki a lovakat egy égő istállóból egy kamaszlány Szarvason

Gondolkodás nélkül rohant segíteni a 16 éves Blanka és anyja, Lestyán Réka Szarvason, amikor hazafelé tartva észrevették, hogy lángol a szomszéd tanya istállója – számolt be az esetről a Blikk. A lány berohant a tűzbe, és mind a négy csikót kivezette onnan.

„Lángolt egy szénatároló, szinte a bőrünk alá kúszott a forróság, égetett… Négy méter magasra kaptak a lángok, morajlott, ropogott a tűz, sikoltoztak az emberek, káosz volt” – mondta el a lapnak Lestyán Réka.

„Blanka észrevette, hogy egy istálló is ég, amelyben benne voltak lovak… Kívülről is hallatszott, hogy megvadultak a félelemtől. Senki nem mert bemenni. A kicsi lány hirtelen félrelökte az embereket, elindult a ropogó tűz felé. Egyesével nyitotta ki a boxokat, majd vezette ki a lovakat, s mire a tűzoltók megérkeztek, már minden állat biztonságban volt” – számolt be lánya bátorságáról.

„Mire észrevettem, mire készül Blanka, már nem tudtam visszatartani. Féltettem, de éreztem, hogy nem lesz baja, nem lehet baja, pontosan tudja, mit csinál” – tette hozzá.

A szomszéd tanya tulajdonosa megköszönte a lánynak a hősiességét. Elmondta, 20 év munkája ment tönkre, de nem kesereg, mert így senkinek nem esett bántódása.

(Borítókép: Lestyán Réka és Blanka. Fotó: Facebook)