Az Új-Mexikói Egyetem tudósai által végzett vizsgálat szerint a mikroműanyag-szennyezés exponenciális növekedése az elmúlt 50 évben oda vezetett, hogy az emberi agyban is egyre több ilyen szennyeződést találni. A Nature Medicine című tudományos lapban közzétett publikáció szerint a tudósok 1997 és 2024 között több tucat elhunyt ember agyszövetét vizsgálták meg, és arra jutottak, hogy a mikro- és nanoműanyagokból is egyre több van a szervben, de hasonló tendenciát találtak a májból és a veséből vett minták estében is.

A The Guardian emlékeztet: az elmúlt években számos kutatás mutatta már meg, hogy az emberi szervezetet jelentős mértékben szennyezte be a mikroműanyag, amit a hímivarsejtektől a méhlepényig mindenhol kimutatták már. Ezek hatása nagyrészt ismeretlen, de összefüggésbe hozták már a szívrohammal és a stroke-kal is.

Az amerikai kutatók a vizsgálat során azt is megállapították, hogy a mikroműanyagok koncentrációja körülbelül hatszor magasabb volt a demenciában szenvedők agymintáiban, mint az egészségesekben. A kutatók szerint azonban egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy ok-okozati összefüggés van a demencia kialakulása és a megnövekedett koncentráció között.

Egyre több ételben ott vannak, pedig bél- és tüdőproblémákat, sőt meddőséget is okozhatnak a mikroműanyagok Átfésültek a kutatók egy sor tanulmányt, és kiderült: mindenféle problémákhoz vezethetnek a szervezetbe került mikroműanyagok.

Matthew Campen, a kutatás vezetője szerint az egyre növekvő mennyiségű mikroműanyag miatt alaposabb kutatásokra lesz szükség, hogy kiderítsék, van-e összefüggés a neurológiai rendellenességek kialakulása és a mikroműanyag-szennyezettség között.

A kutatók 28 olyan ember agy-, máj- és veseszövetét vizsgálták meg, akik 2016-ban haltak meg, valamint 24 emberét, akik 2024-ben hunytak el. A mikroműanyagok koncentrációja az agyban volt a legmagasabb, és többet találtak a 2024-es májmintákban, mint a 2016-osokban.

A tudósok ezután kiterjesztették az elemzést olyan emberek agyszövetmintáira is, akik 1997 és 2013 között haltak meg az Egyesült Államok keleti partvidékén. Az adatok az agy mikroműanyag-szennyezettségének egyérteműen növekvő tendenciáját mutatták 1997 és 2024 között.

1,2 milliárd mikroműanyag-részecske lehet a teája minden milliliterjében – döbbenetes eredményekre jutott egy friss kutatás A sejtekbe is behatolnak a mikroműanyagok, melyekből elképesztő mennyiségű oldódik ki a filteres teák fogyasztásával – mutat rá egy új vizsgálat.

A leggyakrabban talált műanyag a polietilén volt, amelyet műanyag zacskókban, valamint élelmiszer- és italcsomagolásban használnak. Ez átlagosan a teljes szennyezés 75 százalékát tette ki. Az agyban lévő részecskék többnyire nanoméretű műanyagszilánkok és -forgácsok voltak. A koncentrációt nem befolyásolta a halál oka, az elhunyt neme vagy etnikai hovatartozása.

A kutatók hangsúlyozták, hogy minden szervből csak egy mintát elemeztek, így előfordulhat, hogy a szerven belül eltérő koncentrációban lehet jelen a mikroműanyag.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.