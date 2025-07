4000 éves egyiptomi kéznyomra bukkantak, egy brit múzeumban állítják majd ki

Egy 4000 éves kéznyomot találtak egy ókori egyiptomi sírban a Cambridge Egyetem kutatói. Helen Strudwick kurátor szerint az agyagtábla, amelyen a kéznyom található, az i. e. 2055 és 1650 közötti időszakból származik, nagyon ritka és izgalmas lelet. A különleges tárgyat a Fitzwilliam Múzeum Made in Ancient Egypt című tárlatán lehet megtekinteni október harmadikától, a kiállítás az ókori egyiptomi kézművesek életét mutatja majd be – írja a BBC.

