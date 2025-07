Chilében találták meg a rendőrök Keanu Reeves ellopott luxusóráit

A rendőrség megtalálta a Mátrixból és a John Wick filmekből ismert Keanu Reeves luxusóráit, amiket két évvel ezelőtt loptak el a színész Los Angeles-i otthonából. A kiegészítők között vannak olyan Rolexek is, amelyekre a színész egyedi gravírozást kért – ilyen órákat ajándékozott például a John Wick 4. kaszkadőrcsapatának is, megköszönve ezzel a munkájukat.

A chilei hatóságok átadták az órákat az Egyesült Államok nagykövetségének Santiago de Chilében. Az ellopott értéktárgyakat tavaly év végén találták meg házkutatások során a chilei főváros vonzáskörzetében. Az akkori bevetés egy olyan bűnszervezet ellen irányult, amely többek között Argentínában és az Egyesült Államokban is garázdálkodott.

Keanu Reeves idén Budapesten is forgatott, Ruben Östlund svéd rendező The Entertainment System is Down című filmjén dolgozott, amiben szerepet kapott Kirsten Dunst és Daniel Brühl is. A 60 éves színész még egy mexikói étterembe is ellátogatott budapesti tartózkodása alatt.

