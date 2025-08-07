Óriási sziklaomlás volt az Alpokban - videó

Négyezer köbméternyi szikla zuhant egy népszerű túristaútvonalra Németországban – írja a Krone. Az omlásról egy közeli túrázó – mintegy véletlenül – felvételt készített: éppen a kilátást videózta, amikor az eset történt. A videó végén az is látszik, hogy a készítője menekülni kezd, ugyanis a sziklaomlás veszélyesen közel volt hozzá.

A Krone azt írja, hogy felvételt egy frankfurti férfi készítette, aki csak kisebb sérüléseket szenvedett és a saját lábán le tudott jutni a közeli turistaszállásra.

Az eset az Alpok egyik népszerű turista célpontján, a Watzmann-hegycsoport részét képező Hirschwieskopf csúcs közelében történt. A Berchtesgaden Nemzeti Park területén történt sziklaomlás népszerű turistaútvonalat temetett maga alá, amelyet le is zártak, amíg a helyszínt geológusok vizsgálják. A lezárt ösvény miatt 20 embert, köztük egy gyereket helikopterrel szállítottak el a térségből.

A Nemzeti Park elismerte, hogy a sziklaomlás teljesen váratlanul érte őket, mivel nem szokták rutinszerűen ellenőrizni a környéket. A Krone szerint kész csoda, hogy a turistaszezon közepén senki sem sérült meg komolyan.

Nemrég mi is beszámoltunk róla, hogy az olaszországi Dolomitokban több száz embert kellett sziklaomlás miatt evakuálni. Szakértők az eset kapcsán arról beszéltek, hogy a hasonló történések egyre gyakoribbak, amiért a klímaváltozás okolható. A sziklák repedésébe folyó, majd ott megfagyó víz ugyan szétfeszíti a repedéseket, de egészen addig, amíg jég formájában van, egyfajta ragasztóként össze is tartja a köveket. Az emelkedő átlaghőmérséklet miatt azonban egyre gyakoribb, hogy a mélyen megfagyott részek kiolvadnak, ezzel előidézve az omlásokat.

Nyitókép: Facebook / Kärlingerhaus am Funtensee