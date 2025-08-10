Három férfi megmászta az Eiffel-tornyot, az egyikük le is ugrott ejtőernyővel, a másik kettőt már a tűzoltók szedték le

Három férfit letartóztattak a francia hatóságok, miután azok szombaton hajnalban megmászták a párizsi Eiffel-tornyot, ahonnan egyiküknek sikerült leugrania ejtőernyővel – írta meg a Le Parisien. A francia laphoz eljuttatott rendőrségi iratokból kiderült az is, hogy a másik két férfit a tűzoltók szedték le az épületről. Mindhármukat letartóztatták.
A hatóságok negyed 6 környékén értesültek az esetről, miután az Eiffel-torony biztonsági szolgálata vészjelzéseket adott le, jelezvén három személy illegális behatolását.
Egy hónappal ezelőtt két bázisugró hasonló műveletet kísérelt meg, sikerrel leugrottak a francia főváros ikonikus épületéről. A hatóságok letartóztatták és őrizetbe vették őket, novemberben állnak majd bíróság elé illegális behatolás miatt.
Nyitókép: AFP / Ludovic Marin