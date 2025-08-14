Taylor Swift végre mindent elárult az új lemezéről

Ahogy mi is beszámoltunk róla, kissé enigmatikusan harangozta be hamarosan megjelenő, 12. lemezét Taylor Swift: eleinte lényegében csak annyi derült ki, hogy egyáltalán lesz új lemez The Life of a Showgirl címen, de szinte semmi más. Mostanra viszont már záporoznak az információk.
Swift közzétette például a lemez borítóját:
Elárulta, hogy a lemez október 3-án jelenik meg, a 12 dal címét és hogy csak az egyikben, a címadóban lesz közreműködő, mégpedig Sabrina Carpenter. Elmondta, hogy bár lesz négyféle deluxe kiadás, a számok minden verzión ugyanazok lesznek, nem lesz rejtett vagy bónusz szám.
Swift azt is elmondta, hogy a lemezt az Eras című turnéja európai lába közben vette fel, oda-vissza repülve a svéd stúdió és a koncert állomásai közt. „Három koncertem volt egymás után, aztán három szabadnap. Elrepültem Svédországba, aztán vissza a koncertre, és közben a lemezen dolgoztam. Fizikailag már nagyon kimerült voltam ekkorra, de mentálisan nagyon stimulált és izgatott, hogy alkothatok” – fogalmazott.
Ez lesz a számlista:
01. The Fate of Ophelia
02. Elizabeth Taylor
03. Opalite
04. Father Figure
05. Eldest Daughter
06. Ruin the Friendship
07. Actually Romantic
08. Wi$h Li$t
09. Wood
10. Cancelled!
11. Honey
12. The Life of a Showgirl ft. Sabrina Carpenter