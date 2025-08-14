Taylor Swift végre mindent elárult az új lemezéről

Ahogy mi is beszámoltunk róla, kissé enigmatikusan harangozta be hamarosan megjelenő, 12. lemezét Taylor Swift: eleinte lényegében csak annyi derült ki, hogy egyáltalán lesz új lemez The Life of a Showgirl címen, de szinte semmi más. Mostanra viszont már záporoznak az információk.

Swift közzétette például a lemez borítóját:

Taylor Swift

Elárulta, hogy a lemez október 3-án jelenik meg, a 12 dal címét és hogy csak az egyikben, a címadóban lesz közreműködő, mégpedig Sabrina Carpenter. Elmondta, hogy bár lesz négyféle deluxe kiadás, a számok minden verzión ugyanazok lesznek, nem lesz rejtett vagy bónusz szám.

Swift azt is elmondta, hogy a lemezt az Eras című turnéja európai lába közben vette fel, oda-vissza repülve a svéd stúdió és a koncert állomásai közt. „Három koncertem volt egymás után, aztán három szabadnap. Elrepültem Svédországba, aztán vissza a koncertre, és közben a lemezen dolgoztam. Fizikailag már nagyon kimerült voltam ekkorra, de mentálisan nagyon stimulált és izgatott, hogy alkothatok” – fogalmazott.

Ez lesz a számlista:

01. The Fate of Ophelia

02. Elizabeth Taylor

03. Opalite

04. Father Figure

05. Eldest Daughter

06. Ruin the Friendship

07. Actually Romantic

08. Wi$h Li$t

09. Wood

10. Cancelled!

11. Honey

12. The Life of a Showgirl ft. Sabrina Carpenter