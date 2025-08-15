Orosz humor: kijevi csirkemellet szolgáltak fel az Alaszkába tartó repülőn
Szergej Lavrov CCCP-s felsője után ismét trollkodtak egyet az oroszok.
HVG
Kijevi csirkemellet szolgáltak fel az orosz újságíróknak az Alaszkába tartó repülőn – írja a CNN. Jegor Piszkunov, a Russia Today állami televízió riportere azt mondta, hogy ez jó jel a tárgyalások előtt, a Kreml-párti publicisták pedig egyenesen trollkodásról írnak.
„Ez nyilvánvalóan arra utal, hogy az orosz hadsereg kifilézi az ukrán fegyveres erőket. Putyinnak és Trumpnak is kijevi csirkét kellene csinálnia Zelenszkijből” – írta a Telegramon Szergej Markov Putyin-párti újságíró.
Az alaszkai Trump-Putyin csúcstalálkozó előtt a trollkodást már Szergej Lavrov orosz külügyminiszter elkezdte, aki CCCP-s felsőben érkezett a tárgyalásokra. Markov szerint ebből is látszik, hogy a kollégáinak és Lavrovnak is milyen kitűnő humorérzéke van.
Gabrielius Landsbergis, Litvánia volt külügyminisztere a CNN-nek azt mondta, Oroszország minden alkalmat felhasznál az Egyesült Államok, a Nyugat és Ukrajna megalázására, hogy most mindenki rájuk figyel.
Az amerikaiak is „megviccelték” az orosz újságírókat, egy volt Covid-szükségkórházban, spártai körülmények közé szállásolták el őket.
