Egy volt Covid-szükségkórházban szállásolták el Alaszkában az orosz újságírókat
Tábori ágyakkal és közös zuhanyzóval várták Amerikában az orosz újságírókat.
HVG
A Donald Trump – Vlagyimir Putyin csúcstalálkozóra Alaszkába utazó újságírók, illetve az őket szállító repülőgépek személyzete meglehetősen spártai körülményeket találtak, amikor elfoglalták a szállásukat. Egy olyan helyet jelöltek ki nekik az alaszkai egyetemi csapat, a Sea Wolves sportcsarnokában, ami korábban Covid-szükségkórház volt.
A Moscow Times szerint egy nagy teremben kaptak szállást, falak helyett fekete függönyök vannak, pihenésre pedig összecsukható tábori ágyakat tettek ki. A férfiakat és a nőket nem különítették el, a zuhanyzók is közös használatúak. Az sem aratott nagy sikert a körükben, hogy 60 emberre mindössze 4 konnektor jut.
Az amerikai-orosz csúcstalálkozó egybeesik az alaszkai turisztikai főszezonnal, az anchorage-i szállodák tömve vannak, nem nagyon vannak szabad helyek és az árak is meglehetősen magasak.
Trump Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozik Anchorage-ban közép-európai idő szerint 21:30-kor, hogy az ukrajnai háború esetleges lezárásáról tárgyaljon.
A csúcstalálkozó helyszíne az Elmendorf-Richardson katonai bázis lesz. Elméletileg a politikusok először négyszemközt tárgyalnak, majd a delegációk részvételével folytatják a tárgyalásokat. A találkozó programjában közös sajtótájékoztató és munkavacsora is szerepel.
