Egy volt Covid-szükségkórházban szállásolták el Alaszkában az orosz újságírókat

A Donald Trump – Vlagyimir Putyin csúcstalálkozóra Alaszkába utazó újságírók, illetve az őket szállító repülőgépek személyzete meglehetősen spártai körülményeket találtak, amikor elfoglalták a szállásukat. Egy olyan helyet jelöltek ki nekik az alaszkai egyetemi csapat, a Sea Wolves sportcsarnokában, ami korábban Covid-szükségkórház volt.

A Moscow Times szerint egy nagy teremben kaptak szállást, falak helyett fekete függönyök vannak, pihenésre pedig összecsukható tábori ágyakat tettek ki. A férfiakat és a nőket nem különítették el, a zuhanyzók is közös használatúak. Az sem aratott nagy sikert a körükben, hogy 60 emberre mindössze 4 konnektor jut.

Visegrád 24 on X (formerly Twitter): “Russian journalists arriving in Alaska are sleeping on folding cots and showering in communal facilitiesThey were accommodated at the Alaska Airlines Center, which resembles a temporary shelter with camp beds and partition screens, while showers are shared, Kremlin media… pic.twitter.com/z5hQB7raLO / X” Russian journalists arriving in Alaska are sleeping on folding cots and showering in communal facilitiesThey were accommodated at the Alaska Airlines Center, which resembles a temporary shelter with camp beds and partition screens, while showers are shared, Kremlin media… pic.twitter.com/z5hQB7raLO

Az amerikai-orosz csúcstalálkozó egybeesik az alaszkai turisztikai főszezonnal, az anchorage-i szállodák tömve vannak, nem nagyon vannak szabad helyek és az árak is meglehetősen magasak.

Trump Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozik Anchorage-ban közép-európai idő szerint 21:30-kor, hogy az ukrajnai háború esetleges lezárásáról tárgyaljon.

A csúcstalálkozó helyszíne az Elmendorf-Richardson katonai bázis lesz. Elméletileg a politikusok először négyszemközt tárgyalnak, majd a delegációk részvételével folytatják a tárgyalásokat. A találkozó programjában közös sajtótájékoztató és munkavacsora is szerepel.