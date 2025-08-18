Kirúgtak egy moszkvai egyetemről három diáklányt, mert a Megváltó Krisztus-székesegyház előtt twerkeltek

Kirúgtak a moszkvai Sztroganov Iparművészeti Egyetemről és az Orosz Építészeti Akadémiáról három elsőéves hallgatót, mert a nyár elején a Megváltó Krisztus-székesegyház előtt twerkeltek – írja a Meduza. A táncról videó is készült, amely felkerült a TikTokra, az alapján tettek feljelentést ortodox hívők.

A videón az látható, hogy a három fiatal lány a Pátriárka hídján táncol, a háttérben pedig ott a székesegyház. Az egyetem fegyelmi bizottsága összeült, miután a rendőrség nyomozni kezdett az ügyben. Azzal gyanúsították őket, hogy megsértették a hívők érzéseit, ami az orosz törvények szerint büntetendő.

Az egyetem végül a három hallgatót kirúgta, míg a hatóságok 11 hónap közmunkára ítélték őket. A rendőrség ugyanakkor azt közölte, hogy nem a hívők érzéseinek megsértése, hanem csak garázdaság miatt jártak el velük szemben.