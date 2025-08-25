-10 fokot is mértek hajnalban Magyarországon, de a hét második felére visszatér a jó idő

Hétfő kora reggel Zabarban és Lénárddarócon is 1,7 Celsius-fokig hűlt a hőmérséklet – írja a HungaroMet a Facebook-oldalán. Ez nagyon közel van a mai napra vonatkozó hidegrekordhoz, ami 1,5 fok volt 1980-ban, Nagykanizsán. Az ország többi részén sem volt meleg, a Top10 legalacsonyabb hőmérséklet legmagasabbja is csak 3,9 fok volt (a Tésa Vízműnél).

Az ország leghidegebb pontjaként elhíresült bükki Mohos-töbörben pedig rekord született. Itt tegnap este 9 órakor már -5 fok volt, majd hajnalban -10 fok alá csökkent a hőmérséklet, ami a mindenkori legalacsonyabb nyári hőmérséklete, a hivatalos és a nem hivatalos mérések körében is – írja a töbör mikroklíma kutatásával kapcsolatos adatok publikálására szakosodott Facebook-oldal.

A zord hajnali idő ellenére az előrejelzések szerint a héten még visszatér a jó idő. A HungaroMet előrejelzése hétfő délutánra 22-26 fokot ígér, keddtől pedig már az egész országban napsütéses időre lehet számítani, 30 fok körüli maximum értékekkel. A hét második felére pedig az ország déli részén akár 37 fok is lehet majd.

Hajnalban még -5,1 fokot, délután már 30,6 fokot mértek a Bükkben Megdőlt a hőingási rekord a Mohos-töbörben.

