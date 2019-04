Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2126b162-5cb0-4835-bf56-4f02fa504274","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nemcsak Grönland és Antarktisz jégtakarói olvadnak, a gleccserek is jeget veszítenek, 1961 óta összesen több mint 9 ezer milliárd tonnányit. A veszteség mértéke jelenleg évente mintegy 335 milliárd tonna. ","shortLead":"Nemcsak Grönland és Antarktisz jégtakarói olvadnak, a gleccserek is jeget veszítenek, 1961 óta összesen több mint 9...","id":"20190408_gleccser_jeg_olvadas_klimavaltozas_kutatas_nature","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2126b162-5cb0-4835-bf56-4f02fa504274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4cfcde-1e2c-46bf-a5c3-185550224431","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_gleccser_jeg_olvadas_klimavaltozas_kutatas_nature","timestamp":"2019. április. 08. 20:02","title":"Felfoghatatlan mennyiségű jég tűnik el évente a gleccserekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családja félt tőle, nem mert szólni a környezetének. A család többi gyermek tagját is bántotta, úgymond, nevelési célzattal.\r

\r

","shortLead":"A családja félt tőle, nem mert szólni a környezetének. A család többi gyermek tagját is bántotta, úgymond, nevelési...","id":"20190408_Sajat_11_eves_lanyat_bantalmazta_szexualisan_harom_even_at","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0beb08a-feac-4053-842c-745e870f23e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Sajat_11_eves_lanyat_bantalmazta_szexualisan_harom_even_at","timestamp":"2019. április. 08. 09:21","title":"Saját, 11 éves lányát bántalmazta szexuálisan három éven át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77676a-6412-431b-a9a1-dda0f5ced738","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme néhány jármű a kiállítottakból. ","shortLead":"Íme néhány jármű a kiállítottakból. ","id":"20190407_Fotok_Csodas_oldtimerek_nepesitettek_be_a_Vasuttorteneti_Parkot_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da77676a-6412-431b-a9a1-dda0f5ced738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389d2d45-fbd0-4b67-9c0b-83ee4c398ee6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Fotok_Csodas_oldtimerek_nepesitettek_be_a_Vasuttorteneti_Parkot_a_hetvegen","timestamp":"2019. április. 07. 13:26","title":"Fotók: Csodás oldtimerek népesítették be a Vasúttörténeti Parkot a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":" ","shortLead":" ","id":"20190408_Fellazadt_egy_auto_Kalinyingradban_es_tamadast_intezett_egy_epulet_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d612291-4a5f-4c55-8907-bce4073ce1ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_Fellazadt_egy_auto_Kalinyingradban_es_tamadast_intezett_egy_epulet_ellen","timestamp":"2019. április. 08. 09:56","title":"Fellázadt egy autó Kalinyingrádban, és támadást intézett egy épület ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa88d74d-d725-4886-88d3-a09402ccf649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a miniszterelnök nyakkendője volt kék a pénteki, a Fidesz európai parlamenti (EP) választási programját bemutató, Parlamenti Szalon című rendezvényen. Ezen kívül semmi külső jele (legalábbis színben) nem volt annak, hogy mi lesz május 26-án – a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Csak a miniszterelnök nyakkendője volt kék a pénteki, a Fidesz európai parlamenti (EP) választási programját bemutató...","id":"20190407_Europa_kiado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa88d74d-d725-4886-88d3-a09402ccf649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496c4032-3e2d-4600-b019-7f21ca3dfa9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Europa_kiado","timestamp":"2019. április. 07. 18:00","title":"Európa kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aae876d-2354-40f2-8e7b-ea04f2a6239a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrália delfinjei is megsínylik a klímaváltozást a víz hőmérsékletének növekedése miatt. Zürichi kutatók tanulmánya szerint a hőség miatt csökken az utódok száma és kisebb az állatok túlélési esélye. ","shortLead":"Ausztrália delfinjei is megsínylik a klímaváltozást a víz hőmérsékletének növekedése miatt. Zürichi kutatók tanulmánya...","id":"20190407_ausztralia_delfinek_klimavaltozas_vizhomerseklet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aae876d-2354-40f2-8e7b-ea04f2a6239a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62071948-381a-4902-a37d-54f0c3e62dd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_ausztralia_delfinek_klimavaltozas_vizhomerseklet","timestamp":"2019. április. 07. 21:03","title":"Melegszik a víz, megsínylik a delfinek a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9d9a2-999e-4a88-ac25-e81ffe0d1d3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lehet csokot igényelni olyan ingatlanra igényelni, amely bármilyen vállalkozás székhelyének számít. ","shortLead":"Nem lehet csokot igényelni olyan ingatlanra igényelni, amely bármilyen vállalkozás székhelyének számít. ","id":"20190407_Kimaradhatnak_az_egyeni_es_kisvallalkozok_a_csokozasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9d9a2-999e-4a88-ac25-e81ffe0d1d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43414c55-a1b4-4d54-a08b-d652a24f2a14","keywords":null,"link":"/kkv/20190407_Kimaradhatnak_az_egyeni_es_kisvallalkozok_a_csokozasbol","timestamp":"2019. április. 07. 12:12","title":"Kimaradhatnak az egyéni- és kisvállalkozók a csokozásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76959140-f878-49bc-8380-8814ca8d399c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap éjjel nyitották fel a koporsókat, köztük egy két és félezer éve élt főpapét, a Nílus-menti Minjában. ","shortLead":"Vasárnap éjjel nyitották fel a koporsókat, köztük egy két és félezer éve élt főpapét, a Nílus-menti Minjában. ","id":"20190408_egyiptom_minja_okori_szarkofag_felnyitas_elo_kozvetites_regeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76959140-f878-49bc-8380-8814ca8d399c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1776bd-b0c1-4685-98ab-ce93b4b9c7a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_egyiptom_minja_okori_szarkofag_felnyitas_elo_kozvetites_regeszet","timestamp":"2019. április. 08. 19:01","title":"Élőben közvetítették, ahogy kinyitnak három egyiptomi szarkofágot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]