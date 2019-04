Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a06db28-f47d-4dc5-8bf5-f9ef1a521a57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tökéletes bőrlenyomattal fedett dinoszaurusz-lábnyomokat fedezett fel a dél-koreai Csindzsu városa közelében a helyi egyetem kutatója. Először találtak a világon ilyen leletet.","shortLead":"Tökéletes bőrlenyomattal fedett dinoszaurusz-lábnyomokat fedezett fel a dél-koreai Csindzsu városa közelében a helyi...","id":"20190410_dinoszaurusz_labnyom_borlenyomat_del_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a06db28-f47d-4dc5-8bf5-f9ef1a521a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8985ed-dd5c-49c2-9cc9-57a2291f4a11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_dinoszaurusz_labnyom_borlenyomat_del_korea","timestamp":"2019. április. 10. 12:33","title":"Olyan dínóleletekre bukkantak Dél-Koreában, amilyeneket még nem látott a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dedc3da-106f-46ec-bbcc-a03c593f69a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bombákat hatástalanító Debrődi Péter arról beszélt: nem volt olyan körülmény, amire nem számítottak. Mindig a lehető legkevesebb tűzszerész végzi a hatástalanítást.","shortLead":"A bombákat hatástalanító Debrődi Péter arról beszélt: nem volt olyan körülmény, amire nem számítottak. Mindig a lehető...","id":"20190410_Debrodi_Peter_hos_tuzszeresz_BAHcsomopont_bomba_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dedc3da-106f-46ec-bbcc-a03c593f69a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a252f8-f0e3-46df-b102-1833dc31ac5c","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Debrodi_Peter_hos_tuzszeresz_BAHcsomopont_bomba_lezaras","timestamp":"2019. április. 10. 16:40","title":"Nem vagyok magányos hős, mondta a bombát hatástalanító tűzszerész - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ebc3a1-dc47-4d91-a97a-3ff9954b0cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Posztapokaliptikus tájkép fogadja az embert most a Budaörsi úton a világháborús bombák miatt. ","shortLead":"Posztapokaliptikus tájkép fogadja az embert most a Budaörsi úton a világháborús bombák miatt. ","id":"20190410_Na_igy_meg_biztosan_nem_latta_a_Budaorsi_utat__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ebc3a1-dc47-4d91-a97a-3ff9954b0cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdf9a29-fc3a-4a30-9377-fe1819749ae4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Na_igy_meg_biztosan_nem_latta_a_Budaorsi_utat__fotok","timestamp":"2019. április. 10. 11:27","title":"Na, így még biztosan nem látta a Budaörsi utat – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Hiába próbálta eladni a vagyonkezelő a légierő egykori MiG-29-es flottáját, egyetlen licitáló sem jelentkezett.","shortLead":"Hiába próbálta eladni a vagyonkezelő a légierő egykori MiG-29-es flottáját, egyetlen licitáló sem jelentkezett.","id":"20190410_Meg_raketat_is_adnanak_a_lecserelt_MiG29esek_melle_de_igy_sincs_vevo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238b6fba-636d-4543-8a5e-1f4caea90ba2","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Meg_raketat_is_adnanak_a_lecserelt_MiG29esek_melle_de_igy_sincs_vevo","timestamp":"2019. április. 10. 05:25","title":"Még rakétát is adnának a lecserélt MiG-29-esek mellé, de így sincs vevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae968c8f-5caf-43e5-bd30-7425aa1ff521","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Kívülről rozsdás a két bomba, de a gyújtószerkezetek érintetlenek.","shortLead":"Kívülről rozsdás a két bomba, de a gyújtószerkezetek érintetlenek.","id":"20190410_Jo_allapotban_vannak_a_bombak_amelyek_miatt_lezartak_a_BAHcsomopontot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae968c8f-5caf-43e5-bd30-7425aa1ff521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972d2700-dc14-4536-b0f6-16eb7aeb80f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Jo_allapotban_vannak_a_bombak_amelyek_miatt_lezartak_a_BAHcsomopontot","timestamp":"2019. április. 10. 10:31","title":"Jó állapotban vannak a bombák, amelyek miatt lezárták a BAH-csomópontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Leváltják az Est Media igazgatósági tagjait, de még a vállalat neve is új lesz. A TV2-höz több szálon kötődő tulajdonos vásárolta meg Andy Vajna tulajdonrészét.","shortLead":"Leváltják az Est Media igazgatósági tagjait, de még a vállalat neve is új lesz. A TV2-höz több szálon kötődő tulajdonos...","id":"20190410_Megvan_Vajna_utoda_az_Est_Medianal_lecserelik_a_ceg_nevet_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bdab354-10e6-4f22-9e05-429c33e5f754","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Megvan_Vajna_utoda_az_Est_Medianal_lecserelik_a_ceg_nevet_is","timestamp":"2019. április. 10. 12:12","title":"Megvan Vajna utóda az Est Mediánál, lecserélik a cég nevét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet ír Orbán Viktor két évvel ezelőtti leveléről, amelyben pénzt kért az EU-tól, és amelyre még mindig nem érkezett pénz.","shortLead":"A Magyar Nemzet ír Orbán Viktor két évvel ezelőtti leveléről, amelyben pénzt kért az EU-tól, és amelyre még mindig nem...","id":"20190409_Hatarkerites_nem_annyit_es_nem_ugy_kert_ra_a_kormany_mint_a_Fideszprogramban_all","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89194c39-bc66-4791-8400-490c656af432","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Hatarkerites_nem_annyit_es_nem_ugy_kert_ra_a_kormany_mint_a_Fideszprogramban_all","timestamp":"2019. április. 09. 12:16","title":"Határkerítés: nem annyit és nem úgy kért rá a kormány, mint a Fidesz-programban áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem éri utol magát a cég, dacára az állami pénzesőnek.","shortLead":"Nem éri utol magát a cég, dacára az állami pénzesőnek.","id":"20190409_Olyan_csekket_kuldott_a_kukaholding_amelyet_masfel_eve_kellett_volna_befizetni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae49f51-2f84-4eff-a560-068b7c47ba91","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Olyan_csekket_kuldott_a_kukaholding_amelyet_masfel_eve_kellett_volna_befizetni","timestamp":"2019. április. 09. 11:03","title":"Olyan csekket küldött a kukaholding, amelyet másfél éve kellett volna befizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]