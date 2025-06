Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"80030816-2c4e-422d-af8d-2f40870103fd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint az emberek többsége megvárja a kamatfizetést, nem váltja vissza korábban az állampapírját.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint az emberek többsége megvárja a kamatfizetést, nem váltja vissza korábban...","id":"20250604_mnb-lakas-onkentes-nyugdijpenztari-tagok-megtakaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80030816-2c4e-422d-af8d-2f40870103fd.jpg","index":0,"item":"a0c3aa14-2e0a-4d7b-932a-e654ea98106a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_mnb-lakas-onkentes-nyugdijpenztari-tagok-megtakaritas","timestamp":"2025. június. 04. 18:05","title":"MNB: már nem lakást vennének az önkéntes nyugdíjpénztári tagok a megtakarításukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7ce0e7-6ce0-4879-9a70-3ee3b66311e8","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akkora jég esett, hogy az a mezőgazdaságban is nagy károkat okozhat.","shortLead":"Akkora jég esett, hogy az a mezőgazdaságban is nagy károkat okozhat.","id":"20250604_jegeso-vihar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7ce0e7-6ce0-4879-9a70-3ee3b66311e8.jpg","index":0,"item":"854e2197-f731-4a49-9fa1-39ad0605a811","keywords":null,"link":"/zhvg/20250604_jegeso-vihar","timestamp":"2025. június. 04. 13:37","title":"Ötcentis jégdarabokat is hozott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095d9123-1986-4e82-a052-170eb2ff51b0","c_author":"Wáberer Medical Center","category":"brandcontent","description":"Nem igaz, hogy a magyarok ne törődnének az egészségükkel, de a napi hajtásban vagy a korábbi negatív kórházi élmények miatt nem mindig jutnak el időben az orvoshoz. Erről beszélt dr. Köves Béla, a Wáberer Medical Center urológiai központjának vezetője.","shortLead":"Nem igaz, hogy a magyarok ne törődnének az egészségükkel, de a napi hajtásban vagy a korábbi negatív kórházi élmények...","id":"20250603_Robottechnologia-pacienskozpontusag-moder-urologiai-kozpont-waberer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/095d9123-1986-4e82-a052-170eb2ff51b0.jpg","index":0,"item":"4a413804-3969-4722-a8c2-fe5f5214e122","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250603_Robottechnologia-pacienskozpontusag-moder-urologiai-kozpont-waberer","timestamp":"2025. június. 05. 07:30","title":"Robottechnológiával ötvözött páciensközpontúság – ezt tudja hazánk legmodernebb urológiai központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Súlyos higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosságokat talált a fogyasztóvédelem.","shortLead":"Súlyos higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosságokat talált a fogyasztóvédelem.","id":"20250604_Arkad-WestEnd-Polus-etterem-higienia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973.jpg","index":0,"item":"39c16258-b1f8-40a0-88c3-9397063bdb9e","keywords":null,"link":"/kkv/20250604_Arkad-WestEnd-Polus-etterem-higienia","timestamp":"2025. június. 04. 08:38","title":"Az Árkád, a WestEnd és a Pólus 12 éttermének higiéniáját ellenőrizték, mind a 12 ellen eljárás indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b177323-86e2-46a3-88f5-f34dcb863b94","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos után immár olcsóbb hibrid változatban is kapható itthon a Fiat crossovere.","shortLead":"A tisztán elektromos után immár olcsóbb hibrid változatban is kapható itthon a Fiat crossovere.","id":"20250605_ha-tul-draga-es-lomha-a-villanyos-magyarorszagon-az-uj-hibrid-fiat-grande-panda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b177323-86e2-46a3-88f5-f34dcb863b94.jpg","index":0,"item":"726c2746-d3ee-4891-9106-5deed4d937e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_ha-tul-draga-es-lomha-a-villanyos-magyarorszagon-az-uj-hibrid-fiat-grande-panda","timestamp":"2025. június. 05. 07:59","title":"Ha túl drága és lomha a villanyos: Magyarországon az új hibrid Fiat Grande Panda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e14c70-a133-4bad-b3ab-72552fc450bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap információi szerint a 12 férőhelyes intézményben jelenleg 27-en alszanak.","shortLead":"A lap információi szerint a 12 férőhelyes intézményben jelenleg 27-en alszanak.","id":"20250604_Nepszava-Annyira-tele-van-a-Szolnoki-befogadootthon-hogy-a-gyerekek-felenek-a-kanapen-es-matracokon-kell-aludnia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e14c70-a133-4bad-b3ab-72552fc450bc.jpg","index":0,"item":"77e1e19a-e7a6-484f-afb4-a54886032d36","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Nepszava-Annyira-tele-van-a-Szolnoki-befogadootthon-hogy-a-gyerekek-felenek-a-kanapen-es-matracokon-kell-aludnia","timestamp":"2025. június. 04. 07:48","title":"Népszava: Annyira tele van a szolnoki befogadó otthon, hogy a gyerekek felének a kanapén és matracokon kell aludnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28071da-0ad1-4a66-92d3-4ac4e18a179f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban a meteorológiai előrejelzés szerint a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani.","shortLead":"A következő napokban a meteorológiai előrejelzés szerint a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani.","id":"20250605_masodfoku-hosegriasztas-idojaras-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f28071da-0ad1-4a66-92d3-4ac4e18a179f.jpg","index":0,"item":"29f7f47b-3fc9-41e4-b464-41cd8c07a01e","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_masodfoku-hosegriasztas-idojaras-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. június. 05. 05:23","title":"Életbe lépett a másodfokú hőségriasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Miután a Budapesti Rendőr-főkapitányság tagadta, hogy ők ajánlották volna a Kincsem Parkot a Pride-felvonulásra, Gulyás Gergely azt állította, hogy a rendőrség ötlete volt a helyszín.","shortLead":"Miután a Budapesti Rendőr-főkapitányság tagadta, hogy ők ajánlották volna a Kincsem Parkot a Pride-felvonulásra, Gulyás...","id":"20250604_gulyas-gergely-rendorseg-pride-helyszin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"415db399-c441-4b26-b719-a700f92f7b0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_gulyas-gergely-rendorseg-pride-helyszin-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 15:10","title":"Gulyás cáfolja a BRFK-t? Azt állítja, a rendőrség ajánlotta fel Pride-helyszínnek a Kincsem Parkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]