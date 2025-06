Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte az összes fontosabb német útvonalat lezártnak mutatta a Google alkalmazása a napokban, ami elég komoly káoszt okozott az országban. ","shortLead":"Szinte az összes fontosabb német útvonalat lezártnak mutatta a Google alkalmazása a napokban, ami elég komoly káoszt...","id":"20250602_google-terkep-hiba-nemetorszag-lezarasok-kaosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249.jpg","index":0,"item":"3ed44ae1-b2ae-4de2-9104-ecec0cddecf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_google-terkep-hiba-nemetorszag-lezarasok-kaosz","timestamp":"2025. június. 02. 09:03","title":"Meghibásodott a Google Térkép, szinte egész Németország megbénult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84de505c-ff66-4e82-b89b-f88079b434a9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az állam által lélegeztetőgépen tartott sportlapnak még 3 milliárdnyi tartaléka van, így még nagyon sokáig probléma nélkül működhet tovább.","shortLead":"Az állam által lélegeztetőgépen tartott sportlapnak még 3 milliárdnyi tartaléka van, így még nagyon sokáig probléma...","id":"20250602_orban-viktor-kedvenc-lapja-nemzeti-sport-szollosi-gyorgy-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84de505c-ff66-4e82-b89b-f88079b434a9.jpg","index":0,"item":"48643fef-a601-4702-b14a-263778cf0618","keywords":null,"link":"/sport/20250602_orban-viktor-kedvenc-lapja-nemzeti-sport-szollosi-gyorgy-veszteseg","timestamp":"2025. június. 02. 17:30","title":"Orbán kedvenc lapja veszteséges, de a főszerkesztőnek rekordosztalékot fialtak a Puskás-relikviák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98914469-8dcb-44b2-9ba9-c24593ec60a7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nyomáscsökkenést észleltek a NASA Psyché űrszondájának üzemanyagrendszerében, de szerencsére az amerikai űrügynökség mérnökei meg tudták oldani a problémát.","shortLead":"Nyomáscsökkenést észleltek a NASA Psyché űrszondájának üzemanyagrendszerében, de szerencsére az amerikai űrügynökség...","id":"20250602_nasa-psyche-urszonda-hiba-nyomascsokkenes-uzemanyagrendszer-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98914469-8dcb-44b2-9ba9-c24593ec60a7.jpg","index":0,"item":"330709a2-3d55-4121-8982-a3352b189b50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_nasa-psyche-urszonda-hiba-nyomascsokkenes-uzemanyagrendszer-javitas","timestamp":"2025. június. 02. 16:03","title":"Bajba került a NASA űrszondája, ami egy olyan aszteroida felé tart, amely mindenkit csúcsgazdaggá tehetne a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375ff3e1-4908-4b7a-b395-0fe25cafb2a3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az operációsrendszer-frissítés az okosóráknál is olyan fontos, mint az okostelefonok esetében. Készül is a Samsung egy igen nagy frissítéssel az óráihoz, azonban ezt a kedvező hírt beárnyékolja egy kevésbé jó értesülés.","shortLead":"Az operációsrendszer-frissítés az okosóráknál is olyan fontos, mint az okostelefonok esetében. Készül is a Samsung...","id":"20250601_samsung-galaxy-orak-szoftverfrissites-one-ui-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/375ff3e1-4908-4b7a-b395-0fe25cafb2a3.jpg","index":0,"item":"7e89342f-2388-4b37-aff6-7272664677c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_samsung-galaxy-orak-szoftverfrissites-one-ui-8","timestamp":"2025. június. 01. 18:03","title":"Samsung órája van? Akkor jó és rossz hírt is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18304d2e-6bf9-4380-bb24-5a30afd68be0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Külön gyári cikkszáma is van: 199 398 500 A.","shortLead":"Külön gyári cikkszáma is van: 199 398 500 A.","id":"20250602_Szupermarketben-is-kaphato-lesz-a-Volkswagen-currywurst","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18304d2e-6bf9-4380-bb24-5a30afd68be0.jpg","index":0,"item":"1e0fee4b-b2e9-4cfa-ae1f-7fbf9b0096b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Szupermarketben-is-kaphato-lesz-a-Volkswagen-currywurst","timestamp":"2025. június. 02. 08:03","title":"Szupermarketben is kapható lesz a Volkswagen legnépszerűbb terméke, a currywurst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df55e887-cc7b-42d1-8145-8dca5b34e0a5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tűzszünetben ezúttal sem sikerült megállapodni.","shortLead":"A tűzszünetben ezúttal sem sikerült megállapodni.","id":"20250602_oroszorszag-ukrajna-haboru-isztambul-targyalas-fogolycsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df55e887-cc7b-42d1-8145-8dca5b34e0a5.jpg","index":0,"item":"d70b8918-6688-40b4-8822-453ffa1b9344","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_oroszorszag-ukrajna-haboru-isztambul-targyalas-fogolycsere","timestamp":"2025. június. 02. 20:18","title":"Ismét csak fogolycseréig jutottak az oroszok és az ukránok Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda a jövőben nem kezelheti az érintettek adatait járványhelyzettel nem összefüggő célból, és köteles nyilvánosságra hozni az ítéletet a vakcinainfo.gov.hu oldalon.","shortLead":"Az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda a jövőben nem kezelheti az érintettek adatait...","id":"20250602_A-Fovarosi-Torvenyszek-szerint-Roganek-jogellenesen-kezeltek-a-vakcinaoltasra-regisztraltak-szemelyes-adatait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"50376628-ffc5-4596-b95a-f2724df2a68d","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_A-Fovarosi-Torvenyszek-szerint-Roganek-jogellenesen-kezeltek-a-vakcinaoltasra-regisztraltak-szemelyes-adatait","timestamp":"2025. június. 02. 16:00","title":"A bíróság szerint Rogánék jogellenesen kezelték az oltásra regisztráltak személyes adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3caedda4-b0a0-4e93-8710-8da8d5b7c51e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tavaly szeptember óta keresték a férfit, aki halálra késelt egy embert.","shortLead":"Tavaly szeptember óta keresték a férfit, aki halálra késelt egy embert.","id":"20250603_hajduboszormeny-gyilkossag-elkovet-dns-vizsgalat-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3caedda4-b0a0-4e93-8710-8da8d5b7c51e.jpg","index":0,"item":"e08e74bf-49a7-476c-93e2-e7f86ac3bf6c","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_hajduboszormeny-gyilkossag-elkovet-dns-vizsgalat-holttest","timestamp":"2025. június. 03. 10:38","title":"Egy bozótosban vetett véget az életének a hajdúböszörményi gyilkosság elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]