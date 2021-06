Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"afd053e1-68fb-4329-92b2-7f12f2ce634e","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Személyes, presztízs- és hatalmi okokból rázta össze a múzeumi szférát a hatalom, de bezárt múzeumokat és félbemaradt projekteket hagy maga után.","shortLead":"Személyes, presztízs- és hatalmi okokból rázta össze a múzeumi szférát a hatalom, de bezárt múzeumokat és félbemaradt...","id":"20210623_A_lenyulas_lett_a_hivoszo_a_muzeumoknal_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afd053e1-68fb-4329-92b2-7f12f2ce634e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fb85c3-0d02-4d44-a532-57631b92a144","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_A_lenyulas_lett_a_hivoszo_a_muzeumoknal_is","timestamp":"2021. június. 23. 15:06","title":"A lenyúlás lett a hívószó a múzeumoknál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy számítógépes probléma áll a legendás űrteleszkóp leállásának hátterében, de egyelőre nem úgy néz ki, hogy sikerül orvosolni.","shortLead":"Egy számítógépes probléma áll a legendás űrteleszkóp leállásának hátterében, de egyelőre nem úgy néz ki, hogy sikerül...","id":"20210623_hubble_urteleszkop_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1e6e4f-d22e-4148-9ca4-7f16ee0ecdb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_hubble_urteleszkop_urkutatas","timestamp":"2021. június. 23. 14:06","title":"Itt a vége? Még mindig nem sikerült megjavítani a Hubble-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4830e8-2e4c-4089-bbfb-27ddf934955c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Kérésre az Európai Tanács épületét is kivilágítanák szivárványszínűre.","shortLead":"Kérésre az Európai Tanács épületét is kivilágítanák szivárványszínűre.","id":"20210623_eu_csucs_vacsora_melegellenes_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b4830e8-2e4c-4089-bbfb-27ddf934955c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37286d36-e5a7-46c4-8725-5a7a161cdba7","keywords":null,"link":"/eurologus/20210623_eu_csucs_vacsora_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 23. 15:48","title":"Orbán az EU-csúcs vacsoráján kaphat kényelmetlen kérdéseket a melegellenes törvényről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén sem szükséges nyelvvizsga a diploma átvételéhez.","shortLead":"Idén sem szükséges nyelvvizsga a diploma átvételéhez.","id":"20210624_nyelvvizsga_amnesztia_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551132cf-85b6-4ce9-a70b-77be1fc24c45","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_nyelvvizsga_amnesztia_egyetem","timestamp":"2021. június. 24. 09:33","title":"Eldőlt: 2021-ben is nyelvvizsga-amnesztiát kapnak az egyetemisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c0efe1-30f6-4d12-bcd5-c42d350e09af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus is megkapta az Asztúria hercegnője-díjat tudomány és technológia kategóriában. Az elismerést a spanyol Nobel-díjként emlegetik.","shortLead":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus is megkapta az Asztúria hercegnője-díjat tudomány és technológia kategóriában...","id":"20210624_kariko_katalin_aszturia_hercegnoje_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6c0efe1-30f6-4d12-bcd5-c42d350e09af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea7d994-3941-4443-8d24-e29f4bbdfa53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_kariko_katalin_aszturia_hercegnoje_dij","timestamp":"2021. június. 24. 07:28","title":"A spanyoloknál már Nobel-díjasként ünneplik Karikó Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub határozottan ellenzi a testület döntését, miután az UEFA megtiltotta Münchennek, hogy szivárványos stadionvilágítással álljon ki a magyar melegellenes törvény ellen a szerdai magyar–német meccs alatt. ","shortLead":"A klub határozottan ellenzi a testület döntését, miután az UEFA megtiltotta Münchennek, hogy szivárványos...","id":"20210622_Barca_UEFA_szivarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cf9b53-bc18-45d1-acd3-2b61cf7f4d7f","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Barca_UEFA_szivarvany","timestamp":"2021. június. 22. 15:42","title":"Már a Barcelona is beszólt az UEFA-nak a szivárványos stadiondizájn tiltása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa7de94-f522-4b20-9b83-b2b14b50be99","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bár hivatalos szurkolói repülőgép nem indult Münchenbe, a Németország felé tartó járatok tömve vannak magyar szurkolókkal – kövesse a hvg.hu helyszíni tudósítójával végig a meccsnapot! ","shortLead":"Bár hivatalos szurkolói repülőgép nem indult Münchenbe, a Németország felé tartó járatok tömve vannak magyar...","id":"20210623_EURO2020_Munchen_pp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efa7de94-f522-4b20-9b83-b2b14b50be99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb65062c-e3a3-466a-aabd-c2548efcf1ef","keywords":null,"link":"/sport/20210623_EURO2020_Munchen_pp","timestamp":"2021. június. 23. 12:22","title":"Spontán LMBTQ-buli a stadionnál, szivárványos busszal vitték a magyar szurkolókat – ilyen volt München a német-magyar mérkőzés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49146718-9d45-400f-9ef5-62185840c304","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintettek többszöri kérésre sem oltották be magukat, inkább veszélyeztették egymást és a többi beteget.","shortLead":"Az érintettek többszöri kérésre sem oltották be magukat, inkább veszélyeztették egymást és a többi beteget.","id":"20210624_texas_korhaz_dolgozok_kirugas_elbocsatas_oltasellenesseg_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49146718-9d45-400f-9ef5-62185840c304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb18e047-659e-4c6d-9c4e-0beba11c592f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_texas_korhaz_dolgozok_kirugas_elbocsatas_oltasellenesseg_oltas","timestamp":"2021. június. 24. 10:42","title":"Több mint 150 dolgozót rúgtak ki egy texasi kórházból, mert nem akarták beoltatni magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]