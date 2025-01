Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A világban szeretet és béke, a BDPST-csoportnál a mesterséges intelligencia és a tanulás éve lesz 2025.","shortLead":"A világban szeretet és béke, a BDPST-csoportnál a mesterséges intelligencia és a tanulás éve lesz 2025.","id":"20250116_Orban-Rahel-szepsegkiralynos-attituddel-varja-2025-ot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"4ce1a598-0cfb-481e-82c8-b2f0f26037fe","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Orban-Rahel-szepsegkiralynos-attituddel-varja-2025-ot","timestamp":"2025. január. 16. 08:17","title":"Orbán Ráhel szépségkirálynős attitűddel várja 2025-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Portfolio körképe szerint kifejezetten alacsony béremelési ajánlatokkal kezdik a bértárgyalásokat a vállalatok, sok helyen még a 10 százalékos emelés sem fog teljesülni.","shortLead":"A Portfolio körképe szerint kifejezetten alacsony béremelési ajánlatokkal kezdik a bértárgyalásokat a vállalatok, sok...","id":"20250115_Keseruen-csalodhat-aki-nagy-beremelesre-szamit-iden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072.jpg","index":0,"item":"138d8bcd-59dd-4a15-8db3-a4af2c8d2f5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Keseruen-csalodhat-aki-nagy-beremelesre-szamit-iden","timestamp":"2025. január. 15. 09:33","title":"Keserűen csalódhat, aki nagy béremelésre számít idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A pénz visszakerül a játékosokhoz, közölte a Szerencsejáték Zrt.","shortLead":"A pénz visszakerül a játékosokhoz, közölte a Szerencsejáték Zrt.","id":"20250115_300-millio-fel-nem-vett-lotto-nyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"107248d9-b8f1-4522-b4cc-7f7100d91989","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_300-millio-fel-nem-vett-lotto-nyeremeny","timestamp":"2025. január. 15. 10:38","title":"Lecsúszott egy lottónyertes a 300 milliós nyereményéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfd7846-583e-4e4d-bf00-e4ec3e4d9c12","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az orosz gáz európai tranzitjának beszüntetéséről hozott ukrán döntés nem fenyegeti az EU ellátásbiztonságát, legfeljebb az útvonalak változnak, és néhány év múlva már komoly gázfelesleg alakulhat ki.","shortLead":"Az orosz gáz európai tranzitjának beszüntetéséről hozott ukrán döntés nem fenyegeti az EU ellátásbiztonságát...","id":"20250116_hvg-oroszorszag-ukrajna-gazstop-gaztozsde-europa-orban-fico-moldova","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dfd7846-583e-4e4d-bf00-e4ec3e4d9c12.jpg","index":0,"item":"bc429b11-88a7-4a11-82cb-72f95e58b920","keywords":null,"link":"/360/20250116_hvg-oroszorszag-ukrajna-gazstop-gaztozsde-europa-orban-fico-moldova","timestamp":"2025. január. 16. 16:55","title":"Kell-e félni egy újabb energiaválságtól az ukrán gázstop miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee821199-1ea8-43f0-8ae4-c5118dd3a4bb","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Továbbra is a dzsihadista terroristák jelentik a legnagyobb veszélyt az EU-ban, bár a szeparatisták sokkal aktívabbak – derült ki az Europol jelentéséből. A terroristák változatlanul komolyan veszik, hogy „a Google a barátod”.","shortLead":"Továbbra is a dzsihadista terroristák jelentik a legnagyobb veszélyt az EU-ban, bár a szeparatisták sokkal aktívabbak –...","id":"20250116_terrorizmus_europa_parlament_europol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee821199-1ea8-43f0-8ae4-c5118dd3a4bb.jpg","index":0,"item":"d5b10218-a873-48e3-9820-cd67993b3ca0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250116_terrorizmus_europa_parlament_europol","timestamp":"2025. január. 16. 16:55","title":"Szia, uram, 3D-s nyomtatott fegyver érdekel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Megőrülnek az emberek a fahéjas-pudingos rúdért, teljességgel hiányoznak a Facebookról a fiatal zenesztárok, fasorban sincs a Megafon, a médiaszemélyiségek oldalai viszont tarolnak: az NMHH alaposan végigvette a magyar nyelvű Facebook 2021-2024 között jellemző mintázatait a 300 legnépszerűbb oldal vizsgálatával.","shortLead":"Megőrülnek az emberek a fahéjas-pudingos rúdért, teljességgel hiányoznak a Facebookról a fiatal zenesztárok, fasorban...","id":"20250115_nmhh-facebook-tanulmany-nepszeru-oldalak-hvg-online-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b.jpg","index":0,"item":"55aad2aa-c0f9-4218-a758-9f7bfb30b892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_nmhh-facebook-tanulmany-nepszeru-oldalak-hvg-online-media","timestamp":"2025. január. 15. 05:01","title":"Pénzégetés: a receptek is simán lenyomják a Megafon-influenszereket a legnépszerűbb Facebook-oldalak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0750560-c15a-458d-a7f4-7fb6c81baa1c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Csütörtökön már nem valószínű jelentős csapadék.","shortLead":"Csütörtökön már nem valószínű jelentős csapadék.","id":"20250115_havazas-elorejelzes-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0750560-c15a-458d-a7f4-7fb6c81baa1c.jpg","index":0,"item":"9442f2d5-441d-49e3-a010-ba97cc2a9057","keywords":null,"link":"/elet/20250115_havazas-elorejelzes-idojaras","timestamp":"2025. január. 15. 11:03","title":"Előrejelzés: kitart a gyenge havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc4f982-6600-4f19-83ae-30e053c5d160","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részleteket későbbre ígért a Központi Nyomozó Főügyészség. Sajtóértesülés szerint a vezetője magánéleti célokra használhatta a hatóság pénzügyi forrásait.","shortLead":"Részleteket későbbre ígért a Központi Nyomozó Főügyészség. Sajtóértesülés szerint a vezetője magánéleti célokra...","id":"20250116_bunugyi-akcio-integritas-hatosag-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bc4f982-6600-4f19-83ae-30e053c5d160.jpg","index":0,"item":"380db925-051e-4fae-be51-149a49712816","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_bunugyi-akcio-integritas-hatosag-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 08:55","title":"Bűnügyi akció zajlik az Integritás Hatóságnál, a kormánysajtó szerint a vezető sikkasztása miatt nyomoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]